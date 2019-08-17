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الآثار: ألوان واجهات «البارون» بمصر الجديدة أصلية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
قصر البارون
قصر البارون
أكد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية المشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الآثار أن ألوان الواجهات الخاصة بقصر البارون هي نفس الألوان الأصلية لها، موضحا أن القائمين على عمليات الترميم بالقصر اتخذوا كل الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة، والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات.
وقال سمير -في تصريح اليوم السبت- "إنه بناء على تلك الخطوات تم إجراء عملية الترميم لتلك الواجهات بالمحافظة والتثبيت لما تم الكشف عنه من ألوان أصلية، والتي تعرضت للتأثر بالسلب نتيجة العوامل الجوية، لافتا إلى أن الدراسات التي سبق وتمت للوقوف على الألوان الأصلية بالواجهات شملت ذكر اللون في الوثائق التاريخية
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الصوفية عن نقل ضريح «الزرقاني»: المصلحة العامة أهم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل أحد المقامات في مسجد، يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، وشدد الرئيس خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، مؤكداًَ أن هذا الأمر لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني، الذي ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924 وانتقل إلى محافظة الإسكندرية في شبابه وعاش بها حتى انتقل إلى جوار ربه عام 1979.
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الآثار: شارع المعز آمن تماما بعد نشوب حريق محدود

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، مشيرا إلى أنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل (خسرو) الأثري بشارع المعز. وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريح اليوم الجمعة، إنه توجه على الفور إلى موقع الحريق مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا جميع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.
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غموض وشمس لا تغيب.. ما لا تعرفه عن قصر البارون

"انتهاء أعمال الترميم، وإعادة افتتاح قصر البارون بحي مصر الجديدة رسميا، قبل نهاية العام الحالي، وبتكلفة قُدرت حتى الآن بـ140 مليون جنيه"، حسب ما جاء على لسان، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وزيري أفاد بأن أعمال الترميم تتم بالتعاون بين وزارة الآثار والسفارة البلجيكية في القاهرة، كون البارون بلجيكي الجنسية، فضلا عن مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني، ليقطع الأقاويل التي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف أعمال الترميم بالقصر لضعف المخصصات المالية للترميم.
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10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

10 أيام مرت على الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل، وخلّف أكثر من 20 قتيلا، فضلا عن ما ترتب على الحادث من دمار كبير في المبنى. ومنذ اليوم الثاني للانفجار توالت التبرعات من المصريين والأشقاء العرب ليعود المعهد إلى ما كان عليه سابقًا، وإن لم يكن أفضل، وبالتزامن مع جمع التبرعات، انتشر رجال شركة المقاولين العرب في موقع الحادث، يسابقون الزمن بهدف عودة "معهد الغلابة" في أبهى صورة، واستقبال مرضاه وتقديم خدمة يستحقونها لينتصروا على مرضهم.
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وزيري لـ«التحرير»: ترميم 90% من قصر البارون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل مستمر في قصر البارون بمصر الجديدة بهدف ترميمه والانتهاء من كل أعمال الترميم به قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه تم إنجاز 90% من أعمال ترميم القصر. وأضاف وزيري لـ"التحرير"، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.
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