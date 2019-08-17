أبرز بنود الإعلان الدستوري الموقع اليوم في السودان
نص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر حتى ثلاث سنوات ونصف وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة
تحرير:وفاء بسيوني
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
التوقيع على الاعلان الدستوري
وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" بشكل نهائي اليوم السبت، على بنود الإعلان الدستوري بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة.
ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وكان التوقيع قد تم بالأحرف الأولى بين أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
وجاء أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري على النحو التالي:
- تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر حتى ثلاث سنوات ونصف وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.
- يشكل مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري
وجاء أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري على النحو التالي:
- تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر حتى ثلاث سنوات ونصف وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.
- يشكل مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي ويكون العضو الحادي عشر مدنيا يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
- يرأس مجلس السيادة في 21 شهرا الأولى من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى الحرية والتغيير.
- أجهزة الحكم الانتقالي بثلاثة مستويات: مجلس السيادة وهو رأس الدولة ومجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا والمجلس التشريعي وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
- الفترة الانتقالية 39 شهرا يقود البلاد خلالها المجلس السيادي.
- إلغاء العمل بالدستور الموقع عام 2005، مع الإبقاء على المراسيم الصادرة من المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير أي منذ 11 أبريل عقد مؤتمر قومي لوضع دستور جديد للبلاد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
- محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989.
- مجلس السيادة يختص بتعيين رئيس الوزراء والذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد تعيين حكام الأقاليم أو ولاة الولايات.
- المجلس التشريعي يتكون من 300 عضو، تشكل قوى الحرية والتغيير 67% منه، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة.
- الأولوية خلال الفترة الانتقالية هى العمل على إتمام اتفاق السلام الشامل وإنهاء الحرب وإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة.
- إلغاء كل القوانين التي تميز ضد النساء.
- البدء في تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.
- لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي دون أخد الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.
التوقيع المبدئي بالأحرف الأولى كان كافيا لإسعاد السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع ولكن هذه المرة ليس للاحتجاج ولكن للاحتفال بهذا الإنجاز الذي سيتوج بتحقيق حلم الدولة المدنية، حيث عمت الأفراح معظم المدن وتم الاحتفاء بقادة التفاوض في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا برجال المرحلة، ولم يقتصر الاحتفاء والإشادة بالمفاوضين السودانيين، بل شمل الممثل الإفريقي الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات الذي حمله شباب سودانيون على الأعناق فور خروجه من قاعة الاجتماعات التي تم فيها التوقيع على الإعلان الدستوري.
وأظهرت مقاطع فيديو وثقت تلك اللحظة، تلقف جموع من السودانيين لمحمد الحسن ولد لبات وحمله على الأعناق مرددين اسمه إشادة بما قدم خلال الأسابيع الماضية من جهود، بحسب "العربية نت".
ورحبت العديد من الدول سواء على المستوى العربي أو الدولي بتلك الخطوة، كما أشادت المنظمات العربية والدولية، بتوقيع الأطراف السودانية على الوثيقة الدستورية الانتقالية، مؤكدين أنها خطوة تاريخية لإرساء الدعم والاستقرار والأمن في السودان.