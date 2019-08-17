الصوفية عن نقل ضريح «الزرقاني»: المصلحة العامة أهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب بنقل ضريح الزرقاني.. ويصفه بأنه يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية.. ومشايخ الصوفية: سننقل الضريح بالتنسيق مع الأوقاف

تحرير:باهر القاضى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

السيسى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل أحد المقامات في مسجد، يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، وشدد الرئيس خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، مؤكداًَ أن هذا الأمر لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني، الذي ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924 وانتقل إلى محافظة الإسكندرية في شبابه وعاش بها حتى انتقل إلى جوار ربه عام 1979.

مطالب صوفية بنقل الضريح تحقيقا للمنفعة العامة وعلى الفور تعالت الأصوات الصوفية بالمطالبة بسرعة الاستجابة لمناداة الرئيس بنقل الضريح، حيث طالب مصطفى زايد، الباحث المتخصص في الشأن الصوفي، بمبادرة صوفية لنقل ضريح مسجد "أبي الإخلاص الزرقاني" بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. وقال