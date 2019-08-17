بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

سباستيان ديسابر

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).

ويسعى سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، لتحقيق فوزه الأول أمام الأهلي، بعد أن واجه المدرب صاحب الـ43 عامًا، المارد الأحمر في ثلاث مواجهات فشل في تحقيق الفوز خلالها. أولى مواجهات ديسابر أمام الأهلي كانت في أكتوبر 2013، حين واجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في ذهاب نصف دوري أبطال إفريقيا 2013، وشهدت

ويسعى سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، لتحقيق فوزه الأول أمام الأهلي، بعد أن واجه المدرب صاحب الـ43 عامًا، المارد الأحمر في ثلاث مواجهات فشل في تحقيق الفوز خلالها.



أولى مواجهات ديسابر أمام الأهلي كانت في أكتوبر 2013، حين واجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في ذهاب نصف دوري أبطال إفريقيا 2013، وشهدت المباراة التعادل بهدف لكل فريق في الكاميرون.



وفي لقاء الإياب، تغلب الأهلي على القطن الكاميروني، بفضل ركلات الترجيح، على استاد الجونة، بعد أن تعادلا بهدف لكل فريق في كل من الوقت الأصلي والإضافي.



وكانت ثالث المواجهات في نوفمبر 2017، وكان مدرب ديسابر حينها يتولى القيادة الفنية للإسماعيلي، وتواجه الفريقان على استاد برج العرب، وفاز الأهلي على ديسابر (2-0) أحرزهما عبد الله السعيد وعمرو السولية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

