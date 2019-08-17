أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

بيير إيميريك أوباميانج

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي اليوم السبت بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ليحقق بالتالي المدفعجية البداية المثالية للموسم من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على نيوكاسل بهدف نظيف على ملعب سانت جيمس بارك من توقيع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليعتلي أرسنال بالتالي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وتوتنهام.

وافتتح أرسنال التسجيل مبكرًا عبر مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 13، وأدرك أشلي بارنيس التعادل لبيرنلي في الدقيقة 43، قبل أن يسجل بيير إيميريك أوباميانج هدف الانتصار في الدقيقة 64 عبر تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء. وتمكن أرسنال بالتالي من تحقيق الفوز بأول مباراتين في الموسم للمرة الأولى

وافتتح أرسنال التسجيل مبكرًا عبر مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 13، وأدرك أشلي بارنيس التعادل لبيرنلي في الدقيقة 43، قبل أن يسجل بيير إيميريك أوباميانج هدف الانتصار في الدقيقة 64 عبر تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.



وتمكن أرسنال بالتالي من تحقيق الفوز بأول مباراتين في الموسم للمرة الأولى منذ موسم 2009- 2010، وبات داني سيبايوس ثالث لاعب من أرسنال يتمكن من صناعة هدفين في أول مباراتين له مع المدفعجية بعد كل من هنريك مخيتاريان وراي بارلور.



وسجل أوباميانج هدفه السابع في 4 مباريات خاضها في الدوري أمام بيرنلي، أكثر بأربعة أهداف عن عدد الأهداف التي سجلها في شباك أي فريق آخر.



وسجل بارنيس 12 هدفًا في عام 2019 في الدوري مناصفة مع جيمي فاردي، ولا يتفوق عليه سوى ساديو ماني (14 هدفًا) وسيرجيو أجويرو (13 هدفًا).