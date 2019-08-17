من هو صلاح بن البادية الذي غنى بـ«فرح السودان»؟

"فرح السودان".. احتفالات أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، فى أنحاء البلاد من أجل الاحتفال بتوقيع اتفاقية رسمية بين قادة المجلس العسكري الانتقالي فى الخرطوم وممثلي المعارضة، لتقاسم السلطة بعد المرحلة الحساسة الماضية التي عاشها السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وشهدت مراسم التوقيع الرسمية، تقديم الفنان السوداني صلاح بن البادية، وصلة غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور والمشاهدين. وهو صلاح الجيلي محمد أبو قرون، من مواليد أم دوم 1937، نشأ وترعرع ما بين أم دوم وأبو قرون، اشتهر بـ"ابن البادية" بسبب ارتباطه بالبادية.
صلاح بن البادية انطلقت رحلته الفنية في نهاية الخمسينيات، وتأخر ظهوره بسبب خوفه من أسرته ذات الإرث الصوفي، لذا اشتهر بأداء الإنشاد الديني والمدائح النبوية، وذلك يرجع لتأثره بنشأته فى "أبو قرون".
يمتلك "ابن البادية" شعبية فى عدة دول، خاصة أنه قام بالعديد من الجولات الفنية الخارجية، وحصل على الكثير من
صلاح بن البادية انطلقت رحلته الفنية في نهاية الخمسينيات، وتأخر ظهوره بسبب خوفه من أسرته ذات الإرث الصوفي، لذا اشتهر بأداء الإنشاد الديني والمدائح النبوية، وذلك يرجع لتأثره بنشأته فى "أبو قرون".
يمتلك "ابن البادية" شعبية فى عدة دول، خاصة أنه قام بالعديد من الجولات الفنية الخارجية، وحصل على الكثير من التكريمات، ومن أشهر أغانيه: «الستات خاتمي، الليلة سار يا عشايا، الأوصفوك».
وبجانب الغناء والتأليف لنفسه، جرب صلاح بن البادية حظه فى التمثيل أيضا، حيث شارك فى مسرحيتي «تاجوج» و«من أجل التاج».
كما شارك فى السينما بفيلم «رحلة عيون» إخراج أنور هشام، إلى جوار كل من النجوم: الفاضل سعيد، سمية الألفى ومحمود المليجي، وتضمن الفيلم أغنية له بعنوان «رحلة عيون» كتبها عثمان خالد ولحانها وغناها صلاح بن البادية.