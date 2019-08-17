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أحمد بدير خواجة غامض في «شارع حسن الرفاعي»

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
أحمد بدير
أحمد بدير
يواصل الفنان "أحمد بدير" تصوير مشاهده بفيلم "شارع حسن الرفاعي" ومن المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم نهائياً خلال الفترة المقبلة، وكشف "بدير" فى تصريحات صحفية عن كواليس شخصيته، وقال إنه يجسد شخصية تدعى "الخواجة" الذي يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع "حسن الرفاعي"، وتحدث العديد من المفاجآت بهذا المكان، مشيرا إلى أن أحداث العمل تدور في إطار تشويقى واجتماعي، وأضاف "بدير" أنه لم يتردد في مشاركته في العمل مع هذا الجيل من الشباب خاصة بعد اتفاقه مع المخرج مؤمن نور ومعرفته السابقة له وثقته به وبعدما لمس بداخلهم موهبة وأحلام حمسته للتواجد معهم.
"شارع حسن الرفاعي" يشارك فى بطولتة سوسن بدر ومجموعة من الوجوه الجديدة منهم محمود عبد الخالق، منار حمدى، إسلام سيمو، هاجر العدوى، مريم حسن، أحمد رجب، وغيرهم وهو من إنتاج شركة MK production ومن تأليف وإخراج مؤمن نور. أحمد بدير حاليا يستعد لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، بداية شهر أكتوبر
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نادية-لطفي (3)

نجوم لمعوا مع حسين كمال.. نادية لطفي بطلته الأولى

إن وضعنا قائمة بأهم مخرجى السينما المصرية طوال تاريخها فلا شك أن حسين كمال (المولود في 17 أغسطس 1934 - المتوفى في 24 مارس 2003) سيكون أحد الأسماء التي تحتل مرتبة متقدمة فيها، حيث استطاع تحقيق معادلة إرضاء الجمهور والنقاد معًا، من خلال أعماله التي وصلت إلى حوالي 30 فيلمًا بينها ما يُعد من علامات الفن السابع في العالم العربي كافة، قدّمها على مدى ثلاثين عامًا، ولم يقتصر إنتاجه على السينما، بل تنوع ما بين التليفزيون والمسرح والإذاعة، وجاءت 5 من أفلامه في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، و3 من بينهم في قائمة أهم 100 فيلم عربي في القرن العشرين.
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بيتر فوندا.. رمز الثقافة المضادة والمتمرد على والده

بيتر فوندا ممثل أمريكي وأيقونة الثقافة المضادة خلال الستينيات من القرن العشرين، كما أنه مولود بداخل عائلة محبة للفن، فهو ابن الممثل هنري فوندا، وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا، ولأن المعركة مع السرطان غالبا لا تطول كثيرا، فقد هزمه المرض ليودع العالم في الـ79 من عمره. أصدرت عائلته بيانا تكشف فيه عن فشله في التنفس بسبب سرطان الرئة، ليفارقهم في منزله في لوس أنجلوس. وفي البيان تؤكد العائلة أنها تعيش «واحدة من أتعس لحظات الحياة»، ولا يمكنهم «العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن الألم».
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«الفيل الأزرق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 24 يوما

نجح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الصعود للمركز الثاني بعد تفوقه على فيلم "خيال مآتة" الذي احتل نفس المركز لمدة 5 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى. وحقق "الفيل الأزرق 2" أمس الجمعة، إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و62 ألفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 77 مليونا و660 ألفا و517 جنيهًا في 24 يومًا. وبذلك اقترب "الفيل الأزرق 2" من تحطيم فيلم "كازابلانكا" صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. الفيلم بطولة النجوم "كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم"، إلى جانب وجود عدد من النجوم ضيوف شرف.
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ندوة-هالة-صدقي-في-مهرجان-شرم-الشيخ (5)

يسرا وسوسن بدر تعزيان في والدة هالة صدقي

حرصت الفنانات يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر ،والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانان خالد زكي وإدوارد، ورئيس المركز الكاثوليكى، الأب بطرس دانيال على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي. وكان قد حضر منذ قليل كلا من الإعلامية منى الشاذلي وبوسي شلبي وعبير صبري وبوسي وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوي. وكانت الفنانة هالة صدقي، قد صرحت بأن والدتها لم تكن تعاني من أي أمراض، ولذا مثل رحيلها صدمة لها، إذ قطعت إجازتها في الساحل الشمالي بعد هذه الخسارة المفجعة.
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سوسن بدر: الممثلة في مصر تنتهي بعد الثلاثين (فيديو)

قالت الفنانة سوسن بدر، إن الممثلة في مصر تعاني من مشكلة كبيرة بعد أن تتجاوز سن الثلاثين فهي لا تتلقى عروض فنية أو أدوار جيدة، مضيفة خلال تواجدها في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علاء على "نجوم إف إم"، مساء الخميس: "الرجل تكون فرصته أكبر من المرأة في الفن، حيث يستمر عرض الأدوار الجيدة عليه حتى لو كبر في العمر أما الممثلة فلا يكتب لها بعد تجاوز الثلاثين من عمرها أدوار مناسبة ولو حدث يكون مصادفة"، متابعة: "الفن بالنسبة للممثلة يتوقف عند الثلاثين وكلما كبرت في العمر مشكلتها تزداد لأن الأدوار الجيدة لا تكتب لها، وكأنها ليس لها حياة بعد الثلاثين".
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بعد سرقة «حكايتي».. «سينرجي» تنتصر لنور عبد المجيد

منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى من مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، والأزمات تطارد صناعه، خاصة بعد أن خرجت الكاتبة نور عبد المجيد، تؤكد أن المسلسل مسروق من روايتها «لاسكالا»، وأن كل الشخصيات التي جاءت بالمسلسل مستوحاة من روايتها مع تغيير الأسماء فقط، وبعد مرور نحو شهرين على عرض المسلسل، أعلنت شركة «سينرجي» المنتجة للعمل، صحة ما قالته نور عبد المجيد، التي نشرت بيانا على حسابها بموقع «فيسبوك»، توضح فيه ما دار بينها وبين حسام شوقي ممثل «سينرجي»، الذي وعدها بوضع إشارة على تتر المسلسل مع إعادة عرضه، بأنه مقتبس من روايتها «لاسكالا».
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نجوم الفن في عزاء النجم فاروق الفيشاوي (صور)

أقيم اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى، منهم أحمد السقا، هانى مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيرى، إلهام شاهين، فيفى عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكى، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسرى نصر الله، أشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل.. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
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