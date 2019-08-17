رياضة

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
بيراميدز
بيراميدز
يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز: - حراسة المرمى: أحمد الشناوي. - خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد منصور - علي جبر - رجب بكار. - خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - إريك تراوري - إبراهيم حسن - إسلام عيسى. - خط الهجوم: أحمد علي. الأهلي وبيراميدز تواجها من قبل في 7 مباريات، سواء بالمسمى الحالي
اقرأ المزيد
بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي اليوم السبت بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ليحقق بالتالي المدفعجية البداية المثالية للموسم من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على نيوكاسل بهدف نظيف على ملعب سانت جيمس بارك من توقيع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليعتلي أرسنال بالتالي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وتوتنهام.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.
طارق-يحيى‎

كيف أصبح طارق يحيى نجم السوشيال ميديا بعد السباعية؟

نجح طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أن يقود الأبيض لتحقيق فوز ساحق على منافسه فريق ديكاداها الصومالي، بسبعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، ليصبح الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور المقبل حيث سيواجه بطل الصومال مجددًا في 23 من الشهر الجاري في لقاء يكفي الفريق الأبيض التعادل بدون أهداف للصعود.
اقرأ المزيد من الأخبار
برج-العرب (1)

الأهلي يتسلح باستاد برج العرب لعبور بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
سباستيان-ديسابر (1)

بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
لاسارتى (1)

عقدة بيراميدز تطارد الأهلي ولاسارتي قبل موقعة الكأس

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
عبد-السعيد-بيراميدز (3)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org