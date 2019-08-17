جريمة

مصرع ربة منزل سقطت من «بلكونة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لقيت ربة منزل بمنتصف العقد الثالث من العمر مصرعها، اليوم السبت؛ متأثرةً بإصابتها بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى حدوث نزيف داخلي بالمخ، وذلك إثر سقوطها من شرفة «بلكونة» بالطابق الثالث بمسكنها بأحد منازل بندر مدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على ربة منزل تُدعى «شيماء.ر.ج» 25 عامًا، مُقيمة ببندر المدينة، جثةً هامدة إثر سقوطها من شرفة «بلكونة» الطابق الثالث بمسكنها.ولفظت المتوفاة أنفاسها الأخيرة
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جثة

رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».
القبض-على-متهم

النيابة: مستشار السويس المزيف هارب من أحكام بالسجن

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع شخص انتحل صفة مستشار بمحافظة السويس، وأكدت التحقيقات أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 أعوام. وكشفت التحريات الأمنية للمتهم، أن الشخص الذي تمكن ضباط إدارة مرور السويس من ضبط سيارة ملاكي يقودها تحمل ألواح معدنية مزورة تحمل صفة هيئة قضائية هو هارب من السحن 10 أعوام بحكم قضائي صادر من محكمة الجنايات. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة بدون رصيد، وهي قضايا نصب، وأن جميع الكارنيهات التي يحملها ويدعي أنه مستشار من خلالها مزورة.
محكمة

إحالة ضابط متقاعد للجنايات استولى على وحدات سكنية

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية إحالة المدعو " ش. ج . م " ضابط سابق إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية . تعود الواقعة في القضية رقم 862 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 96 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة يفيد بورود بلاغ من نقابة المهندسين بقيام شخص بالاستيلاء على وحدات سكنية خاصة بالمهندسين بدائرة القسم.
اعدام

إعدام «الدكش» وأعوانه في «استشهاد 4 شرطيين» بالخانكة

صدّقت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر وزين العابدين عبد المنصف بدوي، على رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام "محمد.ح.أ" وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته "علي.س.ر" وشهرته "السمري" و"علاء.م" وشهرته "توك توك" لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة في قرية سرياقوس، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي و3 من أفراد المأمورية وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.
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سقوط -بلكونة (1)

إصابات وتهشيم سيارات في سقوط «بلكونة» بالشرقية

أصيب شخصين، بكدمات وجروح بالغة بأنحاء مفرقة بالجسد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين؛ إثر انهيار سور شرفة «بلكونة» بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بجوار بنك «مصر» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والذي تسبب أيضًا في تهشم ثلاث سيارات، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

تفاصيل مصرع سيدة ونجلها أثناء السفر لآداء الحج بالشرقية

ليلة حزينة عاشتها قرية «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ إثر وقوع حادث مأساوي أودى بحياة ربة منزل في منتصف العقد السادس ونجلها، وذلك حال توجههم إلى مطار القاهرة الدولي، في طريقهم لتوصيل السيدة لآداء فريضة الحج بالأراضي السعودية، فيما تسبب الحادث في إصابة ثلاثة آخرين، بينهم قائد السيارة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة هو الآخر فور نقله إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
محكمة

المشدد 5 سنوات لعجوز اغتصب طفلة بالعاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم السبت، على مهندس ديكور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه في القضية رقم 5905 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بالتعدي جنسيا على زميلة طفلته، طالبة في الصف الثالث الابتدائي، وذلك في أثناء تواجدها للمذاكرة مع ابنته في منزله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إذ استدرجها إلى غرفته وعاشرها معاشرة الأزواج.
حبس-متهمه

حبس امرأة قتلت «سلفتها» بمساعدة أسرتها في الشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس ربة منزل وشقيقها ووالدهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في قتل زوجة شقيق زوج المتهمة «سلفتها» بعزبة الجويني التابعة لقرية القضاة، إذ استعانت المتهمة بأسرتها لقتل المجني عليها وسددت لها خمس طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين» كان بحوزتها، وتبين وجود خلافات قديمة وأن الجريمة سببها «غيرة» المتهمة من سلفتها.
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