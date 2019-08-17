برونزيتان لمصر في بطولة العالم للسباحة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

بطولة العالم للسباحة

حققت الفرق المصرية المشاركة في بطولة العالم للسباحة للأساتذة المقامة حاليا في مدينة جوانجو بكوريا الجنوبية 2019، ميداليتين جديدتين، خلال منافسات اليوم الخامس للبطولة. ففي منافسات «4x50m Free Relay (Men) 240 Age group» حصل فريق نادي سبورتنج المكون من (أحمد جواد حمادة - خميس العدوي - وليد فتحي - عبد المنعم خلف) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث. كما حصل نفس الفريق على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات «4x50m IM Relay (Men) - 240 Age group».

بينما في منافسات «4x50m Free Relay (Mix) 120 Age group» حصل فريق نادي الجزيرة المكون من (محمد صبري الحكيم - محمد صفي الدين - هدي الريدي - ريهام ماهر) على المركز العاشر. وكان سباحو ‏مصر قد حققوا يوم الخميس الماضي، أربع ميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية في سباق 50 مترا حرة وميدالية برونزية