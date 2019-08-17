فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليومين الماضيين في البنوك، لتفقد العملة المحلية نحو 7 قروش، بينما تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض سعر الجنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020. وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.

سعر الصرف يتوقف على المعروض الدولاري يرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن سعر الجنيه المصري قد يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صعوده لهذا المستوى أمام الدولار، مشيرا إلى أن هبوطه مرة أخرى أمر وارد ومتوقع، خاصة في حالة انخفاض المعروض الدولاري. وأضاف خضير أن ارتفاع قيمة الجنيه خلال