منها 6 طرازات بمصر.. أكثر 10 سيارات مبيعا في العالم

حالة من التراجع تسيطر على مبيعات السوق العالمية للسيارات، إلا أن 10 سيارات نجحت في تصدر قائمة الكبار الأكثر مبيعا في العالم، ومنها 6 سيارات يتم طرحها في السوق المحلية

تحرير:كريم ربيع ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

هوندا سيفيك 2019

نجحت 10 سيارات في تحقيق نسب مبيعات كبيرة للغاية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، تمكنت بها من الانضمام لقائمة الـ10 الكبار، منها 6 طرازات يتم طرحها في مصر، وأعلنت وكالة «F2M» فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن أول 10 سيارات بالقائمة. ونرصد في هذا التقرير هذه السيارات من حيث المواصفات والأسعار «تويوتا كورولا، فورد F-Series، تويوتا RAV4، هوندا سيفيك، هوندا CR-V، فولكس فاجن تيجوان، فولكس فاجن جولف، تويوتا كامري، رام بيك أب، فولكس فاجن بولو».

1- تويوتا كورولا تصدرت سيارة الشركة اليابانية تويوتا كورولا قائمة الأكثر مبيعًا في 2019 في العالم حتى الآن -خلال أول 6 أشهر من العام- بمبيعات وصلت لـ596.282 سيارة، رغم تراجع مبيعاتها الإجمالية بنسبة 2.0% مقارنة بالعام الماضي. ويتم طرح السيارة اليابانية في مصر بأربع فئات هي «الفئة الأولى بيزك