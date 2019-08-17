رياضة

خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
الزمالك
الزمالك
أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أمس الجمعة، إن الزمالك طلب اللعب في «بتروسبورت» لكن في حالة رفض الأمن سيكون ملعب الجيش بالسويس هو الأقرب لاستضافة المباراة لأن برج العرب سيكون مشغولا باستضافة لقاء العودة بين الأهلي واطلع بره. وحقق الزمالك فوزًا ساحقًا على منافسه فريق
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي اليوم السبت بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ليحقق بالتالي المدفعجية البداية المثالية للموسم من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على نيوكاسل بهدف نظيف على ملعب سانت جيمس بارك من توقيع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليعتلي أرسنال بالتالي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وتوتنهام.
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
طارق-يحيى‎

كيف أصبح طارق يحيى نجم السوشيال ميديا بعد السباعية؟

نجح طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أن يقود الأبيض لتحقيق فوز ساحق على منافسه فريق ديكاداها الصومالي، بسبعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، ليصبح الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور المقبل حيث سيواجه بطل الصومال مجددًا في 23 من الشهر الجاري في لقاء يكفي الفريق الأبيض التعادل بدون أهداف للصعود.
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جماهير الزمالك

هاشتاج جديد لجماهير الزمالك يشعل السوشيال ميديا

دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
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الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة ديكاداها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
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تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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لاسارتي يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة إطلع بره

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع بره، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وتحركت حافلة الفريق متجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مُغلق، عقب انتهاء المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
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