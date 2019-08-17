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من هو صلاح بن البادية الذي غنى بـ«فرح السودان»؟

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
صلاح بن البادية
صلاح بن البادية
"فرح السودان".. احتفالات أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، فى أنحاء البلاد من أجل الاحتفال بتوقيع اتفاقية رسمية بين قادة المجلس العسكري الانتقالي فى الخرطوم وممثلي المعارضة، لتقاسم السلطة بعد المرحلة الحساسة الماضية التي عاشها السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وشهدت مراسم التوقيع الرسمية، تقديم الفنان السوداني صلاح بن البادية، وصلة غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور والمشاهدين. وهو صلاح الجيلي محمد أبو قرون، من مواليد أم دوم 1937، نشأ وترعرع ما بين أم دوم وأبو قرون، اشتهر بـ"ابن البادية" بسبب ارتباطه بالبادية.
صلاح بن البادية انطلقت رحلته الفنية في نهاية الخمسينيات، وتأخر ظهوره بسبب خوفه من أسرته ذات الإرث الصوفي، لذا اشتهر بأداء الإنشاد الديني والمدائح النبوية، وذلك يرجع لتأثره بنشأته فى "أبو قرون". يمتلك "ابن البادية" شعبية فى عدة دول، خاصة أنه قام بالعديد من الجولات الفنية الخارجية، وحصل على الكثير من
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على-الحجار

تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».
شذى وهيثم شاكر

شذى تكشف تفاصيل مرض هيثم شاكر: محروم من الأكل

كشفت المطربة شذى عن تفاصيل صادمة عن إصابة الفنان هيثم شاكر بمرض خطير، على رأسها منعه من تناول الطعام حتى الآن. ونشرت شذى صورة تجمعها بهيثم شاكر، عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت تقول: «من امبارح بيجيلي تليفونات، اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين وكنت عارفة ومقولتش على مرضه، واللي أصلا بيشكك فى إن هيثم كان تعبان». وأضافت: «عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمد لله هو تعافى، بس هو لسه فيه حاجات كتير محروم منها، وأهمها حاجه أساسيه لأي كائن حي، وهي نعمه الأكل»
تامر حسنى

رحلة تامر حسني في 16 عامًا.. من التكرار إلى النضوج

في عام 2002، ظهر على الساحة الغنائية المصرية والعربية واحد من أكثر المطربين الجدد شمولًا وذكاءً، تامر حسني شريف عباس، المولود بالقاهرة في 16 أغسطس عام 1977، لأب مصري وأم سورية، عاش طفولة قاسية بعد انفصال والديه، عمل في بيع العطور وداخل محطات البنزين، فشل في تحقيق حلم الطفولة، وهو لعب كرة القدّم للنادي الأهلي، تخرج في كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، وعندما اكتشفت والدته موهبته في الغناء أصرّت على دخوله معهد "الكونسرفتوار" لدراسة الموسيقى، وبالفعل احترف الشاب العزف على آلة الجيتار ليبدأ في تحقيق حلمه الجديد.
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