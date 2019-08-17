رياضة

ميتشو.. كل ما تريد أن تعرفه عن مدرب الزمالك الجديد

يعد ميلوتين سريدويفيتش حفيد ميلوتين نيديتش أحد أبرز جنرلات الجيش اليوجسلافي خلال الحرب العالمية الأولى كما درس المدير الفني الجديد للزمالك الجغرافيا والتاريخ
تحرير:محمد جمال ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
ميتشو
ميتشو
بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية، حول تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش، المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة، خرج مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعلن التعاقد رسميًا مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، موضحًا أن طارق يحيى سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين.
ولد ميلوتين سريدويفيتش فى قرية تدعى بيزنطة، وهو حفيد ميلوتين نيديتش أحد أبرز جنرلات الجيش اليوجسلافى خلال الحرب العالمية الأولى، كما درس ميتشو الجغرافيا و التاريخ، وبدأ ميتشو حكايته مع الساحرة المستديرة كلاعب كرة قدم ثم مديرا فنيا للعديد من الفرق أبرزها أورلاندو بايرتس، و المنتخب الأوغندى ومنتخب رواندا،
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ميتشو

صدمة جديدة.. ميتشو عن تدريب الزمالك: مجرد كلام فارغ

وجه الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، صدمة جديدة لجماهير نادي الزمالك، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حيث قال «ميتشو» في تصريحات لصحيفة «تايمز» الجنوب إفريقية، ردا على إعلان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك تعيينه مديرًا فنيا: «تدريبي للزمالك كلام ليس له أساس من الصحة، فلم أوافق على المهمة حتى الآن.. الحديث عن تعاقدي مع الزمالك مجرد كلام فارغ».
سباستيان-ديسابر (1)

بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
لاسارتى (1)

عقدة بيراميدز تطارد الأهلي ولاسارتي قبل موقعة الكأس

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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ميتشو

الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
ميتشو

كل ما تريد أن تعرفه عن ميتشو.. مدرب الزمالك المحتمل

علمت التحرير من مصدر داخل نادي الزمالك ممن حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر أمس الثلاثاء، لاختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسبانيا وآخر سويسري وألماني، والتقرير التالى يستعرض أبرز محطات الميدر الفنى مع الفرق التى تولى قيادتها فنيا .
ابراهيم حسن

بيراميدز يعلن عن تعاقده مع إبراهيم حسن ولومالا

أعلن نادى بيراميدز عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" عن تعاقده رسميًّا مع إبراهيم حسن لاعب وسط الزمالك حيث تم إتمام إجراءات الصفقة اليوم، كما أعلن النادي عن تعاقده مع الأوغندى لومالا عبده مهاجم فريق كالمار السويدي، وذلك بعدما قدم لومالا أداء طيبا مع أوغندا في كأس إفريقيا بعدما شارك اللاعب الدولي في المباريات الأربع لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، ومن المنتظر أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد كما سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية حيث يشارك بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية.
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
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