النيابة: مستشار السويس المزيف هارب من أحكام بالسجن

تحرير:مصطفى خليل ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

أرشيفية

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع شخص انتحل صفة مستشار بمحافظة السويس، وأكدت التحقيقات أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 أعوام. وكشفت التحريات الأمنية للمتهم، أن الشخص الذي تمكن ضباط إدارة مرور السويس من ضبط سيارة ملاكي يقودها تحمل ألواح معدنية مزورة تحمل صفة هيئة قضائية هو هارب من السحن 10 أعوام بحكم قضائي صادر من محكمة الجنايات. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة بدون رصيد، وهي قضايا نصب، وأن جميع الكارنيهات التي يحملها ويدعي أنه مستشار من خلالها مزورة.

كما اكتشف ضباط المباحث أن المتهم لديه صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي يدعي من خلالها أنه مستشار للنصب على المواطنين. كان اللواء محمد عبدالله رشاد قائد مرور السويس قام بقيادة حملة أمنية موسعة بشوارع المحافظة لضبط الحالة المرورية بجميع الأحياء. وخلال كمين أمني قام ضباط مباحث مرور السويس بقيادة المقدم