عقدة بيراميدز تطارد الأهلي ولاسارتي قبل موقعة الكأس

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

مارتن لاسارتي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).

ويسعى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، لتحقيق فوزه الأول على بيراميدز، حيث لم يتمكن المدرب صاحب الـ58 عامًا من التغلب على بيراميدز من قبل خلال مواجهتين اصطدم خلالهما ببيراميدز. الأولى كانت في يناير 2018، حقق بيراميدز انتصاره على الأهلي، حين فاز على المارد الأحمر بهدفين مقابل

ويسعى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، لتحقيق فوزه الأول على بيراميدز، حيث لم يتمكن المدرب صاحب الـ58 عامًا من التغلب على بيراميدز من قبل خلال مواجهتين اصطدم خلالهما ببيراميدز.



الأولى كانت في يناير 2018، حقق بيراميدز انتصاره على الأهلي، حين فاز على المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، أحرز لبيراميدز محمد فاروق وعبد الله السعيد، فيما أحرز هدف نادي القرن المغربي وليد أزارو، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة، وكان يدرب بيراميدز حينها حسام حسن.



واللقاء الثاني كان في أبريل 2018، وتغلب بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف، أحرزه البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، على بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين، وكان يدرب بيراميدز حينها الأرجنتيني رامون دياز.

