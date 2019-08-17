جريمة

إعدام «الدكش» وأعوانه في «استشهاد 4 شرطيين» بالخانكة

تحرير:علاء النجار ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
إعدام - تعبيرية
إعدام - تعبيرية
صدّقت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر وزين العابدين عبد المنصف بدوي، على رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام "محمد.ح.أ" وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته "علي.س.ر" وشهرته "السمري" و"علاء.م" وشهرته "توك توك" لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة في قرية سرياقوس، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي و3 من أفراد المأمورية وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.
وانتقلت الأجهزة الأمنيه إلى مكان الواقعه وتوصلت التحريات إلى أنه فى أثناء استقلال النقيبين إيهاب إبراهيم جورجى ومحمد عزمي معاونى مباحث مركز الخانكة ميكروباصا والتوجه به إلى إحدى البؤر الإجرامية للقبض على مجموعة من الخارجين على القانون وبصحبتهما 3 مخبرين هم: "مفرح أحمد ومحمد يحيى ورضوان سيد" شاهدهم الدكش
اقرأ المزيد
جثة

رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».
القبض-على-متهم

النيابة: مستشار السويس المزيف هارب من أحكام بالسجن

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع شخص انتحل صفة مستشار بمحافظة السويس، وأكدت التحقيقات أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 أعوام. وكشفت التحريات الأمنية للمتهم، أن الشخص الذي تمكن ضباط إدارة مرور السويس من ضبط سيارة ملاكي يقودها تحمل ألواح معدنية مزورة تحمل صفة هيئة قضائية هو هارب من السحن 10 أعوام بحكم قضائي صادر من محكمة الجنايات. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة بدون رصيد، وهي قضايا نصب، وأن جميع الكارنيهات التي يحملها ويدعي أنه مستشار من خلالها مزورة.
محكمة

إحالة ضابط متقاعد للجنايات استولى على وحدات سكنية

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية إحالة المدعو " ش. ج . م " ضابط سابق إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية . تعود الواقعة في القضية رقم 862 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 96 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة يفيد بورود بلاغ من نقابة المهندسين بقيام شخص بالاستيلاء على وحدات سكنية خاصة بالمهندسين بدائرة القسم.
جثة (5)

مصرع ربة منزل سقطت من «بلكونة» في الشرقية

لقيت ربة منزل بمنتصف العقد الثالث من العمر مصرعها، اليوم السبت؛ متأثرةً بإصابتها بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى حدوث نزيف داخلي بالمخ، وذلك إثر سقوطها من شرفة «بلكونة» بالطابق الثالث بمسكنها بأحد منازل بندر مدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
محكمة-ارشفية

قتلا الزوج ليمارسا الحب.. الإعدام لربة منزل وعشيقها

قضت محكمة جنايات بنها الدائره الخامسة برئاسة المستشار محمود البريدي، إحالة أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهم، لقيامهما بقتل زوج الأولى وإلقاء جثة في الشارع بالعبور، وحددت المحكمة جلسة الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من "أمنيه. أ - 21 عامًا" ربة منزل بعثورها على جثة زوجها "صبري. أ. ه - 38 عامًا" مصاب بعدة طعنات نافذه وبه آثار خنق حول الرقبة ملقاة أمام باب منزلهما فى الشارع بالعبور.
محكمة-ارشفية

إحالة قاتل شقيق زوجته وشرع في قتل عائلتها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، إحالة أوراق المدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. وتعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org