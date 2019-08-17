بسبب زيادة المعروض.. 25% انخفاضا في أسعار الخضراوات

تحرير:أسماء فتحى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

خضار

أعلنت شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في تقريرها الأسبوعي، عن انخفاض في أسعار الكثير من الأصناف في قطاعها بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% في سوق الجملة، ما ينعكس أيضا على الأسعار في سوق التجزئة. وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضراوات والفاكهة مستقرة في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها في الفترة المقبلة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية مزيدا من الاستقرار في سوق الخضراوات والفاكهة في المرحلة المقبلة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف. من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هناك رصدا دائما لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا،