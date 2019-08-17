في ذكرى الخضر.. لماذا لا يترأس الأزهر شيخ غير مصري؟

فى سابقة هي الأولى من نوعها، عين الرئيس عبد الناصر شيخا تونسيا لرئاسة الأزهر.. و«الخضر» يستقيل بعد عامين من توليه المنصب.. وأزهريون: نرحب بترؤس شيخ غير مصري للمنصب

تحرير:باهر القاضى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

حلت، أمس الجمعة، ذكرى ميلاد محمد الخضر، شيخ الجامع الأزهر الـ40، إذ شغل المنصب لمدة عامين، وذلك عقب اندلاع ثورة 23 يوليو، غير أن اختيار الرئيس جمال عبد الناصر له سابقة هى الأولى من نوعها أن يترأس كرسي الأزهر شيخ من تونس منذ نشأة الجامع الأزهر الذى تجاوز ألف عام. اختير الخضر شيخا للأزهر فى 16 سبتمبر 1952م واستقال فى 7 يناير 1954م، وذلك احتجاجا على إلغاء القضاء الشرعى ودمجه فى القضاء المدني، إلا أن تعيين عبد الناصر تونسيا من أصل جزائرى شيخا للأزهر، فسره كبار الكتاب وقتئذ بأنه من أجل أن يكون الأزهر منبرا لخدمة مشروع القومية العربية.

غير أنه بالتزامن مع رسالة الأزهر العالمية، بوصفه نبراسا للعلوم الشرعية وكعبة العلم ليس للمصريين فحسب بل لربوع العالم بوجود أكثر من 40 ألف طالب من مختلف دول العالم يدرسون بالأزهر من 120 دولة، تستعرض «التحرير» خلال هذه السطور، العديد من التساؤلات، أبرزها: لماذا لا يتم تعيين شيخ الجامع الأزهر

غير أنه بالتزامن مع رسالة الأزهر العالمية، بوصفه نبراسا للعلوم الشرعية وكعبة العلم ليس للمصريين فحسب بل لربوع العالم بوجود أكثر من 40 ألف طالب من مختلف دول العالم يدرسون بالأزهر من 120 دولة، تستعرض «التحرير» خلال هذه السطور، العديد من التساؤلات، أبرزها: لماذا لا يتم تعيين شيخ الجامع الأزهر من خارج مصر؟ وما التحديات التى تواجه ذلك؟ وهل الأفضل أن يترأس كرسي المشيخة مصري أم شيخ من الدول الإسلامية؟ وذلك عقب انقضاء ولاية الشيخ والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بحسب الدستور والقانون.

طرق اختيار شيخ الأزهر قانونيا

وبالرجوع إلى قانونية اختيار من يشغل منصب شيخ الجامع الأزهر، والبالغ عددهم 50 شيخا حتى الآن، فإنها مرت بمراحل عدة، ابتداءً باتفاق شيوخ الجامع الأزهر وعلمائه فإذا أجمعوا على اختيار أحد العلماء أخطروا ديوان أفندي سكرتير عام ديوان القاهرة، ليقوم بإبلاغ الباشا العثماني (الوالي) باسم الشيخ الجديد الذي وقع عليه الاختيار.

هيئة كبار العلماء.. كلمة السر

ومع ظهور جماعة كبار العلماء سنة (1239هـ = 1911م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ سليم البشري، نص قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحل محلها ما عرف باسم مجمع البحوث الإسلامية، إلا أنه مع عودة هيئة كبار العلماء 2012، أصبحت الهيئة المنوط بها رسميا اختيار شيخ الأزهر بترشيح ثلاثة أعضاء يختار الرئيس واحدا منهم، لتعيينه شيخا للجامع الأزهر.

موقف كبار العلماء من اختيار شيخ غير مصري

وعن مسألة اختيار شيخ من العرب إماما أكبر للجامع الأزهر، قال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن اختيار شيخ الجامع الأزهر تربطه قوانين ولوائح تنظيمية، فضلا عن أن هناك العديد من الشروط التى غالبا لا تتحقق فى أى شخصية من خارج مصر للانضمام رسميا لهيئة كبار العلماء، والمنوط بها ترشيح ثلاثة من أعضائها ما لم يكن هناك إجماع، لتولي منصب شيخ الجامع الأزهر، ثم يقوم رئيس الجمهورية بتعيين شخص ممن ترشحه الهيئة.

وأضاف محمود مهنى لـ«التحرير» أن الإمام الراحل محمد الخضر حسين، كان مقيما إقامة شبه دائمة فى مصر، ولم تربطه أى علاقة بتونس، سوى الميلاد والنشأة فى الصغر، وبالتالى عُرف بين علماء الأزهر وقتئذ بحبه الشديد لمصر، وتحلى بصفاتهم، فضلا عن انطباق الشروط واللوائح عليه، المتعارف عليها وقتئذ فى تعيين شيخ الجامع الأزهر.



وحول مسألة موقف هيئة كبار العلماء من اختيار أعضاء لها من خارج مصر، علق مهنى قائلا: "فى الأساس ليس كل علماء أو أساتذة الأزهر، بمن فيهم المصريون، مؤهلين لأن يكونوا أعضاء بهيئة كبار العلماء"، مشددا على أن الالتحاق بعضوية الهيئة له شروط صعبة، منها أن يكون أزهريا فى جميع مراحله التعليمية، فضلا عن الأبحاث والمهارات العلمية، منوها بأنه من المحتمل أن يكون القانون نص صراحةً على أن يشترط فى من يرغب في عضوية هيئة كبار العلماء أن يكون مصريا.

اختصاصات الهيئة



وتدور اختصاصات هيئة كبار العلماء بالأزهر حول انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتى الجمهورية.

البت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى، ومسائل شرعية وفقهية أخرى.

ويشترط في مَن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء، الآتى:



ألا تقل سنه عن خمسة وخمسين عاما.

أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.

أن يكون حائزا شهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.

أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها.

أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.

ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.

أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

القانون لا يمنع

وعن المساعي القانونية لتأهيل المشايخ العرب الأزهريين المؤهلين علميا لمنصب الإمام الأكبر، أكد الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر سابقا، أن الأزهر الشريف هيئة عالمية، وبالتالى ليس هناك حرج لدى الأزهريين فى أن يتم اختيار شيخ من العرب للجامع الأزهر، لأن الأزهريين فى الأساس تربوا منذ نعومة أظافرهم على قبول الغير، مشددا على أن الأمر متروك للوائح والقوانين المنظمة لذلك.



وأضاف حامد أبو طالب لـ«التحرير» أنه وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون تنظيم الأزهر، فإن هيئة كبار العلماء هى المخوَّل لها قانونا ترشيح ثلاثة من أعضائها ليختار الرئيس واحدا منهم لتولي منصب شيخ الجامع الأزهر، مؤكدا أن عضوية الهيئة ليست مقصورة على المصريين، نافيا وجود شروط للهيئة تحتم أن يكون مصرى الجنسية، وبالتالى يحق لأي عالم أزهري فى جميع مراحله التعليمية من ابتدائي إلى الدكتوراه من خارج مصر، وتنطبق عليه الشروط الأخرى، أن يتقدم لعضوية الهيئة، فالجنسية المصرية ليست شرطا للالتحاق بعضوية هيئة كبار العلماء، على حد قوله.



من أشهر كتب الخضر "الحرية في الإسلام"، و"آداب الحرب على الإسلام"، و"بلاغة القرآن"، و"تعليقات على كتاب الموافقات للشاطبي"، و"أديان العرب قبل الإسلام"، و"تونس.. 67 عامًا تحت الاحتلال الفرنساوي 1881- 1948"، و"تونس وجامع الزيتونة"، وتوفي الشيخ الإمام محمد الخضر حسين في فبراير سنة 1958م.