تفاصيل استهداف الحوثيين حقل نفط في السعودية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

وزير الطاقة السعودي

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تفاصيل استهداف الحوثيين لإحدى وحدات معمل الغاز الخاص بحقل الشيبة البترولي عبر طائرات "درون"، ما أسفر عن أضرار محدودة لم تؤثر على إنتاج وصادرات المملكة من النفط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن "الفالح"، إن الحوثيين استهدفوا إحدى وحدات المعمل عند تمام الساعة 6:20 صباحا حسب التوقيت المحلي للسعودية بطائرات مسيرة مفخخة، ما أسفر عن حريق تمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أن "الهجوم أسفر عن أضرار محدودة، ولم ينتج عنه إصابات بشرية، كما أن إنتاج المملكة وتصديرها من النفط لم يتأثرا بالعمل الإرهابي".

وأعرب وزير الطاقة السعودي عن إدانة السعودية لـ"الهجوم الجبان" حسب وصفه، لافتا إلى أن هذا العمل "التخريبي" هو امتداد لعمليات استهداف أنابيب النفط في المملكة وناقلات النفط قرب الفجيرة. وأشار إلى أن استهداف المنشآت الحيوية في السعودية لا يستهدف المملكة وحدها بل إمدادات الطاقة للعالم أيضا، ما يشكل تهديدا