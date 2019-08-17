الصحة توزع ملصقات تحذيرية من الاعتداء على الأطقم والمنشأت الطبية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

وزيرة الصحة

بدأت وزارة الصحة والسكان، توزيع ملصقات في المستشفيات لتوعية المواطنين بعدم الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية، في جميع مديريات الصحة بالمحافظات. وأوضحت الوزارة في منشورها، أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية، مؤكدة أنه يمكن التقدم بشكوى والحصول على حقك من خلال مسئول خدمة المواطنين أو مدير المؤسسة الصحية.

ولفت المنشور، إلى أنه فى حال حدوث أو واقعة تعدى لأى من مقدمى الخدمة الصحية، يجب الاتصال بالخط الساخن 16474، واخطار وزارة الصحة والسكان لتفعيل الإجراءات. يذكر أن قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان، قد أصدر منشورًا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة،