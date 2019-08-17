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مدبولي: شمس السودان الجديد سوف تشرق.. وعلاقات غير مسبوقة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثقته في أن شمس السودان الجديد سوف تشرق ساطعة على أرضه، مجددا العهد والعزم على أن تشهد العلاقات بين مصر والسودان طفرة غير مسبوقة على الأصعدة كافة. وقال مدبولي، في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان اليوم السبت وسط حضور مسؤولين دوليين واقليميين، " أنقل إليكم رسالة تحية وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورته المجيدة من أجل تحقيق تطلعاته"، مؤكدا دعم السودان الشقيق من أجل تحقيق تلك التطلعات.
وأَضاف" أنقل لكم تحية الأشقاء في شمال وادي النيل"، مؤكدا دعم مصر لخيارات وطموحات الشعب السوداني، وأوضح أن مصر كانت وستظل دوما سندا لاشقائها ومؤيدة لاستقرارها.وتابع: "أنقل إليكم رسالة تحية وإعزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشعب السوداني الشقيق الذى قام بثورته النبيلة من أجل تحقيق التقدم والازدهار
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الفريق-مهاب-مميش

الفريق مميش مستشارا للرئيس للمواني والمنافذ البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للمواني والمنافذ البحرية، كما أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس. وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة لمنطقة قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للمواني والمنافذ البحرية. وكان السيسي قد أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش.
الفريق-اسامة-ربيع

الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا لمميش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش. يذكر أن الفريق أسامة ربيع كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.
وزير الطاقة السعودي

تفاصيل استهداف الحوثيين حقل نفط في السعودية

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تفاصيل استهداف الحوثيين لإحدى وحدات معمل الغاز الخاص بحقل الشيبة البترولي عبر طائرات "درون"، ما أسفر عن أضرار محدودة لم تؤثر على إنتاج وصادرات المملكة من النفط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن "الفالح"، إن الحوثيين استهدفوا إحدى وحدات المعمل عند تمام الساعة 6:20 صباحا حسب التوقيت المحلي للسعودية بطائرات مسيرة مفخخة، ما أسفر عن حريق تمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أن "الهجوم أسفر عن أضرار محدودة، ولم ينتج عنه إصابات بشرية، كما أن إنتاج المملكة وتصديرها من النفط لم يتأثرا بالعمل الإرهابي".
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم للسودان

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لن تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة. ونقل مدبولي، خلال مراسم استقباله في مطار الخرطوم الدولي اليوم، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في السودان، بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، بما ينعكس على رفاهية المواطن السوداني الشقيق.
توقيع الاتفاقية فى السودان (2)

بدء مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية في السودان

بدأت مراسم التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الدول ومسؤولين كبار، بما يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث. وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، كما وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
السودان (4)

«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
مظاهرات في السودان

لا تراجع .. السودانيون متمسكون بخريطة المدنية

أكد القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان وجدي صالح، التزام تلك القوى والمجلس العسكري الانتقالي، باستحقاقات الإعلان الدستوري، التي تضمن انتقال الحكم من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وأضاف في تصريح للصحفيين بالخرطوم، أن هناك التزاما بالمواعيد الواردة في وثيقة الإعلان الدستوري، التي سيتم توقيعها نهائيا السبت المقبل، بحضور الرعاة والمجتمع الدولي والإقليمي، وسيشهد السودان احتفالات شعبية، ابتهاجا بالتحول الحقيقي الحادث في البلاد، الذي نأمل أن يعالج مشكلات البلاد.
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