رياضة

كيف أصبح طارق يحيى نجم السوشيال ميديا بعد السباعية؟

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
طارق يحيى
طارق يحيى
نجح طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أن يقود الأبيض لتحقيق فوز ساحق على منافسه فريق ديكاداها الصومالي، بسبعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، ليصبح الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور المقبل حيث سيواجه بطل الصومال مجددًا في 23 من الشهر الجاري في لقاء يكفي الفريق الأبيض التعادل بدون أهداف للصعود.
وفي الدقيقة 83 من عمر المباراة، التقطت عدسات استاد ملعب «برج العرب»، لقطة طريفة لطارق يحيى، وهو يجلس متَّكئا واضعًا «رجل على رجل»، عقب إحراز فريقه الهدف السابع في شباك ديكاداها الصومالي، وهي اللقطة التي أصبحت حديث «السوشيال ميديا» على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي اليوم السبت بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ليحقق بالتالي المدفعجية البداية المثالية للموسم من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على نيوكاسل بهدف نظيف على ملعب سانت جيمس بارك من توقيع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليعتلي أرسنال بالتالي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وتوتنهام.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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محمد-عواد‎

عواد: أتمنى عودة جنش..وسأرد على من هاجموني في الملعب

علق محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، على فوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة على بطل الصومال، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وأعرب عواد عن سعادته بالمشاركة بقميص نادى الزمالك ومتمنيًا لزميله «جنش» العودة إلى الملاعب في أقرب وقت. وقال عواد في تصريحات عبر برنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة «المحور»: «شعور جميل إنك تمثل فريق الزمالك، وبداية جيدة لنا فى البطولة الإفريقية».
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

الزمالك يكتسح بطل الصومال في افتتاح مشواره الإفريقي

في ليلة تألق فيها شيكابالا وأشرف بن شرقي حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره ديكاداها بطل الصومال، بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف السبعة، أشرف بن شرقي هدفين، وهدف لكانو مولي بالخطأ في مرماه، وعمر السعيد ومحمود الونش وكريم بامبو ومصطفى محمد. المباراة كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي القلعة البيضاء، وسط سيطرة كاملة للاعبي الزمالك الذين لعبوا بحرية كاملة وسهولة، ونجحوا في تسجيل سبعة أهداف في شباك بطل الصومال.
جماهير الزمالك

هاشتاج جديد لجماهير الزمالك يشعل السوشيال ميديا

دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
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