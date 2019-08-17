الأهلي يتسلح باستاد برج العرب لعبور بيراميدز

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

استاد برج العرب

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).

الأهلي يدخل المباراة متسلحًا بتاريخه الجيد على استاد برج العرب، أمام بيراميدز، وأمام مديره الفني الفرنسي سبستيان ديسابر، صاحب الـ43 عامًا. الأهلي واجه بيراميدز مرة وحيدة على استاد برج العرب، كانت في فبراير 2018، وتغلب المارد الأحمر على بيراميدز بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان من ضربة جزاء، ضمن مواجهات

الأهلي يدخل المباراة متسلحًا بتاريخه الجيد على استاد برج العرب، أمام بيراميدز، وأمام مديره الفني الفرنسي سبستيان ديسابر، صاحب الـ43 عامًا.



الأهلي واجه بيراميدز مرة وحيدة على استاد برج العرب، كانت في فبراير 2018، وتغلب المارد الأحمر على بيراميدز بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان من ضربة جزاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.



كما واجه الأهلي الفرنسي سباستيان ديسابر، مرة وحيدة على استاد برج العرب، في 20 نوفمبر 2017، وكان ديسابر حينها يتولى القيادة الفنية للنادي الإسماعيلي، وفاز المارد الأحمر على ديسابر بهدفين نظيفين، أحرزهما عبد الله السعيد وعمرو السولية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

