حبس أحمد الفيشاوي شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

أحمد الفيشاوي

قضت محكمة الأسرة بدائرة الخليفة في القاهرة، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته «لينا» من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى" يعد واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وإنه في حال القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.

أقام شعبان سعيد، المحامي بالنقض، وكيلًا عن هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، دعوى متجمد نفقة ضد طليقها، وذلك لامتناعه عن سداد النفقة، الصادر بها حكم قضائي، والمقررة لصالح ابنته «لينا»، والمقدَّرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع. أثبتت