صدمة جديدة.. ميتشو عن تدريب الزمالك: مجرد كلام فارغ

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

ميتشو

وجه الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، صدمة جديدة لجماهير نادي الزمالك، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حيث قال «ميتشو» في تصريحات لصحيفة «تايمز» الجنوب إفريقية، ردا على إعلان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك تعيينه مديرًا فنيا: «تدريبي للزمالك كلام ليس له أساس من الصحة، فلم أوافق على المهمة حتى الآن.. الحديث عن تعاقدي مع الزمالك مجرد كلام فارغ».

وعن حقيقة توجهه إلى مصر من أجل توقيع عقود الزمالك أوضح ميتشو: «هذا ليس صحيحا، سأذهب إلى صربيا لرؤية أمي المريضة»، متابعًا: «ليس هكذا تدار الأمور، لقد حاولوا معي كثيرًا لقبول المهمة، وقد أقبل لكن هذا لم يحدث حتى الآن». وأضاف: «إذا كان هذا الرجل يريدني فعليه أن يدفع الملايين..

وعن حقيقة توجهه إلى مصر من أجل توقيع عقود الزمالك أوضح ميتشو: «هذا ليس صحيحا، سأذهب إلى صربيا لرؤية أمي المريضة»، متابعًا: «ليس هكذا تدار الأمور، لقد حاولوا معي كثيرًا لقبول المهمة، وقد أقبل لكن هذا لم يحدث حتى الآن».



وأضاف: «إذا كان هذا الرجل يريدني فعليه أن يدفع الملايين.. الأهم أنني لم أوقع على أي عقود ولم أتفق على أي شيء حتى الآن، وبعد أن أعلن نادي أورلاندو بايرتس استقالتي توجهت إلى إسطنبول ومنها إلى صربيا لزيارة أمي المريضة والتي تخضع للعلاج الكيماوي».



وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، قد أعلن عن تولي ميتشو منصب المدير الفني للفريق واقترابه بشدة من الحضور إلى مصر للتوقيع، موضحًا أن طارق يحيى سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين.