لم تكن بهذا الاسم.. أمور تجهلها عن شيفروليه كمارو

على الرغم من تاريخها الطويل، فإن شيفروليه كمارو تظل واحدة من أكثر السيارات التي قد لا تكون معروفة بشكل كامل للجمهور الذي يحبها على مستوى الأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

شيفروليه كمارو

تعد شيفروليه كمارو أحد الموديلات الرياضية التي تم تقديمها في صورة العديد من النسخ والإصدارات الرائعة، سواء على المستوى الفني أو حتى الشكل الخارجي، ولذلك فإنها من الموديلات التي استطاعت تحقيق انتشار واسع في الأسواق العالمية. ولبَّت السيارة الأمريكية التاريخية رغبات العديد من الفئات الجماهيرية، حيث توفر الخيارات الرئيسية للفئات التي تبحث عن تلك السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل والمضمون القوي على مستوى المحرك والعديد من السمات الفنية الأخرى.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات في الأسواق العالمية، العديد من المعلومات التي قد يجهلها الجمهور عن سيارة شيفروليه كمارو التاريخية. لم تكن كمارو على الرغم من أن الاسم الأشهر لها هو كمارو، فإن العديد من الأشخاص قد لا يعلمون أن هذا ليس هو الاسم الذي حملته السيارة الرياضية