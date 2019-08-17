تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

على الحجار

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».

ومن المفاجآت التي يحملها الحفل هى غناؤه لايف أغنية (اتفقنا) ضمن الألبوم الجديد الذى تم طرحه مؤخرا، وهي من كلمات سالم الشهبانى وتوزيع نجله أحمد وألحان هيثم توفيق، وتمنى على الحجار أن ينال الحفل إعجاب الجمهور بمختلف فئاته العمرية، من الشباب إلى الكبار. وتكرم وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، الفنان على