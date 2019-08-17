بحد أدنى 60%.. فتح باب التنسيق للشهادات الفنية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

وزير التعليم العالي

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم السبت، وحتى 31 أغسطس الجاري، وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

أما بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الصنـاعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية)، دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس