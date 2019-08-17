«متكتف في حمام السباحة» من قتل حارس فيلا التجمع؟

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

جثة- صورة أرشيفية

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة حارس فيلا مقيدة بالحبال، ملقاة داخل حمام سباحة، وقررت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، بعدما أشارت التحريات والتحقيقات الأولية لوجود شبهة جنائية في الواقعة، في الوقت الذي عاين فيه وكيل النيابة مسرح الحادث، وأمر بتفريغ الكاميرات المحيطة بالفيلا واستدعاء عدد من شهود العيان، لسماع أقوالهم، واستعجلت النيابة كذلك تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الفيلا.

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة حارس فيلا مقيدة وملقاة في حمام السباحة بمنطقة التجمع الأول، أشار ابن المجني عليه إلى أن والده يعمل حارسا لتلك الفيلا منذ فترة، وخلال إجازة عيد الأضحى توجه أصحاب الفيلا لقضاء إجازة العيد في أحد المصايف، وظل والده حارسا لها، حتى تم العثور على جثته في حمام السباحة. وأوضح

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة حارس فيلا مقيدة وملقاة في حمام السباحة بمنطقة التجمع الأول، أشار ابن المجني عليه إلى أن والده يعمل حارسا لتلك الفيلا منذ فترة، وخلال إجازة عيد الأضحى توجه أصحاب الفيلا لقضاء إجازة العيد في أحد المصايف، وظل والده حارسا لها، حتى تم العثور على جثته في حمام السباحة.



وأوضح الابن خلال التحقيقات أن والده استدعاه للجلوس معه لحين رجوع أصحاب الفيلا من المصيف، وفي ليلة الواقعة توجه لشراء بعض الطلبات من السوق، وأجرى اتصالا هاتفيا بوالده يسأله عما يريد من السوق، لكنه تفاجأ بأن والده لا يرد، فكرر الاتصال به ثانيا، ثم توجه إلى الفيلا، فوجد بابها مغلقا من الداخل، ولم يتمكن من الدخول فتسلق سور الفيلا؛ وتفاجأ بوالده مقيدا بالحبال وملقى داخل حمام سباحة الفيلا.



