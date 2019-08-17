جريمة

إحالة ضابط متقاعد للجنايات استولى على وحدات سكنية

تحرير:أحمد الزغبي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
أرشيفية
أرشيفية
قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية إحالة المدعو " ش. ج . م " ضابط سابق إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية . تعود الواقعة في القضية رقم 862 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 96 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة يفيد بورود بلاغ من نقابة المهندسين بقيام شخص بالاستيلاء على وحدات سكنية خاصة بالمهندسين بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط الأموال العامة قيام المدعو " ش . ج .م " 46 سنة ضابط متقاعد أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع قانونيا وهي عقود وحدات سكنية وخطابات تلك الوحدات والمنسوب صدوره لنقابة المهندسين. وأضافت التحريات من شهادة المدعو
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جثة

رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».
القبض-على-متهم

النيابة: مستشار السويس المزيف هارب من أحكام بالسجن

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع شخص انتحل صفة مستشار بمحافظة السويس، وأكدت التحقيقات أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 أعوام. وكشفت التحريات الأمنية للمتهم، أن الشخص الذي تمكن ضباط إدارة مرور السويس من ضبط سيارة ملاكي يقودها تحمل ألواح معدنية مزورة تحمل صفة هيئة قضائية هو هارب من السحن 10 أعوام بحكم قضائي صادر من محكمة الجنايات. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة بدون رصيد، وهي قضايا نصب، وأن جميع الكارنيهات التي يحملها ويدعي أنه مستشار من خلالها مزورة.
جثة (5)

مصرع ربة منزل سقطت من «بلكونة» في الشرقية

لقيت ربة منزل بمنتصف العقد الثالث من العمر مصرعها، اليوم السبت؛ متأثرةً بإصابتها بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى حدوث نزيف داخلي بالمخ، وذلك إثر سقوطها من شرفة «بلكونة» بالطابق الثالث بمسكنها بأحد منازل بندر مدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
اعدام

إعدام «الدكش» وأعوانه في «استشهاد 4 شرطيين» بالخانكة

صدّقت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر وزين العابدين عبد المنصف بدوي، على رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام "محمد.ح.أ" وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته "علي.س.ر" وشهرته "السمري" و"علاء.م" وشهرته "توك توك" لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة في قرية سرياقوس، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي و3 من أفراد المأمورية وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.
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محاكمة لجين

«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
المستشار-حسن-فريد

«بيت المقدس وخلية مدينة نصر» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة نصاب و4 مسؤولين بالشهر العقاري، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على أرض مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي، والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني، ونسبت التحقيقات للمتهمين الثلاثة تسهيل الاستيلاء للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
فتاة-العياط

«أميرة قتلت الأمير».. تأييد حبس فتاة العياط

رفضت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الاستئناف الذى تقدمت به دينا المقدم المحامية، على قرار تجديد حبس موكلتها الطفلة "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وأيدت المحكمة قرار محكمة الجنح بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق "الأمير هند" لمحاولته الاعتداء عليها جنسيا -حد قولها بالتحقيقات، وأكدت المحامية فى دفوعها أمام القاضي اليوم أن موكلتها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا.
شيرين سيف النصر (8)

تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة السرقة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات الممثلة الشهيرة من داخل خزانتها، واستبدالها بالمصوغات الماسية، أخرى مقلدة مصنوعة من الزجاج، وبلغ إجمالي قيمة المصوغات المسروقة قرابة 5 ملايين جنيه، ومن المنتظر إحالة المتهمة إلى المحاكمة، فور إتمام التحقيقات، خاصة بعد تأكيد التحريات صحة الاتهام، والتوصل إلى صائغ كانت المتهمة تتعامل معه، ضُبط لديه جزء من مصوغات شيرين سيف النصر.
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