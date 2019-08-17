شعبة الخضراوات: الصوب الزراعية تخفض الأسعار 30%

شهدت أسعار الخضراوات تراجعا ملحوظا خلال الشهر الجاري بنسبة تراوحت من 10 لـ15% وهو الأمر الذى أرجعه التجار لوفرة المعروض من المنتجات بالأسواق

تحرير:أسماء فتحى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية والمقدر بنحو 1300 من الصوب على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي. ومن جانبها أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة أن الصوب الزراعية ستسهم فى تخفيض الأسعار بالسوق المحلية نظرا لقدرتها على توفير احتياجات المواطنين، بل وتحقيق فائض يسهم فى التخفيضات المرتقبة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات والفاكهة.

شعبة الخضراوات والفاكهة: الصوب الزراعية تخفض الأسعار بنحو 30% قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الصوب الزراعية تساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح من 20 لـ30%، وهو الأمر المتوقع منذ بداية الإعلان عنه، حيث سيساهم إلى حد كبير فى تخفيض الأسعار بالأسواق وسيُحدث

شعبة الخضراوات والفاكهة: الصوب الزراعية تخفض الأسعار بنحو 30%

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الصوب الزراعية تساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح من 20 لـ30%، وهو الأمر المتوقع منذ بداية الإعلان عنه، حيث سيساهم إلى حد كبير فى تخفيض الأسعار بالأسواق وسيُحدث اتزانا، بل إنه سيقضى على ارتفاع الأسعار، مضيفا أنه سيساهم فى فتح أسواق جديدة والتصدير للخارج وهو ما يجلب مزيدا من العملة الصعبة للداخل.

وأضاف نجيب أن مشروع الصوب الزراعية سيساهم أيضا فى توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى أن المشاريع المصاحبة والمتمثلة فى التعبئة والتغليف، ستسهم فى تقليل نسبة التالف والفاقد من المنتجات الزراعية، والتى تتراوح من 20 لـ40% فى بعض الأصناف نتيجة التداول الخاطئ للمنتجات الزراعية بالأسواق وتعدد الحلقات الوسيطة ما بين الجملة والنصف جملة والتجزئة.

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وعن مخاوف بعض التجار من التأثير السلبي للمشروع، أكد نجيب أنه لا أساس له من الحقيقة، فمشروع الصوب الزراعية على حد تعبيره "لن يحارب الناس فى أرزاقها"، بل على العكس سيؤدى إلى زيادة المعروض وفتح الآفاق والأبواب على مصراعيها للتنافسية التى تصب فى مصلحة المواطن فى النهاية.

يذكر أن مشروع الصوب الزراعية بدأ على مساحة 100 ألف فدان، في 7 مناطق مختلفة، بناءً على توزيع المشروع القومي لاستصلاح الأراضي، وهي مناطق غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين.

كما تمتلك مصر 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

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من جانبه قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الزراعة بنظام الصوب متعددة الفوائد، حيث تعد بديلة عن تجريف التربة وتوفر فى الإنتاج والمياه، مؤكدا أن بوادر تأثير المشروع فى الأسواق ظهرت جلية خلال الفترة الماضية، إذ انخفضت أسعار بعض المنتجات الزراعية وعلى رأسها الطماطم بنسبة لا تقل عن 20% نتيجة زيادة الكميات المطروحة منها بالأسواق.

وكشفت دراسات وإحصائيات أن القيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي المكشوفة، كما أن الصوبة الزراعية توفر 40% من المياه وتتيح أحيانا إنتاج أربعة أو خمسة أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة.

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وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.



وارتفع حجم صادرات الخضار والفاكهة لجميع الأصناف من بداية موسم التصدير مقارنة بالعام الماضى، بنحو 3 ملايين و701 ألف و604 أطنان.