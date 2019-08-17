أحمد بدير خواجة غامض في «شارع حسن الرفاعي»

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أحمد بدير

يواصل الفنان "أحمد بدير" تصوير مشاهده بفيلم "شارع حسن الرفاعي" ومن المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم نهائياً خلال الفترة المقبلة، وكشف "بدير" فى تصريحات صحفية عن كواليس شخصيته، وقال إنه يجسد شخصية تدعى "الخواجة" الذي يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع "حسن الرفاعي"، وتحدث العديد من المفاجآت بهذا المكان، مشيرا إلى أن أحداث العمل تدور في إطار تشويقى واجتماعي، وأضاف "بدير" أنه لم يتردد في مشاركته في العمل مع هذا الجيل من الشباب خاصة بعد اتفاقه مع المخرج مؤمن نور ومعرفته السابقة له وثقته به وبعدما لمس بداخلهم موهبة وأحلام حمسته للتواجد معهم.

"شارع حسن الرفاعي" يشارك فى بطولتة سوسن بدر ومجموعة من الوجوه الجديدة منهم محمود عبد الخالق، منار حمدى، إسلام سيمو، هاجر العدوى، مريم حسن، أحمد رجب، وغيرهم وهو من إنتاج شركة MK production ومن تأليف وإخراج مؤمن نور. أحمد بدير حاليا يستعد لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، بداية شهر أكتوبر