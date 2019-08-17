منها 6 طرازات بمصر.. أكثر 10 سيارات مبيعا في العالم

حالة من التراجع تسيطر على مبيعات السوق العالمية للسيارات، إلا أن 10 سيارات نجحت في تصدر قائمة الكبار الأكثر مبيعا في العالم، ومنها 6 سيارات يتم طرحها في السوق المحلية
نجحت 10 سيارات في تحقيق نسب مبيعات كبيرة للغاية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، تمكنت بها من الانضمام لقائمة الـ10 الكبار، منها 6 طرازات يتم طرحها في مصر، وأعلنت وكالة «F2M» فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن أول 10 سيارات بالقائمة. ونرصد في هذا التقرير هذه السيارات من حيث المواصفات والأسعار «تويوتا كورولا، فورد F-Series، تويوتا RAV4، هوندا سيفيك، هوندا CR-V، فولكس فاجن تيجوان، فولكس فاجن جولف، تويوتا كامري، رام بيك أب، فولكس فاجن بولو».
1- تويوتا كورولا
تصدرت سيارة الشركة اليابانية تويوتا كورولا قائمة الأكثر مبيعًا في 2019 في العالم حتى الآن -خلال أول 6 أشهر من العام- بمبيعات وصلت لـ596.282 سيارة، رغم تراجع مبيعاتها الإجمالية بنسبة 2.0% مقارنة بالعام الماضي.
ويتم طرح السيارة اليابانية في مصر بأربع فئات هي «الفئة الأولى بيزك
1- تويوتا كورولا
تصدرت سيارة الشركة اليابانية تويوتا كورولا قائمة الأكثر مبيعًا في 2019 في العالم حتى الآن -خلال أول 6 أشهر من العام- بمبيعات وصلت لـ596.282 سيارة، رغم تراجع مبيعاتها الإجمالية بنسبة 2.0% مقارنة بالعام الماضي.
ويتم طرح السيارة اليابانية في مصر بأربع فئات هي «الفئة الأولى بيزك أتوماتيك، الفئة الثانية ستاندرد أتوماتيك، الفئة الثالثة جميع الكماليات، الفئة الرابعة هاي لاين»، وتعتمد على محرك 1600 سي سي.
2- فورد F-Series
استقرت السيارة الأمريكية فورد F-Series بالمركز الثاني في القائمة، وهي تنتمي لفئة الشاحنات البيك أب الخفيفة، والتي لا توجد في السوق المصرية، بإجمالي مبيعات 539.181 سيارة بزيادة 0.4% على نفس الفترة من 2018.
3- تويوتا RAV4
جاءت الشقيقة اليابانية «تويوتا RAV4»، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الفارهة، بـ440.597 سيارة بمعدل نمو بلغ 8.2%، ولا توجد السيارة بالسوق المحلية.
4- هوندا سيفيك
وفي المركز الرابع بقائمة أكثر السيارات مبيعًا حول العالم، سيطرت السيارة اليابانية هوندا سيفيك 2019 بإجمالي مبيعات 416.571 وحدة بنسبة تراجع 0.6% مقارنة بمبيعاتها في الأشهر الستة الأولى من 2018.
ويتوفر موديل 2019 في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بـ492.000 جنيه، تعتمد على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 123 حصانا، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكى من 5 سرعات.
5- هوندا CR-V
استقرت الشقيقة اليابانية الثالثة هوندا CR-V في المركز الخامس بقائمة أكثر 10 سيارات مبيعًا في أول 6 شهور من العام الجاري، بمبيعات 381.736 وحدة بمعدل نمو بلغ 15.6% على أساس سنوي، ويتم طرح السيارة في مصر بسعر 830 ألف جنيه.
وتعتمد هوندا CR-V على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 188 حصانا، متصل بناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 ناقلات.
6- فولكس فاجن تيجوان
وفي المركز السادس استقرت فولكس فاجن تيجوان، وتعتمد السيارة على محرك رباعى الأسطوانات، بفئتين من التجهيزات، كلتاهما مزودة بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصانا وناقل حركة أتوماتيكى من 6 سرعات. وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامى للعجلات، وتبدأ الأسعار الرسمية من 610.000 للفئة القياسية و760.000 جنيه للفئة الكاملة.
7- فولكس فاجن جولف
احتلت السيارة الألمانية فولكس فاجن جولف المركز السابع في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في العالم، بمبيعات 362.849 سيارة، مسجلة تراجعا بلغ 18.5%.
وتتوفر فولكس فاجن جولف الهاتشباك موديل 2019 في السوق المصرية بفئتين من التجهيزات كلتاهما مزودة بمحرك سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 135 حصانا وناقل حركة أتوماتيكى من 6 سرعات. وتبدأ أسعار السيارة من 445.000 جنيه وتصل إلى 480.000 جنيه.
8- تويوتا كامري
تواصل شركات السيارات اليابانية سيطرتها على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في العالم، وهذه المرة بسيارتها تويوتا كامري، ويتم طرح السيارة بفئة واحدة من التجهيزات، تعتمد على محرك بسعة 2500 سي سي، بقوة 178 حصانا ويرتبط بناقل حركة أتوماتيكى من 6 سرعات، بسعر رسمي مليونان و50 ألف جنيه.
9- رام بيك أب
وتاسعًا جاءت السيارة الأمريكية التي لا يتم طرحها في مصر «رام بيك أب» بإجمالي مبيعات 346.842 سيارة بنسبة نمو 22.5%.
10- فولكس فاجن بولو
وفي المركز العاشر والأخير استقرت السيارة الهاتشباك الألمانية فولكس فاجن بولو، بمبيعات بـ322.513 سيارة، لتستقر في المركز العاشر بقائمة الأكثر مبيعًا، والتي لا يتم طرحها في السوق المحلية.