استعدادات صاروخية لإيران تثير القلق في أمريكا

تستعد إيران لإطلاق صاروخ جديد في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي أثار حالة من الخوف في الولايات المتحدة، خاصة مع إعادة انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
لم يكن التعامل الأمريكي مع التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بمضيق هرمز منحصرة على التركيز في الملفات السياسية المتعلقة بأنشطة إيران المختلفة، ولكنها امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية العسكرية المتخصصة.
الولايات المتحدة بدت حريصة على متابعة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية عن كثب، لا سيما وأنها يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة إلى ما يمكن اعتباره نهجًا سياسيًا لطهران في المستقبل القريب، كما أنها تحدد الطريقة التي ستسير عليها الأمور بالمنطقة بشكل رئيسي.
ووفقًا لما أكده العديد من المسؤولين الأمريكيين، تمتلك حكومة الولايات المتحدة صورًا سرية تُظهر أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ في الأسبوع القادم، والذي تزعم طهران أنه سيضع قمرًا صناعيًا سلميًا في المدار المخصص له، لكن الولايات المتحدة ترى أنه محاولة جديدة لتعزيز تطوير صواريخ طهران.
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ووفقًا لما أكده العديد من المسؤولين الأمريكيين، تمتلك حكومة الولايات المتحدة صورًا سرية تُظهر أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ في الأسبوع القادم، والذي تزعم طهران أنه سيضع قمرًا صناعيًا سلميًا في المدار المخصص له، لكن الولايات المتحدة ترى أنه محاولة جديدة لتعزيز تطوير صواريخ طهران.
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وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، استنادًا إلى آراء خبراء عسكريين، إنه "في الوقت الذي تدعي طهران أن إطلاق الصاروخ يأتي للأغراض السلمية، فإن هناك تأكيدات بأن البرنامج يستخدم نفس التكنولوجيا التي ستكون ضرورية لصاروخ باليستي عابر للقارات، وهو النوع الذي يمكن أن يضرب الولايات المتحدة يومًا ما".
وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه لا يُحظر إطلاق الصواريخ الإيرانية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقّعت عليه طهران مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي لا تزال إيران متمسكة به إلى حد كبير، وإن كان ذلك ليس بشكل كامل.
ويبدو أن الضامن الوحيد لأنشطة إيران وبرامجها الصاروخية، هي دعوة الأمم المتحدة لتخليها عن تلك الأنظمة، إلا أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015 لم يشمل ذلك بشكل رسمي، وهو الأمر الذي دفع إدارة ترامب لتناول الأمر بشكل أكثر تركيزًا، ومن ثم الدعوة لتعديل الاتفاق بما يشمل حظر تطوير الصواريخ الباليستية.
وتُظهر الصور العسكرية لموقع الإطلاق الذي أطلعت عليه "سي إن إن"، نشاطًا متزايدًا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك وجود مركبات وحاويات شحن يُعتقد أنها لها صلة بعملية الإطلاق.
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وقال ديف شمرلر، باحث أول في مركز دراسات منع الانتشار النووي بمعهد ميدلبري لشبكة سي إن إن: "يبدو أنهم يستعدون لإطلاق صاروخ باليستي جديد".
وأضاف: "وجود حاويات الشحن الكبيرة يشير إلى أنه من المحتمل وجود صاروخ في هذا الموقع"، معتبرًا أن تلك المناطق تكون خالية بصفة دائمة، ما لم تميل إلى أن هناك عملية إطلاق صاروخية يتم الإعداد لها في تلك البقاع.
وأوضح شمرلر خلال حواره لشبكة سي إن إن، أنه من غير المحتمل ارتباط الصاروخ ببرنامج طهران الباليستي، قائلاً إنه "تم تحسينه لإطلاقه في الفضاء وليس للأهداف الضاربة".
ومع ذلك، يقول العديد من مسؤولي الدفاع والمخابرات الأمريكيين، إن إيران تعمل على تحسين مدى ودقة جميع صواريخها، الأمر الذي أثار قلقًا من إمكانية استهداف حلفاء الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في المنطقة بالصواريخ الإيرانية في حالة حدوث نزاع مع طهران.
وقال العقيد بالقوات الجوية سيدريك لايتون: "إنهم ينظرون إلى هذه البرامج ليس فقط على أنها وسيلة لتطوير التقنيات، ولكنهم يستخدمونها أيضًا بطريقة يمكنهم من خلالها تعزيز بعض جوانبها العسكرية المختلفة ذات الأهمية الكبيرة لإيران".
وعلى كافة المستويات العسكرية والإستراتيجية، تنظر الولايات المتحدة إلى تلك الاستعدادات على أنها من بين الأمور التي يجب التعامل معها بشكل حذر، خاصة مع تواجد القوات الأمريكية في المنطقة.