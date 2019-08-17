كيف أصبح طارق يحيى نجم السوشيال ميديا بعد السباعية؟

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

طارق يحيى

نجح طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أن يقود الأبيض لتحقيق فوز ساحق على منافسه فريق ديكاداها الصومالي، بسبعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، ليصبح الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور المقبل حيث سيواجه بطل الصومال مجددًا في 23 من الشهر الجاري في لقاء يكفي الفريق الأبيض التعادل بدون أهداف للصعود.

وفي الدقيقة 83 من عمر المباراة، التقطت عدسات استاد ملعب «برج العرب»، لقطة طريفة لطارق يحيى، وهو يجلس متَّكئا واضعًا «رجل على رجل»، عقب إحراز فريقه الهدف السابع في شباك ديكاداها الصومالي، وهي اللقطة التي أصبحت حديث «السوشيال ميديا» على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك