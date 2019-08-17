أبرز بنود الإعلان الدستوري الموقع اليوم في السودان

نص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر حتى ثلاث سنوات ونصف وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

التوقيع على الاعلان الدستوري

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" بشكل نهائي اليوم السبت، على بنود الإعلان الدستوري بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة. ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وكان التوقيع قد تم بالأحرف الأولى بين أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

وجاء أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري على النحو التالي: - تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر حتى ثلاث سنوات ونصف وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة. - يشكل مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري