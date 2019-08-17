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دراسة: حمية الكيتو بديل لأدوية الصداع النصفي

الكيتونات تقلل من «الاكتئاب القشري» (CSD)، وهو الجاني المحتمل لهالة الصداع النصفي، ويتم تعريف CSD بأنها موجات تنتشر عبر الخلايا العصبية في قشرة المخ
تحرير:فيروز ياسر ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
حمية الكيتو
حمية الكيتو
تحدث عدد لا يحصى من المشاهير عن حبهم لحمية الكيتو التي تبقيهم متألقين على السجادة الحمراء، ولكن خطة تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والقليل من الكربوهيدرات، التي يفضلها خبير الصحة "جوينيث بالترو"، قد تمنع الصداع النصفي. حلل العلماء في إيطاليا 35 من أصحاب الوزن الزائد الذين يعانون من الصداع النصفي، حيث جرب المشاركون نظامين غذائيين منخفضي السعرات، أحدهما كان حمية الكيتو، وعلى مدار شهر واحد، تسبب نظام كيتو الغذائي في تقليل الصداع النصفي، وذلك حسبما ذكر موقع الديلي ميل البريطاني.
تشير نتائج الدراسة إلى أن حمية الكيتو خففت من أعراض الصداع النصفي أكثر من الأدوية مثل عقار "إرينوماب"، ومن المعروف أن قطع الكربوهيدرات تؤدي إلى ما يسمى بـ"الكيتوزيه" أو فرط كيتون الجسم، وبالتالي إنتاج مواد تسمى الكيتونات التي تعمل على تحطيم الدهون في الجسم. تم ربط الكيتونات بانخفاض الالتهاب، وتقليل
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الفلافونويد يقي من السرطان.. إليك أطعمة تحتوي عليه

تحدثنا مسبقًا عن مضادات الأكسدة وأهميتها القصوى في الحماية من السرطان، ومن أهمها مركبات الفلافونويد، التي تعمل على التقليل من الالتهابات، ومن أكثر الأطعمة الغنية بهذا المركب، التفاح والشوكولاتة والفاصوليا والتوت والكاكاو، إضافة إلى البروكلي، كما أنها توقف التلف الذي يحدث في الخلايا، والناتج عن الجذور الحرة، وهي مهمة بشكل كبير لصحة الخلايا العصبية، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ومعدلات الكوليسترول الضارة في الجسم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".
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ما الجين المفقود المتسبب في النوبات القلبية للبشر؟

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن البشر هم النوع الوحيد الذي يصاب بالأزمات القلبية المرتبطة بالشرايين المسدودة. لتأتي أبحاث جديدة وتثبت أن جينا فُقد منذ نحو 2 إلى 3 ملايين سنة لدى أسلافنا، قد يساعد في تفسير تعرض النوع البشري للأزمات القلبية أكثر من أي نوع آخر. ربما يعطي هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة حول كيفية منع النوبات من الأساس وعلاجها، وفقًا للباحثين في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو (UCSD)، كما أكد العلماء بالفعل أن النتائج تشير إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء هو أحد عوامل خطر الإصابة بنوبة قلبية.
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الرياضة أثناء الحمل تؤدي إلى أطفال أفضل في المهارات

التمرينات الرياضية بشكل عام تقيك من أمراض القلب، وتزيد من كفاءة تدفق الدم، كما أنها تنظم معدلات الكوليسترول، وتنظم النفس بشكل صحي، وتحميك من مجموعة مختلفة من الأمراض مثل ألزهايمر والخرف، كما تساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وهذا أكثر ما يحتاجه العديد من الأشخاص، فقدان الوزن بشكل صحي وسريع دون أن ينتج عنه آثار جانبية، وآخر ما جاءت به الدراسات في هذا الشأن، إن الحوامل اللاتي يمارسن الرياضة بانتظام، ينجبن أطفالا يتميزون بمهارات عديدة، نقلًا عن "dailymail".
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ماذا يحدث عند التوقف عن تناول الخبز لأسبوع؟

يعتبر الخبز العنصر الرئيس في النظام الغذائي، خاصة في وجبة الفطار والعشاء، وإذا ذهبت إلى أحد المطاعم يقدم لك الويتر طبقا من الخبز بجانب السلطات والمخللات، وعند تناوله فإن الشخص يحصل على نحو 20% من إجمالي السعرات الحرارية الغذائية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه لا يوجد خطأ في تناول الخبز محلي الصنع كل مرة من حين إلى حين، إلا أنه لا ينبغي تناول الخبز المعالج يوميًّا، وإذا وجدت نفسك تأكل هذا النوع من الخبز خلال معظم وجباتك، فحاول الاستغناء عنه لمدة شهر كامل.
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هل هاتفك يسبب السمنة؟.. قضاء 5 ساعات خطر على صحتك

تمسك بهاتف طوال اليوم وتجلس مستمتعا بالسوشيال ميديا؟.. إذن عليك معرفة أن دراسة جديدة كشفت دراسة أن قضاء ساعات كل يوم أمام الهاتف الذكي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة، حيث وجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا خمس ساعات أو أكثر على هواتفهم المحمولة كانوا أكثر عرضة بنسبة 43% للسمنة من أقرانهم الذين يجلسون وقت اقل على شاشات الهاتف. وكان السبب في إصابة هؤلاء الطلاب بالسمنة، أنه أكثر عرضة بمرتين لشرب السكريات وتناول الوجبات السريعة والحلوى، وأقل مرتين في ممارسة الرياضة.
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4 أخطاء في الدايت تزيد من دهون البطن

يعاني الرجال من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم دهون البطن، التي يصعب التخلص منها، خاصة كلما تقدموا في العمر، حتى إن كنت تمارس الرياضة بانتظام، يمكن أن تتجمع الدهون في البطن وحول منطقة الوسط؛ ولهذا ستكون في حاجة إلى استهداف هذه المنطقة من جسمك لفقدان الدهون الزائدة. عليك البحث جيدا عن الخطوات الصحيحة؛ لأن بعض الأخطاء قادرة على التسبب في مشكلة جسدية، لذا تعرف على ما يزيد من دهون البطن، حتى إن كنت تتبع نظاما غذائيا، وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
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الجروح علامة على فقر الدم.. شفايفك تعكس صحتك

الشفاه من المقاييس المهمة لصحة الجسد والعقل، وعلى الرغم من ارتباطها بالجمال فإن إخصائي الصحة البديل المقيم في لوس أنجلوس، هاري سيمران خالسا، قد قال إن الشفتين بمثابة «مدخل» لأعمال الجسم الداخلية. الشفتان العلوية والسفلية تعكسان أجزاء مختلفة من الجسم، فالشفة العليا تمثل الرئتين والغدة الدرقية والقلب والمعدة والكبد والكليتين، بينما الشفة السفلية بكاملها هي انعكاس للأمعاء. وأوضح هاري أن الأمر يتطلب بعض الخبرة لإتقان قراءات الشفاه، لكن هناك علامات سهل فهمها، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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