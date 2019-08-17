خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

الزمالك

أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أمس الجمعة، إن الزمالك طلب اللعب في «بتروسبورت» لكن في حالة رفض الأمن سيكون ملعب الجيش بالسويس هو الأقرب لاستضافة المباراة لأن برج العرب سيكون مشغولا باستضافة لقاء العودة بين الأهلي واطلع بره. وحقق الزمالك فوزًا ساحقًا على منافسه فريق