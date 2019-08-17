تسريبات.. ليونيل ميسي أفضل لاعب في أوروبا

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

ليونيل ميسي

تتجه الأنظار صوب إمارة موناكو الفرنسية يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، إذ ستقام قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعلى هامش القرعة سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، في القائمة المختصرة ما بين الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان ديك، بعدما أعلن اليويفا عن الفائزين بالمراكز من الرابع إلى العاشر، حيث وُجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز السادس، بينما حل أليسون بيكر في المركز الرابع وساديو ماني في المركز الخامس.

وبحسب تسريبات صحيفة "توتو سبورت"، سيتوج نجم برشلونة ليونيل ميسي بالجائزة بحصوله على 252 نقطة، في الوقت الذي سيحل فيه المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في المركز الثاني بـ224 نقطة، مقابل 181 نقطة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأتى ترشح الثلاثي للقائمة النهائية بعد المستويات المميزة التي قدموها الموسم

وبحسب تسريبات صحيفة "توتو سبورت"، سيتوج نجم برشلونة ليونيل ميسي بالجائزة بحصوله على 252 نقطة، في الوقت الذي سيحل فيه المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في المركز الثاني بـ224 نقطة، مقابل 181 نقطة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وأتى ترشح الثلاثي للقائمة النهائية بعد المستويات المميزة التي قدموها الموسم الماضي، إذ توج ليونيل ميسي بهداف دوري أبطال أوروبا، وحصد الحذاء الذهبي، وتوج بلقبه العاشر في الدوري الإسباني.



أما كريستيانو رونالدو، فتوج مع منتخب بلاده البرتغال بدوري الأمم الأوروبي، وحصد لقب الهداف في المرحلة الأخيرة من المسابقة، كما توج مع يوفنتوس بلقبه الأول في الدوري الإيطالي.



ومن جانبه توج فان ديك بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ووصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية.