بسمة وهبة تروي تجربتها مع السرطان: الأمل موجود

لأول مرة تخرج الإعلامية بسمة وهبة عن صمتها، لتروي تجربتها القاسية مع السرطان، وما شجعها على ذلك هو فقدان الكثيرين الأمل في الانتصار على هذا المرض اللعين

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

بسمة وهبة

روت الإعلامية بسمة وهبة تجربتها مع مرض السرطان، لأول مرة، كاشفة عن أن ما دفعها لذلك هو رحيل الفنان فاروق الفيشاوي. وفي منشور لها عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، كتبت بسمة وهبة: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها الأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن تحدى السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".

أضافت مقدمة برنامج "شيخ الحارة" الشهير: "علشان كده قررت بعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة.. البعض يعرف إني أصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية، ومهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض، هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه، لحظات الألم، بس النهارده قررت