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استعدادات صاروخية لإيران تثير القلق في أمريكا

تستعد إيران لإطلاق صاروخ جديد في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي أثار حالة من الخوف في الولايات المتحدة، خاصة مع إعادة انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
تحرير:محمود نبيل ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
صاروخ
صاروخ
لم يكن التعامل الأمريكي مع التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بمضيق هرمز منحصرة على التركيز في الملفات السياسية المتعلقة بأنشطة إيران المختلفة، ولكنها امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية العسكرية المتخصصة. الولايات المتحدة بدت حريصة على متابعة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية عن كثب، لا سيما وأنها يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة إلى ما يمكن اعتباره نهجًا سياسيًا لطهران في المستقبل القريب، كما أنها تحدد الطريقة التي ستسير عليها الأمور بالمنطقة بشكل رئيسي.
ووفقًا لما أكده العديد من المسؤولين الأمريكيين، تمتلك حكومة الولايات المتحدة صورًا سرية تُظهر أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ في الأسبوع القادم، والذي تزعم طهران أنه سيضع قمرًا صناعيًا سلميًا في المدار المخصص له، لكن الولايات المتحدة ترى أنه محاولة جديدة لتعزيز تطوير صواريخ طهران. هل فقدت إيران دعم أوروبا
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أسباب عسكرية وشخصية تدفع ترامب لشراء جزيرة جرينلاند

أثارت التقارير التي أشارت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، حالة من الاندهاش في الأوساط السياسية الأمريكية، لا سيما أن الأسباب الداعية لذلك لم تكن واضحة بالقدر الكافي في الساعات القليلة الماضية. وحاولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إيجاد إجابات واضحة لتفسير رغبة ترامب التي تأتي قبل أسابيع قليلة من زيارته المنتظرة إلى الدنمارك الشهر المقبل، والتي من المنتظر أن تحمل مزيدا من الحقائق عن صفقة شراء الجزيرة المحتملة، حال موافقة الدنمارك.
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لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟

من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَلَعه الشديد بالتفاخر بثروته الضخمة وقوتها الشرائية الفعالة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال حرصه على وضع اسمه على المباني والمصاعد في برج ترامب، إلا أن آخر صيحات طموحه كانت شراء أرض أجنبية. طموحات ترامب التي يعلن عنها بشكل مستمر في العديد من الوسائل الإعلامية تمثل النهج الذي يستحوذ على فكر الرئيس الأمريكي، ورغبته في الحصول على كل ما ارتفع سعره وقيمته على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قاده إلى التفكير في شراء جزيرة جرينلاند في الدنمارك.
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ترامب يراهن على اليهود للفوز بولاية رئاسية جديدة

على مدى السنوات القليلة الماضية وضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا بالغًا باسترضاء اليهود في الولايات المتحدة، وذلك في ظل رغبته للحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، خاصة مع الانتقادات الشديدة التي تشهدها الإدارة الأمريكية في عهده. ترامب الذي دخل في العديد من الصراعات السياسية مع الديمقراطيين ومجلس النواب، يدرك أهمية التعامل مع الملفات التي تكون إسرائيل أحد أطرافها، لا سيما أن توجهات اليهود الانتخابية تعد عنصرا رئيسيا في نجاحه في الحصول على ولاية جديدة.
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ترامب يريد شراء أكبر جزيرة في العالم.. ومستشارون: «نزوة»

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مساعديه ومستشاريه في جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز". وذكر مصدران لـ"رويترز"أن فكرة شراء الجزيرة الدنماركية ذاتية الحكم، الواقعة بين شمال المحيط الأطلنطي والمحيط المتجمد الشمالي، جرى تداولها كمزحة بين بعض المستشارين لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية. وطُرحت فكرة شراء جرينلاند لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال، وعرض الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة في عام 1946 مقابل 100 مليون دولار.
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بريطانيا تحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران، في أحدث تصريح بشأن التوتر المتزايد بين الدولتين مؤخرا، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» عن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران خلال الفترة الماضية.
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هل تعاقب أمريكا أوروبا بسبب «إنستيكس»؟

لم تستطع أوروبا حتى الآن إيجاد أرضية مشتركة في سياستها تجاه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية في 2015 خلال مايو من عام 2018. وعلى الرغم من صمت الولايات المتحدة تجاه الدعم الأوروبي الواضح لإيران في ما يتعلق بالإبقاء على اتفاقها النووي، فإن واشنطن بدت حريصة على ألا يتجاوز هذا الدعم الحدود المسموح بها، لا سيما أن أوروبا أعلنت في أكثر من مناسبة عزمها على استمرار التعامل التجاري مع طهران رغم العقوبات المفروضة عليها.
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ترامب يعلن يأسه من إيران: التفاوض أصبح أكثر صعوبة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا، أشارت إلى أنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، إذ قال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران".. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفضه القبض على المواطنين الأمريكيين.
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الانقسام يشل خطوات ترامب نحو المحادثات مع إيران

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرق كل الأبواب الدبلوماسية والسياسية مع إيران، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج العربي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب احتجاز إيران عددا من الناقلات. التعامل السياسي والدبلوماسي كان أيضًا أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه لم يكن هناك موقف ثابت أو موحد من جانب إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل السياسي والدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل التصعيد الذي لا يتوقف بمضيق هرمز.
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