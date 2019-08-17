إعدام «الدكش» وأعوانه في «استشهاد 4 شرطيين» بالخانكة

تحرير:علاء النجار ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

إعدام - تعبيرية

صدّقت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر وزين العابدين عبد المنصف بدوي، على رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام "محمد.ح.أ" وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته "علي.س.ر" وشهرته "السمري" و"علاء.م" وشهرته "توك توك" لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة في قرية سرياقوس، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي و3 من أفراد المأمورية وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنيه إلى مكان الواقعه وتوصلت التحريات إلى أنه فى أثناء استقلال النقيبين إيهاب إبراهيم جورجى ومحمد عزمي معاونى مباحث مركز الخانكة ميكروباصا والتوجه به إلى إحدى البؤر الإجرامية للقبض على مجموعة من الخارجين على القانون وبصحبتهما 3 مخبرين هم: "مفرح أحمد ومحمد يحيى ورضوان سيد" شاهدهم الدكش