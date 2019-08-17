بحد أدنى 60%.. فتح باب التنسيق للشهادات الفنية

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم السبت، وحتى 31 أغسطس الجاري،
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.
أما بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الصنـاعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية)، دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس
أما بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الصنـاعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية)، دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس المتقدمة (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز، سيتم قبول الطلاب الحاصلين على 60% فأكثر، أما الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات فسيتم قبول الحاصلين على 75% فأكثر.
فيما سيقدم الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع (75% حتى 65%) بتقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
وأوضحت "التعليم العالي"، أنه في ضوء الخطة الطموحة والجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السياسية لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي فقد تم إنشاء جامعات وكليات جديدة، من بينها الجامعات التكنولوجية، وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.
كما أكدت أنها تعد خطوة مهمة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي.
ومن المقرر أن يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت: موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg ، وأنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا خلال جميع أيام المرحلة.