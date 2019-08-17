«الداخلية» تنفذ 745818 حكما قضائيا فى أسبوعين

حملة على مستوى الجمهورية بتركيز على بؤرتي السحر والجمال وبحيرة المنزلة ضبطت مطلوبين ونفذت 14784 قرار إزالة لحالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل

تحرير:محمد عبد الجليل ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

خلال العيد وقبله بأسبوع، شنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 15 يومًا عن مداهمة بؤر إجرامية وضبط 1443 عنصرًا إجراميًا، ولاحقت الحملة الخارجين على القانون ومرتكبي جرائم البلطجة وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، بجانب حملات خاصة لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

ضربة لأوكار السحر والجمال استهدفت الحملة بؤرا إجرامية شديدة الخطورة، وذلك بتمشيط بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ووجهت الحملة ضربات قاسمة للخارجين عن القانون بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، لتسفر جهود مداهمة البؤرتين على نطاق ثلاث محافظات فى الإيقاع بـ 1443

ضربة لأوكار السحر والجمال



استهدفت الحملة بؤرا إجرامية شديدة الخطورة، وذلك بتمشيط بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ووجهت الحملة ضربات قاسمة للخارجين عن القانون بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، لتسفر جهود مداهمة البؤرتين على نطاق ثلاث محافظات فى الإيقاع بـ 1443 متهمًا بحيازة مخدرات وتجار أسلحة وتنفيذ 745818 حكما قضائيا.



وتنوعت 27 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت4,200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و2,570 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، و806 جرام لمخدر الهيروين، و384 قرص مخدر، وكان بحوزة المتهمين 8 فرد محلى، 8 طلقات مختلفة الأعيرة، 7 قطع سلاح أبيض، ونفذت القوات بمنطقة السحر والجمال 7639 حكما قضائيا متنوعا، كما تم تأمين تنفيذ 58 قرار إزالة، وضبط 1558 قضية متنوعة أخرى،







فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 801 قطعة سلاح نارى، تضمنت "رشاش–70 بندقية آلية– 213 بندقية "غير مششخنة"– 60 طبنجة– 457 فرد محلى الصنع– 1738 طلقة مختلفة الأعيرة– 3054 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورش كاملة لتصنيع الأسلحة النارية ضُبط بداخلها (طبنجة - أدوات وأجزاء التصنيع).

وتمكنت قوات الحملة من تنفيذ 738179 حكما قضائيا تضمن 2351 حكم جناية، و258857 حكم حبس، و378767 حكم غرامة، و98204 حكم مخالفة.



وضبطت القوات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، 28 تشكيلاً عصابياً ضموا 113 متهماً، ارتكبوا 141 حادث سرقة متنوعة، و240 قضية أحداث، و19770 قضية مرافق عامة، وضبط 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشفت الجهود عن ضبط 174 متهمًا وراء ارتكاب جرائم كانت غامضة تبين بحصرها بلوغها 112 جريمة تنوعت بين (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة).





قرارات الإزالة

أمنت قوات الحملة تنفيذ 14784 قرار إزالة لحالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.



فى مجال المرور، ضبطت القوات 613194مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها97280 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، و738 قيادة تحت تأثير مخدر، 16835 موقف عشوائى،و1547 حالة طمس وسير دون لوحات معدنية.







وفى مجال الأمن الاقتصادي تم ضبط 13082 قضية تموينية متنوعة، اشتملت على 196 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 11037 إسطوانة بوتاجاز، و58 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 155455 لترا، و12828 قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت 5126,228 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "940" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "669.320 " طن، وكذا "161" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "62.226" طن.





قضايا التيار الكهربائى

نفذت الحملة أحكام 105152قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 69,111,077جنيه.



فى مجال قضايا التهرب الضريبى ضبطت الحملة 1783 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (287) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (466) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (13) قضايا فى مجال الجمارك، (444) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (170) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (395) حكم قضائى، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (170,022,838,2) ملياريت وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون ومائة وسبعين ألف واثنين وعشرين جنيها مصريا وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.. وقد تم التصالح فى (188) قضية.

فى مجال جرائم الأموال العامة

أسفرت الجهود عن ضبط (25) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام- غسل أموال– كسب غير مشروع"..بقيمة بلغت (785,454,006) سبعمائة خمسة وثمانين مليون وأربعمائة وأربعة وخمسين ألف وستة جنيهات مصرية، (6,606,242) ستة ملايين وستمائة وستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين دولارا أمريكيا.





قضايا النقل والمواصلات

ضبطت القوات على مستوى الجمهورية 1987 قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وبيضاء– تنفيذ أحكام - أموال عامة – متهمين هاربين – تسول– حيازة مواد مخدرة) بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيلات عصابية ، ضم (11) متهم إرتكبوا وقائع "سرقة، نشل".



وحررت القوات 419قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.



قضايا المسطحات المائية



ضبط رجال الأمن 705 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة) ، (1567) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (794) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم).

وتم ضبط(349) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (341) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ (3017) قرار إزالة لحالات تعد على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (1965) لنش وباخرة سياحية.





فى مجال مكافحة المخدرات

ووجهت الحملة ضربات قاسمة لتجار المخدرات بضبط 1313 قضية اتجار فى المواد المخدرة، بها (1434) متهمًا كان.وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (142,419 كيلو جرام)، وبانجو وزن (438,838 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (3,894 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (20,703 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (210 جرامات)، وإستروكس وزن ( 17,505 كيلو جرام)، و71035 قرص مخدر مختلف الأنواع .





فى مجال أمن الموانئ

ضبطت الحملة (41) قضية تهريب، (667) قضية متنوعة (سرقة، تزوير مستندات، مخالفات مرورية، تربح، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، تنفيذ أحكام).



وفى مجال الأمن السياحى ضبطت (3456) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.