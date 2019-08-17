رياضة

برونزيتان لمصر في بطولة العالم للسباحة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
بطولة العالم للسباحة
بطولة العالم للسباحة
حققت الفرق المصرية المشاركة في بطولة العالم للسباحة للأساتذة المقامة حاليا في مدينة جوانجو بكوريا الجنوبية 2019، ميداليتين جديدتين، خلال منافسات اليوم الخامس للبطولة. ففي منافسات «4x50m Free Relay (Men) 240 Age group» حصل فريق نادي سبورتنج المكون من (أحمد جواد حمادة - خميس العدوي - وليد فتحي - عبد المنعم خلف) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث. كما حصل نفس الفريق على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات «4x50m IM Relay (Men) - 240 Age group».
بينما في منافسات «4x50m Free Relay (Mix) 120 Age group» حصل فريق نادي الجزيرة المكون من (محمد صبري الحكيم - محمد صفي الدين - هدي الريدي - ريهام ماهر) على المركز العاشر. وكان سباحو ‏مصر قد حققوا يوم الخميس الماضي، أربع ميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية في سباق 50 مترا حرة وميدالية برونزية
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي اليوم السبت بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ليحقق بالتالي المدفعجية البداية المثالية للموسم من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على نيوكاسل بهدف نظيف على ملعب سانت جيمس بارك من توقيع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليعتلي أرسنال بالتالي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وتوتنهام.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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رونالدو

رونالدو يتسبب في أزمة بين يوفنتوس وكوريا الجنوبية

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، تسبب في ثورة غضب ضد يوفنتوس، بكوريا الجنوبية، ووفقًا لموندو ديبورتيفو، فإن اتحاد كوريا الجنوبية احتج على عدم مشاركة رونالدو في مباراة ودية، الجمعة الماضي. وكان يوفتتوس يخوض مباراة ودية في سيول مع نجوم الكرة الكورية الجنوبية، ومن شروط عقد اللقاء أن يشارك كريستيانو رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل، ولكن اللاعب ظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.
فريدة-عثمان (1)

فريدة عثمان: هذا الموسم الأصعب وفخورة بروحي القتالية

أعربت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، عن سعادتها بعد أن نجحت في تحقيق الميدالية البرونزية، في منافسات بطولة العالم للسباحة، التي استضافتها كوريا الجنوبية، في فئة الفراشة بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية، وسجلت فريدة عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزءًا من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية رانومي كروموفيديويو، بينما حققت السويدية سارة سيوستروم، بزمن قدره 25.02 ثانية، كما أشارت فريدة عثمان إلى أن هذا الموسم كان من أصعب المواسم فكريا وجسديا.
فريدة-عثمان (1)

فريدة عثمان تحصد البرونزية في بطولة العالم للسباحة

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للسباحة، التي تستضيفها كوريا الجنوبية، في فئة الفراشة بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية التي أقيمت اليوم السبت، وسجلت فريدة عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزء من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية رانومي كروموفيديويو، فيما حققت السويدية سارة سيوستروم، بزمن قدره 25.02 ثانية. وكانت فريدة عثمان قد تأهلت لنهائي 50م فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الفترة من 2 إلى 28 يوليو.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تسعى للإطاحة بالنرويج في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الخميس، وذلك حين يواجه النرويج، في تمام الساعة 6:45 مساءً، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور ربع النهائي. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
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