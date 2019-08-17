الإفتاء تكشف السن المحددة شرعا لارتداء الفتاة الحجاب

تحرير:باهر القاضى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

الحجاب

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب وجوبه مرتبط بالبلوغ وقبل ذلك البنت غير مكلفة، والله لا يحاسبها على صلاة أو حجاب، معقبًا: ورد في السؤال البنت تبلغ من العمر 12 عامًا وجسمها أكبر من سنها، وهنا إذا تمت 15 عامًا دون بلوغ وجب عليها الحجاب لأن ذلك خلل عضوي أدى لتأخر الدورة الشهرية. وأوضح ممدوح، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال ورد إليه مفاده: متى ترتدي ابنتي الحجاب؟ أن بلوغ الفتاة أو إتمامها 15 عامًا تكليف لها بالحجاب.

وتابع: وحسابها عند الله، متابعًا: دوري أنا كولي أمر لازم أبدأ أعود أولادي على الطاعات من سن مبكرة، مش لما يبلغ ابتدى أقوله صلي، أو ارتدي الحجاب ده سن مراهقة، وبيبقى الولد أو البنت عايزين يكونوا شخصية مستقلة، رافضين السلطة الأبوية والأوامر. واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة