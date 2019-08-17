لم تكن بهذا الاسم.. أمور تجهلها عن شيفروليه كمارو

على الرغم من تاريخها الطويل، فإن شيفروليه كمارو تظل واحدة من أكثر السيارات التي قد لا تكون معروفة بشكل كامل للجمهور الذي يحبها على مستوى الأسواق العالمية
تعد شيفروليه كمارو أحد الموديلات الرياضية التي تم تقديمها في صورة العديد من النسخ والإصدارات الرائعة، سواء على المستوى الفني أو حتى الشكل الخارجي، ولذلك فإنها من الموديلات التي استطاعت تحقيق انتشار واسع في الأسواق العالمية.
ولبَّت السيارة الأمريكية التاريخية رغبات العديد من الفئات الجماهيرية، حيث توفر الخيارات الرئيسية للفئات التي تبحث عن تلك السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل والمضمون القوي على مستوى المحرك والعديد من السمات الفنية الأخرى.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات في الأسواق العالمية، العديد من المعلومات التي قد يجهلها الجمهور عن سيارة شيفروليه كمارو التاريخية.
لم تكن كمارو
على الرغم من أن الاسم الأشهر لها هو كمارو، فإن العديد من الأشخاص قد لا يعلمون أن هذا ليس هو الاسم الذي حملته السيارة الرياضية
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات في الأسواق العالمية، العديد من المعلومات التي قد يجهلها الجمهور عن سيارة شيفروليه كمارو التاريخية.
لم تكن كمارو
على الرغم من أن الاسم الأشهر لها هو كمارو، فإن العديد من الأشخاص قد لا يعلمون أن هذا ليس هو الاسم الذي حملته السيارة الرياضية الأمريكية في البداية، إذ كان الأصل "بانثر"، وهي إشارة إلى ما تتمتع به السيارة من قوة على المستوى الفني، خاصة أنها من بين الموديلات الرياضية الأكثر شهرة في الأسواق العالمية، كما أنها استطاعت أيضًا في ما بعد تطوير قدراتها لتكون مناسبة للعديد من الفئات من جمهور السيارات.
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خيارات محرك كمارو
عندما خرجت كمارو للنور لأول مرة، جاءت بسبعة خيارات مختلفة للمحرك، ومعظم السيارات اليوم تقدم فقط ما يصل إلى أربعة، وتم طلب إحدى هذه الحزم الخاصة فقط من قبل نحو 600 شخص اضطروا إلى الحصول على موديل Z / 28، والذي تم تصميمه لغرض أن يكون نظيرًا قانونيا لسيارة السباقات فورد موستانج، وقد جاءت بمحرك 302 CID V8، كما تمتع الموديل الذي يحمل اسم 1979 Z / 28 بإمكانيات مغايرة، حيث كانت سيارة كوبيه ذات بابين ومزودة بدفع خلفي، وهي تقنيات لم تكن متاحة في بداية الفترة الزمنية الخاصة بإنتاج السيارة.
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سيارة سباقات
على الرغم من أن كمارو كانت من الموديلات الرياضية التي يُسمح لها بالسير في المدن والشوارع العادية، فإنها كانت في الأصل أحد موديلات السباقات، وهو الأمر الذي خلق لشيفروليه كمارو تميزًا واضحًا على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما بعد أن أضافت الشركة الأمريكية العديد من التعديلات والتطويرات الفنية والشكلية على كل المستويات، الأمر الذي جعلها من أفضل السيارات بشكل عام، فعلى مدار تاريخ طويل استطاعت السيارة تكوين شعبية كبيرة في العديد من الأسواق العالمية.
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سعر كمارو الأولى
في الوقت الذي تباع فيه كمارو اليوم بعشرات الآلاف من الدولارات، فإن الجيل الأول من السيارة أعيد بيعه فقط لبعض الأشخاص، وعندما ظهرت لأول مرة في عام 1967، تم بيع الجيل الأول من كمارو بمبلغ 2.5 ألف دولار.
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وبعد نصف قرن من الزمان، لم يكن السعر الأساسي لكمارو الأصلية كافيًا سوى لدفع ثمن مجموعة من التقنيات التي ظهرت في كمارو RS على سبيل المثال، والتي بلغت 25 ألف دولار.
قوة كمارو
كمارو أقوى من سيارات عديدة، وكانت أعلى قدرة حصانية معروضة من قبل أي سيارة لكمارو هي 580 حصانا، والتي تم إنتاجها بحلول عام 2015 وتحمل اسم Zl1.
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وعلى الرغم من هذه القوة المذهلة، يتنافس المهندسون في شيفروليه على ابتكار جيل جديد وأسرع قادر على تجاوز ZL1 لعام 2015 سواء من حيث القوة أو السرعة.