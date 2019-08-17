رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

جثة- أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».

البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على كلّ من: «آ. ع. ع» 65 عامًا، بائعة فاكهة، وحفيدتها «ح. أ. ع» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع «المرور» ببندر مركز ومدينة ديرب نجم. تبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على الجثتين بهما ضربات بأنحاء متفرقة



البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على كلّ من: «آ. ع. ع» 65 عامًا، بائعة فاكهة، وحفيدتها «ح. أ. ع» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع «المرور» ببندر مركز ومدينة ديرب نجم.



تبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على الجثتين بهما ضربات بأنحاء متفرقة بالرأس، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل العجوز، ويُدعى «إبراهيم. ص» 30 عامًا، إذ قتلها وتخلص من الطفلة بعدما شاهدته رفقة جدتها في المنزل، ونشبت بينهما خلافات سببها علاقة عاطفية غير شرعية، فيما انتهى الخلاف بالقتل، الذي طال الصغيرة، خوفًا من كشف العلاقة، قبل أن يُبعثر القاتل محتويات المنزل ويهرب إلى مدينة العاشر من رمضان، لكن جرى ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.



