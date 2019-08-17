فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليومين الماضيين في البنوك، لتفقد العملة المحلية نحو 7 قروش، بينما تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض سعر الجنيه
شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020.
وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.
سعر الصرف يتوقف على المعروض الدولاري
يرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن سعر الجنيه المصري قد يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صعوده لهذا المستوى أمام الدولار، مشيرا إلى أن هبوطه مرة أخرى أمر وارد ومتوقع، خاصة في حالة انخفاض المعروض الدولاري.
وأضاف خضير أن ارتفاع قيمة الجنيه خلال
سعر الصرف يتوقف على المعروض الدولاري
يرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن سعر الجنيه المصري قد يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صعوده لهذا المستوى أمام الدولار، مشيرا إلى أن هبوطه مرة أخرى أمر وارد ومتوقع، خاصة في حالة انخفاض المعروض الدولاري.
وأضاف خضير أن ارتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية يرجع بالأساس إلى زيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الأسباب القوية التي دفعت الجنيه إلى الصعود أمام الدولار.
وأوضح الخبير المصرفي أن هذه التحويلات تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، وانخفاضها قد يؤثر بشكل كبير فى قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعا بنحو 1.17 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2018- 2019، لتسجل نحو 18.211 مليار دولار خلال هذه الفترة، مقابل نحو 19.387 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التراجع هو الأول منذ نحو 4 سنوات، إذ كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل نحو 14.37 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من هذا العام المالي 2014- 2015، وتراجعت إلى 12.66 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015- 2016.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن سعر الصرف فى مصر يتوقف على توافر المعروض من العملات الأجنبية، فضلا عن العرض والطلب، موضحا أن فى حالة انخفاض الطلب على الدولار يرتفع سعر الجنيه، والعكس.
وارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام الجاري 2019، بنحو 6.5%، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبيرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
توقعات باستمرار صعود سعر العملة الخضراء
توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 17.76 جنيه في نهاية عام 2019، ثم يرتفع ليصل إلى 18.27 جنيه في نهاية عام 2020.
بينما توقع بنك استثمار «كابيتال إيكونوميكس» ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى 18 جنيها في نهاية عام 2019، كما توقع البنك ارتفاع أسعار الدولار إلى 19 جنيها في نهاية 2020.
كما توقع تقرير صادر عن بنك «مورجان ستانلي» الأمريكي أن يتراجع سعر الجنيه بنسبة 10% خلال العام الجاري، بينما توقع بنك الاستثمار «إتش سي» ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 19.6 جنيه بنهاية العام الجاري.
وتوقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار «جولدن مان ساكس» حدوث ارتفاع فى سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة 3 سنوات.
وحدد التقرير مجموعة من المخاطر التى تواجه الاقتصاد والجنيه المصري، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ تحويلات المصريين فى الخارج، خاصة أن 50% منها آتية من دول الخليج المعرضة للتباطؤ فى ظل انخفاض سعر النفط.
سعر الدولار اليوم في البنوك
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 16.53 جنيه للشراء، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي، وبلغ أقل سعر للدولار في البنك الزراعي المصري ليسجل 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك عودة ليسجل 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.