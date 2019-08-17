الآثار: ألوان واجهات «البارون» بمصر الجديدة أصلية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

قصر البارون

أكد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية المشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الآثار أن ألوان الواجهات الخاصة بقصر البارون هي نفس الألوان الأصلية لها، موضحا أن القائمين على عمليات الترميم بالقصر اتخذوا كل الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة، والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات.

وقال سمير -في تصريح اليوم السبت- "إنه بناء على تلك الخطوات تم إجراء عملية الترميم لتلك الواجهات بالمحافظة والتثبيت لما تم الكشف عنه من ألوان أصلية، والتي تعرضت للتأثر بالسلب نتيجة العوامل الجوية، لافتا إلى أن الدراسات التي سبق وتمت للوقوف على الألوان الأصلية بالواجهات شملت ذكر اللون في الوثائق التاريخية