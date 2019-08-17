استعدادات صاروخية لإيران تثير القلق في أمريكا

تستعد إيران لإطلاق صاروخ جديد في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي أثار حالة من الخوف في الولايات المتحدة، خاصة مع إعادة انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

تحرير:محمود نبيل ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

صاروخ

لم يكن التعامل الأمريكي مع التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بمضيق هرمز منحصرة على التركيز في الملفات السياسية المتعلقة بأنشطة إيران المختلفة، ولكنها امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية العسكرية المتخصصة. الولايات المتحدة بدت حريصة على متابعة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية عن كثب، لا سيما وأنها يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة إلى ما يمكن اعتباره نهجًا سياسيًا لطهران في المستقبل القريب، كما أنها تحدد الطريقة التي ستسير عليها الأمور بالمنطقة بشكل رئيسي.

ووفقًا لما أكده العديد من المسؤولين الأمريكيين، تمتلك حكومة الولايات المتحدة صورًا سرية تُظهر أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ في الأسبوع القادم، والذي تزعم طهران أنه سيضع قمرًا صناعيًا سلميًا في المدار المخصص له، لكن الولايات المتحدة ترى أنه محاولة جديدة لتعزيز تطوير صواريخ طهران. هل فقدت إيران دعم أوروبا