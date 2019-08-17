رياضة

أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
بيير إيميريك أوباميانج
بيير إيميريك أوباميانج
حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي اليوم السبت بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ليحقق بالتالي المدفعجية البداية المثالية للموسم من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على نيوكاسل بهدف نظيف على ملعب سانت جيمس بارك من توقيع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليعتلي أرسنال بالتالي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وتوتنهام.
وافتتح أرسنال التسجيل مبكرًا عبر مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 13، وأدرك أشلي بارنيس التعادل لبيرنلي في الدقيقة 43، قبل أن يسجل بيير إيميريك أوباميانج هدف الانتصار في الدقيقة 64 عبر تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء. وتمكن أرسنال بالتالي من تحقيق الفوز بأول مباراتين في الموسم للمرة الأولى
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خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.
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5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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كيف أصبح طارق يحيى نجم السوشيال ميديا بعد السباعية؟

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أرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

افتتح فريق أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بفوز صعب على نظيره نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على استاد "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة "البريميرليج"، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد الجانرز أول 3 نقاط له في المسابقة، بينما يبقى نيوكاسل دون رصيد من النقاط.
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أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في البريميرليج

يستقبل نيوكاسل، اليوم الأحد، نظيره أرسنال على ملعب سان جيمس بارك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، موسم 2019- 2020، وحقق أرسنال الفوز على نيوكاسل في 12 مباراة من آخر 13 مواجهة جمعت بينهما، وخسر لقاءً وحيدا كان على سان جيمس بارك في شهر أبريل من عام 2018، وبشكل عام لم يتغلب نيوكاسل على أرسنال سوى 3 مرات فقط في 36 مواجهة بجميع المسابقات في آخر 17 عاما، وحقق نيوكاسل الفوز في 6 مباريات من آخر 8 لقاءات خاضها على ملعبه بالدوري، الموسم الماضي، لكنه لم يحقق الفوز في أول مباراة بالموسم منذ عام 2012.
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السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي اليوم السبت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويدخل السيتي المباراة وفي رصيده 7 انتصارات متتالية على وست هام في جميع المسابقات، ومن بينها الفوز برباعية نظيفة على هذا الملعب في الدوري الموسم الماضي، وحقق السيتي الانتصار في كل زياراته الأربع السابقة لهذا الملعب بمجموع المباريات 17- 1، ولم يحافظ فريق وست هام على نظافة شباكه أمام السيتي في 16 مباراة متتالية منذ التعادل 0-0 في عام 2012.
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أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

قرر نادي أرسنال استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا المدفعجية عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواع أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا له، دون إيضاح مزيد من التفاصيل. كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة رفقة زميله أوزيل من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن، أثناء سير الثنائي شاهدا شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.
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