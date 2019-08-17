دراسة: حمية الكيتو بديل لأدوية الصداع النصفي

الكيتونات تقلل من «الاكتئاب القشري» (CSD)، وهو الجاني المحتمل لهالة الصداع النصفي، ويتم تعريف CSD بأنها موجات تنتشر عبر الخلايا العصبية في قشرة المخ

تحرير:فيروز ياسر ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

تحدث عدد لا يحصى من المشاهير عن حبهم لحمية الكيتو التي تبقيهم متألقين على السجادة الحمراء، ولكن خطة تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والقليل من الكربوهيدرات، التي يفضلها خبير الصحة "جوينيث بالترو"، قد تمنع الصداع النصفي. حلل العلماء في إيطاليا 35 من أصحاب الوزن الزائد الذين يعانون من الصداع النصفي، حيث جرب المشاركون نظامين غذائيين منخفضي السعرات، أحدهما كان حمية الكيتو، وعلى مدار شهر واحد، تسبب نظام كيتو الغذائي في تقليل الصداع النصفي، وذلك حسبما ذكر موقع الديلي ميل البريطاني.

تشير نتائج الدراسة إلى أن حمية الكيتو خففت من أعراض الصداع النصفي أكثر من الأدوية مثل عقار "إرينوماب"، ومن المعروف أن قطع الكربوهيدرات تؤدي إلى ما يسمى بـ"الكيتوزيه" أو فرط كيتون الجسم، وبالتالي إنتاج مواد تسمى الكيتونات التي تعمل على تحطيم الدهون في الجسم. تم ربط الكيتونات بانخفاض الالتهاب، وتقليل

تشير نتائج الدراسة إلى أن حمية الكيتو خففت من أعراض الصداع النصفي أكثر من الأدوية مثل عقار "إرينوماب"، ومن المعروف أن قطع الكربوهيدرات تؤدي إلى ما يسمى بـ"الكيتوزيه" أو فرط كيتون الجسم، وبالتالي إنتاج مواد تسمى الكيتونات التي تعمل على تحطيم الدهون في الجسم.

تم ربط الكيتونات بانخفاض الالتهاب، وتقليل الإجهاد الداخلي وانخفاض موجات الدماغ التي يعتقد أنها تسبب هالة الصداع النصفي.

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كتب الباحثون في مجلة "نيوترينتس" أن نظام كيتو الغذائي يعتمد على البروتين الكافي عالي الدهون والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات.

وللتحقق من تقليل الصداع النصفي بهذا النظام، اتبع المشاركون حمية الكيتو بأقل من 800 سعر حراري في اليوم، كما اعتمد آخرون نفس عادات الأكل منخفضة السعرات الحرارية ولكنها لم تكن مُولّدة للكيتون، وكان لكل من الوجبات الغذائية نفس عدد السعرات الحرارية والدهون، لكنهما اختلفا في مستويات الكربوهيدرات والبروتين.

اتبع المشاركون هذه الوجبات لمدة 4 أسابيع، قبل التبديل بينهما لنفس المدة الزمنية، وكتب الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قد تم اختيارهم بسبب ظهور الكيتونات في أجسامهم عندما تناولوا سعرات حرارية مقيدة بشدة، كما كان المشاركون الذين يتمتعون بصحة جيدة على خلاف ذلك، يعانون من الصداع الحاد بين يومين و14 يومًا في الشهر.

بعد 4 أسابيع، عانى الأشخاص الذين يتناولون حمية كيتو من الصداع النصفي أقل بنسبة 3.7% من الذين تناولوا نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية.

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انخفض عدد أيام الصداع النصفي للأشخاص المتبعين حمية الكيتو بنسبة 50%، مقارنة بـ8% لغير متبعي حمية الكيتو، وبالتالي فإن تلك الحمية أفضل من أدوية الصداع النصفي الرائدة، والمعروفة باسم الأجسام المضادة أحادية النسيلة CGRP، والتي تقلل من أيام الصداع النصفي إلى النصف في نحو 30- 48% من المصابين.

ومن ناحية أخرى، أوضح الباحثون أن فقدان الوزن قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالصداع النصفي، ولكن هذا لا يفسر النتائج؛ لأن كلتا المجموعتين تخلصت من عدد مماثل من الوزن الزائد.

وأضافوا أن الكيتونات تقلل من "الاكتئاب القشري" (CSD)، وهو الجاني المحتمل لهالة الصداع النصفي، ويتم تعريف CSD بأنها موجات تنتشر عبر الخلايا العصبية في قشرة المخ، ولهذا فإن الكيتونات تؤدي إلى تخفيف الالتهاب العصبي والحماية من الإجهاد التأكسدي.

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كما يدّعي الباحثون أن قطع الكربوهيدرات يمكن أن تقلل أيضًا من إنتاج هرمون الأنسولين، المرتبط بالصداع النصفي، وعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي يحتوي على 800 سعر حراري قد يبدو صعبًا، فإن الباحثين قالوا إن الذين يعانون من الصداع النصفي قد يفعلون أي شيء للتخلص منه.

وأضافت الدكتورة كريستينا صن إدلشاين، إخصائية الأعصاب في جامعة ملبورن: "هناك العديد من علاجات الصداع النصفي التي يبدو أنها تعمل بشكل جيد في البداية، لكنها مخيبة للآمال في النهاية".