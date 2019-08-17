فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بسمة وهبة تروي تجربتها مع السرطان: الأمل موجود

لأول مرة تخرج الإعلامية بسمة وهبة عن صمتها، لتروي تجربتها القاسية مع السرطان، وما شجعها على ذلك هو فقدان الكثيرين الأمل في الانتصار على هذا المرض اللعين
تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
روت الإعلامية بسمة وهبة تجربتها مع مرض السرطان، لأول مرة، كاشفة عن أن ما دفعها لذلك هو رحيل الفنان فاروق الفيشاوي. وفي منشور لها عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، كتبت بسمة وهبة: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها الأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن تحدى السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".
أضافت مقدمة برنامج "شيخ الحارة" الشهير: "علشان كده قررت بعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة.. البعض يعرف إني أصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية، ومهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض، هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه، لحظات الألم، بس النهارده قررت
اقرأ المزيد
دار-الاوبرا-المصرية

الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».
Game-of-Thrones-Season-8 (1)

شرطة إسرائيل تخطف ابنة بطلة Game of Thrones

هاجمت جوزفين جيلان، ممثلة بريطانية من بطلات المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones، الشرطة الإسرائيلية، متهمة إياها بـ"خطف طفلتها ذات الـ8 أشهر". وقالت جوزفين إنها سلمت طفلتها إلى صديقتها في تل أبيب، خلال تلقيها علاجا نفسيا، لمعاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن الشرطة أجبرت صديقتها على تسليم ابنتها جلوريا. الممثلة الإنجليزية اليهودية، التي لعبت دور ماري، إحدى فتيات بيت الدعارة في المسلسل، قالت إن السلطات الإسرائيلية وضعتها في مصحة عقلية، ومنحتها مهدئات قوية للعلاج من اكتئاب ما بعد الولادة، ثم سلبتها ابنتها، ومنحتها لأولياء أمور آخرين.
Game-of-Thrones-Season-8 (5)

صانعا Game of Thrones يتعاونان مع نتفليكس ويتركانHBO

فازت شبكة "نتفليكس" بصفقة حصرية مع صانعي "Game of Thrones - صراع العروش"، تقدّر قيمتها بـ 200 مليون دولار، وذلك بعد حرب مزايدات شرسة ضد شركتي "ديزني" و"أمازون". وفي يوليو الماضي أُعلن عن سعي أحد الاستوديوهات إلى إبرام صفقة عالمية شاملة لسنوات عدة مع ديفيد بينيوف ودي. بي. وايس، تتضمن كتابة وإنتاج المسلسل التليفزيوني الجديد والأفلام الخاصة به، وإخراجها. وبذلك يترك "بينيوف ووايس" الشبكة التليفزيونية الأمريكية HBO بعد عقد من الزمن أمضياه في التركيز على مسلسل الفانتازيا الملحمي "Game of Thrones - صراع العروش".
اقرأ المزيد من الأخبار
فاروق-الفيشاوى (1)

اليوم.. عزاء فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

يقام مساء اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي الموافق 25 يوليو، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة.
جنازة-فاروق الفيشاوى-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع والده:مع السلامة يا صديقي

أصعب ما قد يمر به الإنسان هو فقدان أحد والديه، والجميع شاهد كيف كان الفنان أحمد الفيشاوي في حالة صعبة خلال تشييع جثمان والده الفنان القدير فاروق الفيشاوي، ثم دفنه بعد ذلك في مقابر العائلة في سرس الليان بمحافظة المنوفية. ونشر أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا تجمع بوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا "مع السلامة يا صديقي"، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، حيث كان يعتبره أباه وصديقه، وقد تفاعل متابعوه معه بشكل كبير، إذ حرصوا على تقديم التعازي في الفقيد، وطلب الرحمة له، داعين الله أن يصبره على مصابه.
فاروق-الفيشاوي

موقف لا ينسى بين الفيشاوي والزعيم في «حنفي الأبهة»

قبل عدة سنوات، كان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، للحديث عن مشواره الكبير، وقلة أدواره في السنوات الأخيرة، ورأيه في الأوضاع السياسية للبلاد، حيث كان يُعرف عن الراحل ثقافته الواسعة، وعدة موضوعات مختلفة. في أثناء ذلك تطرق "الفيشاوي" بالحديث إلى فيلمه مع الفنان عادل إمام "حنفي الأبهة" للمخرج محمد عبد العزيز والكاتب بسيوني عثمان عام 1990، باعتبار أنه يعتبر الفيلم أحد أهم أعماله، وحينها سألناه عن شيء لا ينساه للزعيم عادل إمام أثناء تصوير العمل، فروى لنا موقفًا يدل على مدى تمكنه من أداء شخصية "مفتش المباحث شريف بركات".
ريهام -سعيد (2)

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرجين والمنتجين: خسارة أوي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مجمعة لعدد من الفنانين الراحلين، ومنهم أحمد زكي ونور الشريف، ومحمود الجندي، وعزت أبو عوف، ومحمود عبد ‏العزيز، وكتبت: "أول مرة أحس إني خايفة، خايفة ما اتفرجش على فيلم وأسقف بعد ما يخلص، خايفة مفيش مشهد أحس إني شبعت بعد ‏ما أشوفه، خسارة أوي، خسارة نور الشريف، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، مع احترامي للفنانين الموجودين ‏الناس دي مش هتتكرر".‏
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org