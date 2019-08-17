جريمة

حبس أحمد الفيشاوي شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
قضت محكمة الأسرة بدائرة الخليفة في القاهرة، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته «لينا» من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى" يعد واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وإنه في حال القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.
أقام شعبان سعيد، المحامي بالنقض، وكيلًا عن هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، دعوى متجمد نفقة ضد طليقها، وذلك لامتناعه عن سداد النفقة، الصادر بها حكم قضائي، والمقررة لصالح ابنته «لينا»، والمقدَّرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع. أثبتت
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فيلا محمد ابراهيم

إيمان الحصري.. عادت من الساحل فاكتشفت سرقة فيلتها

إجازة قصيرة حصلت عليها الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وقع اختيارها على شواطئ الساحل الشمالي الساحرة تاركة خادمتها الأجنبية بالفيلا سكنها بكومباوند الياسمين في مدينة السادس من أكتوبر لكنها لم تدر بما ينتظرها حال عودتها، إذ اكتشفت مقدمة البرامج وجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، مما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.
جثة

رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».
القبض-على-متهم

النيابة: مستشار السويس المزيف هارب من أحكام بالسجن

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع شخص انتحل صفة مستشار بمحافظة السويس، وأكدت التحقيقات أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 أعوام. وكشفت التحريات الأمنية للمتهم، أن الشخص الذي تمكن ضباط إدارة مرور السويس من ضبط سيارة ملاكي يقودها تحمل ألواح معدنية مزورة تحمل صفة هيئة قضائية هو هارب من السحن 10 أعوام بحكم قضائي صادر من محكمة الجنايات. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة بدون رصيد، وهي قضايا نصب، وأن جميع الكارنيهات التي يحملها ويدعي أنه مستشار من خلالها مزورة.
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الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
طعنات-سكين-جريمة

حكاية صعيدي حاول الثأر لدماء ابن شقيقه داخل المحكمة

أخفى سكينا بين طيات ملابسه، وتوجه بها إلى داخل محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أملا في الثأر لدماء ابن شقيقه، الذي فارق الحياة على يد عامل بمنطقة السلام، قبل عدة أيام، حتى أحبطت قوات تأمين المحكمة القاهرة الجديدة، مساعي المتهم وألقت القبض عليه بعدما اشتبهت فيه، وعثرت معه على سلاح أبيض عبارة عن سكين، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأشار المتهم إلى أنه كان متربصا بهدف الثأر من قاتل ابن شقيقه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

لو عايز «ترد اعتبارك» في قضية.. اتبع تلك الشروط

قررت أغلب الشرائع أحكاما برد اعتبار المحكوم عليه في قضايا معينة، فالحكم بعقوبة جناية أو جنحة ينتقص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة، إذ إن الحكم بالعقاب يتبعه في كثير من الأحيان الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية، ويظل وصمة عار في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، فيصبح من «أرباب السوابق»، ويتعذر عليه الاندماج ثانيا في المجتمع العام؛ لذا أجاز القانون للمحكوم عليه في بعض العقوبات رد اعتباره من خلال بعض الإجراءات، شريطة أن يثبت حسن سيره وسلوكه، وإقامة الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون ارتكاب جريمة ثانية.
المستشار-شعبان-الشامى

قبل المرافعات.. محطات هامة في قضية «كتائب حلوان»

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
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