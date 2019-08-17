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بحد أدنى 60%.. فتح باب التنسيق للشهادات الفنية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم السبت، وحتى 31 أغسطس الجاري، وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.
أما بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الصنـاعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية)، دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم للسودان

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لن تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة. ونقل مدبولي، خلال مراسم استقباله في مطار الخرطوم الدولي اليوم، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في السودان، بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، بما ينعكس على رفاهية المواطن السوداني الشقيق.
طقس-حار (6)

الأرصاد: أمطار وشبورة واضطراب الملاحة البحرية غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
السيسى

السيسي يوجه بإزالة مقام يعوق كوبري: النبي ميرضاش بده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مسجد ومقام سيدي أبو الهواين يعوق طريق محور المحمودية والكوبري الجديد المقرر إنشاؤه. وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية: "يا جماعة اللي بتسمعني، ما أسهل أن أقول لمدير الأمن والجيش في إسكندرية ادخلوا وأنهوا هذا الأمر لكننا نتكلم عن مصلحة عامة، والله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى بكدا، أن يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، إحنا قلنا شوفوا مكان جديد وإحنا نعمل للمسجد ده طبق الأصل أو أحسن زي ما عملنا باقي المساجد".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي لرئيس «الوطنية للزراعات المحمية»: بتقبض كام؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وذلك في أثناء كلمته بافتتاح "1300 صوبة زراعية" اليوم السبت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: "إنت بتقبض كام يا محمد؟". ورد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم". ليعلق السيسي: "محمد لو غمض شعراية من جفن عنيه في مشروع زي كده، هيعملّه كل يوم 10 أو 12 مليون جنيه، بنتكلم في عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات في المشاريع دي".
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تعيين عمداء كليات جدد بالقاهرة والإسكندرية والفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من: "أ.د. مها محمد أحمد أمين – عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، وأ.د. عبير أحمد محمد عطية – عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وأ.د.عاطف منصور محمد رمضان – عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، وأ.د. هويدا سيد علي محمد مصطفى – عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأ.د. هشام محمد محمد عبد العال البرملجي – عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.
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دراجة لكل طالب..هل تتحمل طرق القاهرة مبادرة الحكومة؟

أثار مقترح المشروع القومي للدراجات «دراجة لكل طالب» الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حالة من الجدل بين الطلاب والمسئولين، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع، وبدء تشكيل لجنة متخصصة لكل جامعة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تمهيدا للبدء في تنفيذه، الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول المشروع وإمكانية تطبيقة على أرض الواقع، وهل الطرق ممهدة لهذا المشروع قبل تنفيذه، وهل العادات والتقاليد ستسمح للطالبات فى القرى والمحافظات والأقاليم أن تركب دراجة في رحلتها إلى الجامعة أو تتجول بها داخل الحرم الجامعي؟
تنسيق الجامعات

إعلان موعد انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب بالجامعات

أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الثانوية العامة، السيد عطا، غلق تسجيل رغبات التحويلات "لتقليل الاغتراب"، يوم الثلاثاء الموافق العشرين من أغسطس الجاري، لافتا إلى أن مكتب التنسيق تلقى حتى الآن 79 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية "لتقليل الاغتراب"، مضيفا في تصريح اليوم الإثنين، أن التحويلات تكون في حدود النسبة المقررة 10%، وأنها تتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن التحويل "المناظر" يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
تنسيق الجامعات

«تقليل اغتراب» الجامعات مستمر على موقع التنسيق في العيد

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية مستمر فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية خلال إجازة العيد ولن يغلق باب التقدم حتى يوم 20 أغسطس الجارى. وشددت الوزارة، على أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
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