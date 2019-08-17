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بسبب زيادة المعروض.. 25% انخفاضا في أسعار الخضراوات

تحرير:أسماء فتحى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
خضار
خضار
أعلنت شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في تقريرها الأسبوعي، عن انخفاض في أسعار الكثير من الأصناف في قطاعها بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% في سوق الجملة، ما ينعكس أيضا على الأسعار في سوق التجزئة. وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضراوات والفاكهة مستقرة في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها في الفترة المقبلة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.
وتوقع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية مزيدا من الاستقرار في سوق الخضراوات والفاكهة في المرحلة المقبلة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف. من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هناك رصدا دائما لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا،
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الجنية-المصري

فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020. وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.
زراعة-اسطح-المنازل (2)

شعبة الخضراوات: الصوب الزراعية تخفض الأسعار 30%

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية والمقدر بنحو 1300 من الصوب على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي. ومن جانبها أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة أن الصوب الزراعية ستسهم فى تخفيض الأسعار بالسوق المحلية نظرا لقدرتها على توفير احتياجات المواطنين، بل وتحقيق فائض يسهم فى التخفيضات المرتقبة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات والفاكهة.
وزير-الماليه

تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة لتحفيز الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يعادل 40%، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يعادل 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية. كما ارتفعت المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

هل يخفض المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2019؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفضها للمرة الثانية خلال العام الجاري، خاصة بعد تراجع معدل التضخم. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
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سوق-الخضار (1)

حقيقة وقف سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 أكتوبر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، مُوضحةً أن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم.
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
خضار-الشتاء

انخفاض كبير في أسعار الخضار حتى سبتمبر لهذه الأسباب

أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك زيادة كبيرة فى المعروض لأغلب السلع، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض السعر بالسوق المحلى، مؤكدين أن الأسعار ستظل منخفضة طوال شهر أغسطس ولن تشهد أى حراك نحو الارتفاع باستثناء عدد قليل من الأصناف، وهو أمر مرتبط بحجم التصدير ونسبه، وكذلك الظروف المناخية، ومن بينها الفاصوليا والكوسة على سبيل المثال، إلا أن المشهد إجمالا يتحرك نحو الانخفاض، وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويًا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.
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