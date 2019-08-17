من هو صلاح بن البادية الذي غنى بـ«فرح السودان»؟

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

صلاح بن البادية

"فرح السودان".. احتفالات أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، فى أنحاء البلاد من أجل الاحتفال بتوقيع اتفاقية رسمية بين قادة المجلس العسكري الانتقالي فى الخرطوم وممثلي المعارضة، لتقاسم السلطة بعد المرحلة الحساسة الماضية التي عاشها السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وشهدت مراسم التوقيع الرسمية، تقديم الفنان السوداني صلاح بن البادية، وصلة غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور والمشاهدين. وهو صلاح الجيلي محمد أبو قرون، من مواليد أم دوم 1937، نشأ وترعرع ما بين أم دوم وأبو قرون، اشتهر بـ"ابن البادية" بسبب ارتباطه بالبادية.

صلاح بن البادية انطلقت رحلته الفنية في نهاية الخمسينيات، وتأخر ظهوره بسبب خوفه من أسرته ذات الإرث الصوفي، لذا اشتهر بأداء الإنشاد الديني والمدائح النبوية، وذلك يرجع لتأثره بنشأته فى "أبو قرون". يمتلك "ابن البادية" شعبية فى عدة دول، خاصة أنه قام بالعديد من الجولات الفنية الخارجية، وحصل على الكثير من