5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).

وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز: - حراسة المرمى: أحمد الشناوي. - خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد منصور - علي جبر - رجب بكار. - خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - إريك تراوري - إبراهيم حسن - إسلام عيسى. - خط الهجوم: أحمد علي. الأهلي وبيراميدز تواجها من قبل في 7 مباريات، سواء بالمسمى الحالي