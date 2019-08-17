حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

لم تكن بهذا الاسم.. أمور تجهلها عن شيفروليه كمارو

على الرغم من تاريخها الطويل، فإن شيفروليه كمارو تظل واحدة من أكثر السيارات التي قد لا تكون معروفة بشكل كامل للجمهور الذي يحبها على مستوى الأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
شيفروليه كمارو
شيفروليه كمارو
تعد شيفروليه كمارو أحد الموديلات الرياضية التي تم تقديمها في صورة العديد من النسخ والإصدارات الرائعة، سواء على المستوى الفني أو حتى الشكل الخارجي، ولذلك فإنها من الموديلات التي استطاعت تحقيق انتشار واسع في الأسواق العالمية. ولبَّت السيارة الأمريكية التاريخية رغبات العديد من الفئات الجماهيرية، حيث توفر الخيارات الرئيسية للفئات التي تبحث عن تلك السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل والمضمون القوي على مستوى المحرك والعديد من السمات الفنية الأخرى.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات في الأسواق العالمية، العديد من المعلومات التي قد يجهلها الجمهور عن سيارة شيفروليه كمارو التاريخية.   لم تكن كمارو على الرغم من أن الاسم الأشهر لها هو كمارو، فإن العديد من الأشخاص قد لا يعلمون أن هذا ليس هو الاسم الذي حملته السيارة الرياضية
اقرأ المزيد
هوندا سيفيك SI

منها 6 طرازات بمصر.. أكثر 10 سيارات مبيعا في العالم

نجحت 10 سيارات في تحقيق نسب مبيعات كبيرة للغاية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، تمكنت بها من الانضمام لقائمة الـ10 الكبار، منها 6 طرازات يتم طرحها في مصر، وأعلنت وكالة «F2M» فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن أول 10 سيارات بالقائمة. ونرصد في هذا التقرير هذه السيارات من حيث المواصفات والأسعار «تويوتا كورولا، فورد F-Series، تويوتا RAV4، هوندا سيفيك، هوندا CR-V، فولكس فاجن تيجوان، فولكس فاجن جولف، تويوتا كامري، رام بيك أب، فولكس فاجن بولو».
فولكس فاجن جولف GTI

شعبيتها واسعة.. سيارات ستصبح «فيات 128» المستقبل

لا شك أن بعض السيارات في الأسواق العالمية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق شعبية واسعة بشكل عام، لا سيما وأنها تمتلك قدرات واسعة من حيث الأداء الفني بما يتناسب مع العددي من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية المختلفة. وخلال الوقت الحالي، باتت العشرات من الموديلات قادرة على صناعة شعبية واسعة في الأسواق العالمية والحصول على رضاء الجماهير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليها على أنها من الموديلات التي تستحق التقدير مثل "فيات 128" الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل.
2019-veloster-premium-racing-red-0001

رغم صغر الحجم النسبي.. هذه السيارات مريحة للغاية

ترتبط دومًا الراحة بالسيارات كبيرة الحجم ذات السعة الداخلية الضخمة، إلا أن بعض الموديلات الصغيرة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة بشكل تام في الأسواق العالمية، خاصة أن تجربة قيادتها جعلتها ضمن السيارات المريحة في الوقت الحالي. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت هذه السيارات تحقيق شعبية واسعة تم تدعيمها من خلال السعة الجيدة التي تتمتع بها تلك الموديلات، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الموجودة في الأسواق العالمية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org