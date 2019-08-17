رياضة

تسريبات.. ليونيل ميسي أفضل لاعب في أوروبا

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تتجه الأنظار صوب إمارة موناكو الفرنسية يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، إذ ستقام قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعلى هامش القرعة سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، في القائمة المختصرة ما بين الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان ديك، بعدما أعلن اليويفا عن الفائزين بالمراكز من الرابع إلى العاشر، حيث وُجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز السادس، بينما حل أليسون بيكر في المركز الرابع وساديو ماني في المركز الخامس.
وبحسب تسريبات صحيفة "توتو سبورت"، سيتوج نجم برشلونة ليونيل ميسي بالجائزة بحصوله على 252 نقطة، في الوقت الذي سيحل فيه المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في المركز الثاني بـ224 نقطة، مقابل 181 نقطة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأتى ترشح الثلاثي للقائمة النهائية بعد المستويات المميزة التي قدموها الموسم
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برونزيتان لمصر في بطولة العالم للسباحة

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أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

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خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

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كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
محمد صلاح

ملخص ما قدمه النجوم الـ10 المرشحون لجائزة «THE BEST»

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منشور لرونالدو على إنستجرام= 780 ألف جنيه إسترليني

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أغنياء إنستجرام، حيث يحصل رونالدو على 780 ألف جنيه إسترليني على كل منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، ويملك النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 عامًا، 173 مليون متابع له على إنستجرام، وهو الرقم الذي يمنحه 50% أكثر من أي لاعب آخر عند كتابة أو نشر أي شيء على إنستجرام، ويحتل المركز الثاني في القائمة النجم البرازيلي نيمار والذي يحصل على 580 ألف جنيه إسترليني على المنشور الواحد، حيث يملك 121 مليون متابع له عى الموقع.
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