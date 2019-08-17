جريمة

رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».
البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على كلّ من: «آ. ع. ع» 65 عامًا، بائعة فاكهة، وحفيدتها «ح. أ. ع» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع «المرور» ببندر مركز ومدينة ديرب نجم.   تبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على الجثتين بهما ضربات بأنحاء متفرقة
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القبض-على-متهم

النيابة: مستشار السويس المزيف هارب من أحكام بالسجن

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع شخص انتحل صفة مستشار بمحافظة السويس، وأكدت التحقيقات أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 أعوام. وكشفت التحريات الأمنية للمتهم، أن الشخص الذي تمكن ضباط إدارة مرور السويس من ضبط سيارة ملاكي يقودها تحمل ألواح معدنية مزورة تحمل صفة هيئة قضائية هو هارب من السحن 10 أعوام بحكم قضائي صادر من محكمة الجنايات. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة بدون رصيد، وهي قضايا نصب، وأن جميع الكارنيهات التي يحملها ويدعي أنه مستشار من خلالها مزورة.
محكمة

إحالة ضابط متقاعد للجنايات استولى على وحدات سكنية

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية إحالة المدعو " ش. ج . م " ضابط سابق إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية . تعود الواقعة في القضية رقم 862 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 96 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة يفيد بورود بلاغ من نقابة المهندسين بقيام شخص بالاستيلاء على وحدات سكنية خاصة بالمهندسين بدائرة القسم.
جثة (5)

مصرع ربة منزل سقطت من «بلكونة» في الشرقية

لقيت ربة منزل بمنتصف العقد الثالث من العمر مصرعها، اليوم السبت؛ متأثرةً بإصابتها بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى حدوث نزيف داخلي بالمخ، وذلك إثر سقوطها من شرفة «بلكونة» بالطابق الثالث بمسكنها بأحد منازل بندر مدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
اعدام

إعدام «الدكش» وأعوانه في «استشهاد 4 شرطيين» بالخانكة

صدّقت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر وزين العابدين عبد المنصف بدوي، على رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام "محمد.ح.أ" وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته "علي.س.ر" وشهرته "السمري" و"علاء.م" وشهرته "توك توك" لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة في قرية سرياقوس، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي و3 من أفراد المأمورية وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.
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محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
توك-توك (2)

دفن قتيلي الرصاص بالسلام وأمر بضبط «العصابة»

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات تكميلية من رجال المباحث، لتحديد عناصر تشكيل عصابي، استهدف سائقي «توك توك» وقتلهما رميًا بالرصاص، بطريق الجبل الأصفر، بمنطقة النهضة، التالبعة لمركز شرطة السلام، وذلك بقصد الاستيلاء على المركبة التى كان يستقلها الشابان المجني عليهما، كما قام الجناة الجاري البحث عنهم، بسرقة أموال وأغراض المجني عليهما وهواتفهما المحمولة، فيما صرحت النيابة بدفن جثماني الشابين، بعد عرضهما على الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب وظروف الوفاة ووضع تصور جنائي لكيفية حدوثها.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

57357 تنعي عاملين بها استشهدا فى حريق معهد الأورام

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57375 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعيًا على صفحتها، يتضمن الآية 156 من سورة البقرة " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" وصورة عامليّن بالمستشفى، لقيا حتفهما خلال تأدية عملهما فى انفجار الأمس، أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، فى الحادث الذى شهد انفجار سيارة تسير عكس الاتجاه عقب اصطدامها بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين من العمال والأهالي أقارب المرضي الموجودين أمام المعهد.
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