الصوفية عن نقل ضريح «الزرقاني»: المصلحة العامة أهم
الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب بنقل ضريح الزرقاني.. ويصفه بأنه يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية.. ومشايخ الصوفية: سننقل الضريح بالتنسيق مع الأوقاف
تحرير:باهر القاضى
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
السيسى
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل أحد المقامات في مسجد، يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، وشدد الرئيس خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، مؤكداًَ أن هذا الأمر لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم.
المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني، الذي ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924 وانتقل إلى محافظة الإسكندرية في شبابه وعاش بها حتى انتقل إلى جوار ربه عام 1979.
مطالب صوفية بنقل الضريح تحقيقا للمنفعة العامة
وعلى الفور تعالت الأصوات الصوفية بالمطالبة بسرعة الاستجابة لمناداة الرئيس بنقل الضريح، حيث طالب مصطفى زايد، الباحث المتخصص في الشأن الصوفي، بمبادرة صوفية لنقل ضريح مسجد "أبي الإخلاص الزرقاني" بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
وقال
مطالب صوفية بنقل الضريح تحقيقا للمنفعة العامة
وعلى الفور تعالت الأصوات الصوفية بالمطالبة بسرعة الاستجابة لمناداة الرئيس بنقل الضريح، حيث طالب مصطفى زايد، الباحث المتخصص في الشأن الصوفي، بمبادرة صوفية لنقل ضريح مسجد "أبي الإخلاص الزرقاني" بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
وقال زايد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن ضرورة هدم مسجد وضريح سيدي أبي الإخلاص الزرقاني رضي الله عنه، وذلك من أجل إعاقة المسجد لمشروع محور المحمودية بالإسكندرية، للذين ليس لهم علم بمشكلة هذا المسجد والضريح، فالمسجد يقع على ترعة المحمودية بغيط العنب بالإسكندرية، وقد قامت الدولة بالشروع في عمل محور يسهل حركة المرور على المواطنين بالإسكندرية نظرًا للازدحام داخل المدينة، ووجد أن المسجد وزوايا أخرى تقع على نفس مخطط المحور الجديد تعيق تنفيذه".
وتابع: "قامت الجهات المسؤولة برفع كل معوقات تنفيذ المحور إلا مسجد وضريح سيدي أبا الإخلاص الزرقاني رضي الله عنه، وذلك لامتناع أتباعه ومحبيه عن تنفيذ قرار الهدم، مع أن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية وعدت بتقديم أرض بديلة يقام عليها الضريح والمسجد وعلى نفقة الدولة".
وأضاف: "بعد حديث الرئيس عن هذا الموضوع أطالب الإخوة والأحباب والمسئولين عن الطرق الصوفية أن تخرج منهم المبادرة بالموافقة على نقل المسجد والضريح، لأن الصوفية عبر تاريخهم المجيد لم يكونوا حجر عثرة في أي مشروع أو موضوع يكون فيه خير للناس، فمقام أبو الإخلاص معلوم عند الله وبرزخه في قلوب محبيه".
المصلحة العامة أم المصلحة الخاصة
وعن موقف المشيخة العامة للطرق الصوفية، أكد الشيخ علاء أبو العزائم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق لا يمانع في نقل الضريح، الذي أشار إليه الرئيس السيسي، أثناء افتتاح عدد من المشاريع، ويعيق محور المحمودية، موضحين أن ضريح العارف بالله الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني، "طالما كان الأمر للمصلحة العامة، وتبقى المصلحة العامة فوق أي مصالح خاصة".
وأوضح "أبو العزائم"، فى تصريحات له، أنه سيجري تشكل لجنة من الأوقاف والأزهر، لجمع رفات جثمان الشيخ ويجري نقلها للمقام الجديد، بعد بنائه ويعود الوضع كما كان من قبل، مشيراً إلى أن أبناء الصوفية يؤيديون المصلحة العامة ولا اعتراض على نقل الضريح.
الصوفية تدعم مشاريع الدولة
ومن جهته قال الشيخ طارق الرفاعى، شيخ عموم أبناء الطريقة الرفاعية، إن الطرق الصوفية تدعم وبقوة كل مشروعات الدولة، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على أن مشاريع الدولة برعاية الرئيس تستهدف الصالح العام، وبالتالى الصوفية بشكل عام والرفاعية بشكل خاص تعمل على دعم تلك المشروعات.
وأضاف الرفاعي لـ«التحرير»، أن الطرق الصوفية من خلال المشيخة العامة للطرق الصوفية والمجلس الأعلى للصوفية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية، ستقوم بنقل الضريح بما يتماشي مع تحقيق المصلحة العامة، وفى ذات الوقت قدسية الضريح.