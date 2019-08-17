برونزيتان لمصر في بطولة العالم للسباحة
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
بطولة العالم للسباحة
حققت الفرق المصرية المشاركة في بطولة العالم للسباحة للأساتذة المقامة حاليا في مدينة جوانجو بكوريا الجنوبية 2019، ميداليتين جديدتين، خلال منافسات اليوم الخامس للبطولة.
ففي منافسات «4x50m Free Relay (Men) 240 Age group» حصل فريق نادي سبورتنج المكون من (أحمد جواد حمادة - خميس العدوي - وليد فتحي - عبد المنعم خلف) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.
كما حصل نفس الفريق على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات «4x50m IM Relay (Men) - 240 Age group».
بينما في منافسات «4x50m Free Relay (Mix) 120 Age group» حصل فريق نادي الجزيرة المكون من (محمد صبري الحكيم - محمد صفي الدين - هدي الريدي - ريهام ماهر) على المركز العاشر.
وكان سباحو مصر قد حققوا يوم الخميس الماضي، أربع ميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية في سباق 50 مترا حرة وميدالية برونزية
بينما في منافسات «4x50m Free Relay (Mix) 120 Age group» حصل فريق نادي الجزيرة المكون من (محمد صبري الحكيم - محمد صفي الدين - هدي الريدي - ريهام ماهر) على المركز العاشر.
وكان سباحو مصر قد حققوا يوم الخميس الماضي، أربع ميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية في سباق 50 مترا حرة وميدالية برونزية في سباق 100 متر حرة.
وجاءت الذهبيات الثلاث عن طريق أحمد فؤاد كمال من سن "85 إلى 89" والمهندس أحمد جواد حمادة في سن (من 80 إلى 84 سنة) ونبيل إبراهيم في سن (من 60 إلى 64)، وفي سباق 100 متر فراشة حصل السباح أحمد جواد حمادة على الميدالية البرونزية.
البطولة تستمر حتى 18 أغسطس الجاري تحت شعار (الغطس في سلام)، وتشهد البطولة نجاح سباحي مصر كبار السن في حصد العديد من الألقاب والجوائز.