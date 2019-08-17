مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

الأسلحة المضبوطة في البؤرة

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.

أسفرت عمليات تتبع العناصر الإجرامية الهاربة من منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان، عن تحديد أماكن تمركز بعض تلك العناصر شديدة الخطورة بمنطقة الكيلو 18 بالطريق الواصل بين السويس والإسماعيلية، الصحراوي. وقع تبادل لإطلاق النيران بين رجال الشرطة والعناصر الخطرة، نتج عنه مصرع 3 خطرين،