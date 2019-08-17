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منها 6 طرازات بمصر.. أكثر 10 سيارات مبيعا في العالم

حالة من التراجع تسيطر على مبيعات السوق العالمية للسيارات، إلا أن 10 سيارات نجحت في تصدر قائمة الكبار الأكثر مبيعا في العالم، ومنها 6 سيارات يتم طرحها في السوق المحلية
تحرير:كريم ربيع ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
هوندا سيفيك 2019
هوندا سيفيك 2019
نجحت 10 سيارات في تحقيق نسب مبيعات كبيرة للغاية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، تمكنت بها من الانضمام لقائمة الـ10 الكبار، منها 6 طرازات يتم طرحها في مصر، وأعلنت وكالة «F2M» فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن أول 10 سيارات بالقائمة. ونرصد في هذا التقرير هذه السيارات من حيث المواصفات والأسعار «تويوتا كورولا، فورد F-Series، تويوتا RAV4، هوندا سيفيك، هوندا CR-V، فولكس فاجن تيجوان، فولكس فاجن جولف، تويوتا كامري، رام بيك أب، فولكس فاجن بولو».
1- تويوتا كورولا تصدرت سيارة الشركة اليابانية تويوتا كورولا قائمة الأكثر مبيعًا في 2019 في العالم حتى الآن -خلال أول 6 أشهر من العام- بمبيعات وصلت لـ596.282 سيارة، رغم تراجع مبيعاتها الإجمالية بنسبة 2.0% مقارنة بالعام الماضي. ويتم طرح السيارة اليابانية في مصر بأربع فئات هي «الفئة الأولى بيزك
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فولكس فاجن جولف GTI

شعبيتها واسعة.. سيارات ستصبح «فيات 128» المستقبل

لا شك أن بعض السيارات في الأسواق العالمية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق شعبية واسعة بشكل عام، لا سيما وأنها تمتلك قدرات واسعة من حيث الأداء الفني بما يتناسب مع العددي من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية المختلفة. وخلال الوقت الحالي، باتت العشرات من الموديلات قادرة على صناعة شعبية واسعة في الأسواق العالمية والحصول على رضاء الجماهير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليها على أنها من الموديلات التي تستحق التقدير مثل "فيات 128" الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل.
2019-veloster-premium-racing-red-0001

رغم صغر الحجم النسبي.. هذه السيارات مريحة للغاية

ترتبط دومًا الراحة بالسيارات كبيرة الحجم ذات السعة الداخلية الضخمة، إلا أن بعض الموديلات الصغيرة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة بشكل تام في الأسواق العالمية، خاصة أن تجربة قيادتها جعلتها ضمن السيارات المريحة في الوقت الحالي. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت هذه السيارات تحقيق شعبية واسعة تم تدعيمها من خلال السعة الجيدة التي تتمتع بها تلك الموديلات، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الموجودة في الأسواق العالمية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية.
2019 HONDA ACCORD

سيارات بحالة جيدة بعد 300 ألف كيلو متر

تمتلك العديد من السيارات قدراتٍ متفاوتةً على الاحتفاظ بسماتها الفنية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعتبر ميزة تتمتع بها بعض الموديلات في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من الشركات تراهن على تلك المميزات الفنية في إصداراتها المختلفة. وتراهن العديد من الشركات العالمية على الإمكانات والاعتمادية في السيارات التي تنتجها، وخاصة أن العديد من الفئات الجماهيرية تسعى دومًا للحصول على تلك الميزة، وهو ما يرجح كفة بعض الموديلات في الأسواق العالمية المختلفة.
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2019-veloster-premium-racing-red-0001

رغم صغر الحجم النسبي.. هذه السيارات مريحة للغاية

ترتبط دومًا الراحة بالسيارات كبيرة الحجم ذات السعة الداخلية الضخمة، إلا أن بعض الموديلات الصغيرة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة بشكل تام في الأسواق العالمية، خاصة أن تجربة قيادتها جعلتها ضمن السيارات المريحة في الوقت الحالي. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت هذه السيارات تحقيق شعبية واسعة تم تدعيمها من خلال السعة الجيدة التي تتمتع بها تلك الموديلات، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الموجودة في الأسواق العالمية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية.
فولكس فاجن جولف GTI

شعبيتها واسعة.. سيارات ستصبح «فيات 128» المستقبل

لا شك أن بعض السيارات في الأسواق العالمية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق شعبية واسعة بشكل عام، لا سيما وأنها تمتلك قدرات واسعة من حيث الأداء الفني بما يتناسب مع العددي من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية المختلفة. وخلال الوقت الحالي، باتت العشرات من الموديلات قادرة على صناعة شعبية واسعة في الأسواق العالمية والحصول على رضاء الجماهير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليها على أنها من الموديلات التي تستحق التقدير مثل "فيات 128" الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل.
VOLKSWAGEN - SAUSAGES

بخلاف السيارات.. شركات صنعت أشياء أخرى

على مدى تاريخ طويل من صناعة السيارات، لم تكن الشركات المتخصصة منحصرة في تكنولوجيا التنقل فقط، خاصة أن الإمكانيات المالية الضخمة ساعدتها على الدخول بقوة في مجالات تصنيعية ضخمة، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الإنشاء. وراهنت العشرات من الشركات العالمية على مجالات أخرى بخلاف صناعة السيارات؛ مثل تكنولوجيا الصواريخ والقطارات والطائرات، كما ابتعدت بعض الشركات عن مجالات التنقل، لتدخل في مجالات إنشاء متنوعة خلال تاريخها الطويل في تلك الصناعة المتطورة باستمرار.
فولكس-فاجن-باسات-جي-تي

منها هوندا وفولكس.. شركات سيارات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
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