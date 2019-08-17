الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا لمميش

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

الفريق أسامة ربيع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش. يذكر أن الفريق أسامة ربيع كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.

ولد الفريق أسامة ربيع، عام 1955، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1977، وترقى فى المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددا من الوظائف الرئيسية، أهمها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات وإخصائى ملاحة بمجموعة الكاسحات ورئيس العمليات والتدريب بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان لواء مكافحة

ولد الفريق أسامة ربيع، عام 1955، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1977، وترقى فى المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددا من الوظائف الرئيسية، أهمها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات وإخصائى ملاحة بمجموعة الكاسحات ورئيس العمليات والتدريب بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام.



وتولى الفريق أسامة ربيع منصب قائد القوات البحرية فى أبريل 2015، وتم ترقيته إلى رتبة فريق عام 2016، وحصل الفريق أسامة على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة فى ثورة يناير وميدالية 30 يونيو.



