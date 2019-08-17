إحالة ضابط متقاعد للجنايات استولى على وحدات سكنية

تحرير:أحمد الزغبي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

أرشيفية

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية إحالة المدعو " ش. ج . م " ضابط سابق إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية . تعود الواقعة في القضية رقم 862 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 96 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة يفيد بورود بلاغ من نقابة المهندسين بقيام شخص بالاستيلاء على وحدات سكنية خاصة بالمهندسين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الأموال العامة قيام المدعو " ش . ج .م " 46 سنة ضابط متقاعد أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع قانونيا وهي عقود وحدات سكنية وخطابات تلك الوحدات والمنسوب صدوره لنقابة المهندسين. وأضافت التحريات من شهادة المدعو