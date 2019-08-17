مصرع ربة منزل سقطت من «بلكونة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

جثة - أرشيفية

لقيت ربة منزل بمنتصف العقد الثالث من العمر مصرعها، اليوم السبت؛ متأثرةً بإصابتها بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى حدوث نزيف داخلي بالمخ، وذلك إثر سقوطها من شرفة «بلكونة» بالطابق الثالث بمسكنها بأحد منازل بندر مدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على ربة منزل تُدعى «شيماء.ر.ج» 25 عامًا، مُقيمة ببندر المدينة، جثةً هامدة إثر سقوطها من شرفة «بلكونة» الطابق الثالث بمسكنها.ولفظت المتوفاة أنفاسها الأخيرة



البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على ربة منزل تُدعى «شيماء.ر.ج» 25 عامًا، مُقيمة ببندر المدينة، جثةً هامدة إثر سقوطها من شرفة «بلكونة» الطابق الثالث بمسكنها.



ولفظت المتوفاة أنفاسها الأخيرة فور وصولها مستشفى «بلبيس» المركزي، متأثرةً بإصابتها بكسور وكدمات ونزيف داخلي بالمخ، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بعدم إمكانية الجزم بتحديد سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9225 إداري بلبيس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.









