سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة توزع ملصقات تحذيرية من الاعتداء على الأطقم والمنشأت الطبية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
بدأت وزارة الصحة والسكان، توزيع ملصقات في المستشفيات لتوعية المواطنين بعدم الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية، في جميع مديريات الصحة بالمحافظات. وأوضحت الوزارة في منشورها، أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية، مؤكدة أنه يمكن التقدم بشكوى والحصول على حقك من خلال مسئول خدمة المواطنين أو مدير المؤسسة الصحية.
ولفت المنشور، إلى أنه فى حال حدوث أو واقعة تعدى لأى من مقدمى الخدمة الصحية، يجب الاتصال بالخط الساخن 16474، واخطار وزارة الصحة والسكان لتفعيل الإجراءات. يذكر أن قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان، قد أصدر منشورًا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة،
اقرأ المزيد
الفريق-مهاب-مميش

الفريق مميش مستشارا للرئيس للمواني والمنافذ البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للمواني والمنافذ البحرية، كما أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس. وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (3)

يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة لمنطقة قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للمواني والمنافذ البحرية. وكان السيسي قد أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي: شمس السودان الجديد سوف تشرق.. وعلاقات غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثقته في أن شمس السودان الجديد سوف تشرق ساطعة على أرضه، مجددا العهد والعزم على أن تشهد العلاقات بين مصر والسودان طفرة غير مسبوقة على الأصعدة كافة. وقال مدبولي، في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان اليوم السبت وسط حضور مسؤولين دوليين واقليميين، " أنقل إليكم رسالة تحية وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورته المجيدة من أجل تحقيق تطلعاته"، مؤكدا دعم السودان الشقيق من أجل تحقيق تلك التطلعات.
الفريق-اسامة-ربيع

الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا لمميش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش. يذكر أن الفريق أسامة ربيع كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.
اقرأ المزيد من الأخبار
Botox. Vial

الصحة محذرة من عقار بوتكس: عبواته مغشوشة

ناشدت وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالابتعاد عن شراء مستحضر التجميل «Botox. Vial» المنتشر في الأسواق، مؤكدة أن العبوات التى يتم تداولها مغشوشة. وشددت إدارة الصيدلة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيلة رقم "c 4122c3"، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.
حج-وعمرة (2)

عيادات ثابتة ومتحركة.. رعاية طبية خاصة للحجاج المصريين

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل الحالة الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تتابح الحالة الصحية للمرضى الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات اليوم السبت، لأداء مناسك الحج، مؤكدا أن البعثة الطبية تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات عرفات، فيما أكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددها ثلاثة مستشفيات.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (4)

19 من عائلة واحدة.. «ميت حبيب» تنتظر شهداء معهد الأورام

فاجعة كبيرة تعيشها قرية ميت حبيب في مركز سمنود بالغربية، بعدما تكلفت الحصيلة الأكبر من قتلى انفجار معهد الأورام في المنيل، بالقاهرة، حيث فقدت القرية 17 شخصا من أبنائها جميعهم من عائلة واحدة، كانوا ضمن موكب الزفاف الذي تصادف مروره مع هجوم السيارة المفخخة، ووسط حالة من الحزن الشديد ينتظر أهالي القرية وصول جثمامين الضحايا، اليوم الثلاثاء، لتشييعهم في جنازة جماعية ودفنهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة في القرية. وكشف الأهالي أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة واحدة لحضور أحد الأفراح في القاهرة.
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org