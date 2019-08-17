إمبراطورية «الدكش» من وراثة الإجرام إلى المشنقة

قتل وسرق وتاجر فى المخدرات وأخيرًا فتح الرصاص على رجال الأمن وقتل ضابطا و3 أمناء.. إجرامه غيَّر الخريطة الأمنية ومدير الأمن ضرب به المثل: «انتهى عصر الدكش»

تحرير:سماح عوض الله ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

«الدكش» اسم مسجل فى عالم الإجرام وبؤره العتيدة، من جرائمه وتاريخ عائلته استمد رجال السينما مقتطفات جسدوا بها أفلاما قد يعتقد البعض أنها من دروب الخيال، لكنها واقع ولها كواليس أكثر، أتى بها محمد حافظ أمين، وشهرته «الدكش»، الذى صنع لنفسه مملكة خاصة بمنطقة الجعافرة فى المثلث الذهبي بالقليوبية، ولم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا فعلها "قتل - سرق بالإكراه- تاجر فى الأسلحة والمخدرات، الأمر الذي أدى إلى صدور حكم اليوم بإجماع الآراء بإعدامه هو وعددًا من أفراد عصابته.

إعدام الدكش وأعوانه اليوم قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر وزين العابدين عبد المنصف بدوي، بإعدام محمد حافظ وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته "علي.س.ر" وشهرته "السمري" و"علاء.م" وشهرته "توك توك"، بإجماع الآراء، بعد تسلم رأي فضيلة مفتى الجمهورية الذى أفتى

إعدام الدكش وأعوانه

تحدى الأمن

اليوم قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر وزين العابدين عبد المنصف بدوي، بإعدام محمد حافظ وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته "علي.س.ر" وشهرته "السمري" و"علاء.م" وشهرته "توك توك"، بإجماع الآراء، بعد تسلم رأي فضيلة مفتى الجمهورية الذى أفتى بإعدامه عن الجرائم التى ارتكبها وكان آخرها موضوع المحاكمة واقعة إطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة في قرية سرياقوس، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي و3 من أفراد المأمورية وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.

اعتاد الدكش، وفقا للمعروف عن إمبراطوريته وما فضحته التحقيقات معه وما أعلنته وزارة الداخلية من نتائج تحقيقات داخلية مع عدد من الضباط، أن يأخذ مأمنه لكثير من الحملات الأمنية ويتعامل معها بهدوء أعصاب بسبب الوشايات التى تصله وفى المرة الأخيرة التى فوجئ فيها بمداهمة أمنية استهدفت القضاء على أسطورته الإجرامية.

وفى المواجهة الأخيرة فتح المتهم النيران على القوة الأمنية التى دخلت مثلثه الذهبي، ليقتل ضابطا و3 أفراد أمن ويصيب ضباطا آخرين، وهى الجريمة التى وضعته فى تحد مباشر أمام رجال الأمن الذين اقتحموا على «الدكش» عقر داره، وأخضعوه ذليلًا وأمامه ترسانته المضبوطة من السلاح ونشروا صوره وهو مقبوض عليه، ليصححوا صورته الحقيقية بعد صور مفبركة وصيت واسع عن أسطورته تداولها الناس ووصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي قبل ضبطه.

عائلة من المجرمين

كان فى السجن قبل الثورة

يُضرب به المثل

سقوطه والتحفظ على أمواله ومحاكمته

بالبحث فى سجل «الدكش» نجد أنه سليل عائلة لها تاريخ إجرامي واسع، فوالده حافظ أمين مسجل خطر بالأساس، من أشقائه "فرج" وهو مسجل خطر كذلك سبق اتهامه في قضية مخدرات وتم حبسه عام 2006 لخطورته على الأمن العام، وكذلك "أمين" 27 عامًا، سبق اتهامه في 3 قضايا: مخدرات، مقاومة سلطات، وهروب من سجن الاستئناف، وكذلك زوج شقيقته من أفراد تشكيله العصابي واشترك معه فى جرائمه وآخرون من أقاربه عاونوه فى ارتكاب جرائم تجارة المخدرات والسلاح والسطو، وأكثرهم من سكان قرية الجعافرة إحدى قرى المثلث الذهبي في القليوبية.تم القبض على «الدكش» فى فترات سابقة، منها فترة حبس لا بأس بها فى سجن أبو زعبل، لكنه كغيره من العناصر الإجرامية استغل أحداث الانفلات الأمني وهرب من السجن وقت اقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير 2011، واستمر هروبه قرابة 5 سنوات عاد خلالها إلى نشاطه الإجرامي، فهو محكوم عليه فى 4 أحكام جنائية "سلاح – مخدرات" وصادر ضده فى إحداها حكم بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 14 قضية "سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح، إحراز ذخائر، مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية"، وبعد هروبه من السجن تعددت جرائمه فى هذا السياق وكانت آخر القضايا المسجلة له رقم 633/31 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 "مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية".ليس الجمهور العادي فقط ولكن حتى القيادات الأمنية اعتبروا «الدكش» حقبة من حقب الإجرام حتى إن اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن القليوبية عام 2016 صرح بعد القبض عليه بقوله: "لن نسمح بظهور عتاة إجرام آخرين على غرار «الدكش وكوريا ومحمد مشاكل، وبوتشة»، حتى إنه كان سببًا فى تأسيس عدة نقاط شرطة جديدة، فى نطاق المثلث الذهبي، وكانت أولاها نقطة شرطة دائمة بمنطقة الجعافرة إحدى قرى المثلث الذهبي بشبين القناطر، بقصد متابعة الحالة الأمنية عن قرب وكثب وفرض الأمن بتلك المنطقة بعد تطهيرها بشكل كبير من العناصر الخارجة على القانون، كما تم نشر قوافل بهدف التوعية ضد المخدرات وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع ونبذ العنف وضرورة مساندة الدولة وقوات الشرطة في محاربة الخارجين على القانون وتجار المخدرات والسلاح بتلك المناطق حتى لا تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك.

تم ضبط الدكش فى شهر مارس لعام 2016، وكان بحوزته أسلحة ثقيلة وعثرت قوات الأمن داخل وكر المتهم بمنطقة الجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، على "قاذف صاروخى (RPG) ،(2) مدفع متعدد، (1) بندقية (بريتا)، (3) بنادق آلية، فرد خرطوش، كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، (17) خزينة سلاح مختلفة الأعيرة، بندقية ضغط هواء، مبلغ مالى".

وفى 16 مايو 2016 أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال الدكش وأمين حافظ وشقيقه فرج وزوجاتهم وأبنائهم وبعض أشقائهم وأمهاتهم ومنعهم من التصرف فى أرصدتهم والتى تقدر بنحو 20 مليون جنيه والشركات المساهمين فيها وعدم التصرف سواء كانت أموالا منقولة أو صكوكا بالبنوك والعقارات الشخصية سواء بالرهن أو التنازل أو أى تصرف بالبنوك على مستوى الجمهورية، وبعد التحقيق معه تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها اليوم بإعدامه.