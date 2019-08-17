جريمة

«متكتف في حمام السباحة» من قتل حارس فيلا التجمع؟

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
جثة- صورة أرشيفية
جثة- صورة أرشيفية
باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة حارس فيلا مقيدة بالحبال، ملقاة داخل حمام سباحة، وقررت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، بعدما أشارت التحريات والتحقيقات الأولية لوجود شبهة جنائية في الواقعة، في الوقت الذي عاين فيه وكيل النيابة مسرح الحادث، وأمر بتفريغ الكاميرات المحيطة بالفيلا واستدعاء عدد من شهود العيان، لسماع أقوالهم، واستعجلت النيابة كذلك تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الفيلا.
عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة حارس فيلا مقيدة وملقاة في حمام السباحة بمنطقة التجمع الأول، أشار ابن المجني عليه إلى أن والده يعمل حارسا لتلك الفيلا منذ فترة، وخلال إجازة عيد الأضحى توجه أصحاب الفيلا لقضاء إجازة العيد في أحد المصايف، وظل والده حارسا لها، حتى تم العثور على جثته في حمام السباحة. وأوضح
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«جركن بنزين وشومة» كيف عاقب «عاطل السلام» زوجته؟

فاض به الكيل، فلم يجد وسيلة لحل خلافاته الزوجية مع شريكة حياته سوى "علقة ساخنة" وإضرام النيران في الشقة، والفرار قبل حضور رجال الشرطة، وهو ما حدث مع عاطل منطقة السلام، الذي تعدى على زوجته بالضرب بـ"شومة" تسببت في إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بجسدها، ثم أحضر كمية من البنزين وسكبه داخل الشقة، وأشعل النيران بها، وفر هاربا من مسرح الحادث، قبل أن تنجح قوة من رجال مباحث القاهرة في القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
انهيار-منزل

انهيار منزلين بالغربية ونجاة السكان بسبب قرار إزالة

شهدت منطقة صندفا التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار منزلين كل منهما مكون من ثلاثة طوابق، مما تسبب فى تهشم سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل أحدهما، ولم يتسبب الانهيار فى وقوع وفيات أو مصابين؛ إذ أن العقارين صادر لهما قراري إزالة، وكانت قوة من الحي أخلت المنزلين بالقوة الجبرية تمهيدًا لإزالتهما تنفيذًا للقرارات الإدارية، إلا أنه مع أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك انهار المنزلان صباح اليوم، مما تسبب فى حالة من القلق بين الأهالي بسبب الانهيار المفاجىء دون تنفيذ الإزالة بشكل آمن.
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كيف يتعامل القانون مع قاتل ابنتيه في الحوامدية؟

تواصل نيابة البدرشين تحقيقاتها الموسعة في واقعة ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمركز الحوامدية، إذ استمعت لأقوال الأب المتهم عقب انتهاء معاينتها لمسرح الجريمة، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي الفتاتين أنهما في العشرينيات من عمريهما، كل منهما مصابة بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد السادس من عمره، موظف بشركة السكر على المعاش، وكانت ابنتاه تدرسان في كلية الهندسة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة.
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جثة

بسبب المصروف.. يضرب زوجته حتى الموت بأوسيم

مشادة كلامية معتادة بين "هدى" وزوجها "هاني"، انصبت تلك المرة على تراجع مصروف المنزل مع قرار رب الأسرة الزواج بسيدة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة ونار الغيرة لدى الزوجة الأولى فكانت تبحث عن افتعال المشكلات ظنا أنها بذلك ستمثل ورقة ضغط على بعلها الذي لم يعبأ بأفعالها بل راح يغدق المال والمشاعر معًا على "العروس الجديدة"، فاختارت "هدى" أزمة المصروف لتكون شرارة تلك المشاحنة دون أن تدري أن فعلتها ستعجل من موتها على يد زوجها الذي كتب المشهد الأخير من حياتها.
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«خيانة وبرك دماء وجثث».. أبرز 7 جرائم قتل في أسبوع

زوج يقتل زوجته ليلة الدخلة وأخرى تتفق مع عشيقها على قتل زوجها، ومحام يحتجز سمسارة عقارات بمكتبه ليجبرها على توقيع إيصالات أمانة فتلقي بنفسها من شرفة المكتب لتسقط جثة هامدة، وأمين شرطة يطعن زوجته ثم ينتحر في بيت أهلها، ليسقط غارقا في دمائه، جميعها وقائع قتل حفل بها الأسبوع المنصرم من شهر يوليو، بعضها لأسباب تتعلق بالخيانة وأخرى بدافع الانتقام وثالثة لأسباب تبحث عنها تحريات المباحث، ولعل «برك الدماء» التي تخلف كل جريمة هى القاسم المشترك الوحيد بين جميع تلك الحوادث.
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العشق والدم.. تفاصيل ليلة قتل «إسماعيل بيه» بالسلام

‌شوارع مزدحمة، ضجيج المارة يمزقه سارينات السيارات، والمقاهي تضج بروادها، وبيوت في خلف أبوابها المغلقة تدور حكايات، مالت الشمس نحو المغيب لتعلن عن قدوم الليل، في المساء جلس الرجل بجوار بناته، انقباضة في صدره جعلته يتفحص وجوههم كأنه يراهم للمرة الأولى، يمتلك قلبا أوسع من بيته، يعيش على أمل أن يزوج بناته ليطمئن قلبه، لم يكن يدري أن أيادي الغدر والخيانة هي الأقرب، في غرفة مظلمة كقلبها الأسود تقبع الزوجة، تضع لمسات خطتها الأخيرة لتسلب منه حياته في غمضة عين، فجأة انخفض صوت الضجيج وعم المكان سكون للحظات معلنا عن وجود جثة.
الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالب غرق في ترعة بإيتاي البارود

هرب من الحر للموت.. انتشال جثة طفل غرق بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي، غرق في أثناء الاستحمام في ترعة الخندق بقرية الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد غرق الطفل محمود بهاء خليفة، 14 سنة، طالب بالصف الثالث، مقيم بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق المركز.
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