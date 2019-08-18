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لشعر طويل وبشرة ناعمة.. استخدمي ماء الأرز

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في ماء الأرز على التئام الندبات وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والالتهابات، مما يترك البشرة بتوهج صحي، كما أنه ينعم الشعر
تحرير:فيروز ياسر ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
ماء الأرز للشعر والبشرة
ماء الأرز للشعر والبشرة
منذ فترة طويلة تستخدم مياه الأرز في آسيا للحصول على بشرة صافية وشعر طويل، ففي جنوب الصين تعيش النساء بشعر طويل غير عادي حتى يبلغن 80 عاما تقريبا، حيث وصلت نساء قبيلة ياو الصينية إلى موسوعة جينيس كأطول شعر في العالم، وكان ماء الأرز جزءا من سر هذا الشعر الطويل. كل فتاة تحلم بشعر طويل مثل نساء قبيلة «ياو»، فالشعر تاج الرأس، كما أنه مع التقدم في العمر تظهر التجاعيد وبعض الخطوط الدقيقة التي تجعلك في حالة سيئة، لذا إذا أردتِ الحصول على شعر طويل وناعم وبشرة متوهجة، فيمكنك استخدام ماء الأرز وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
ماذا يمكن أن يفعل ماء الأرز لبشرتك وشعرك؟ هذه الحبوب غنية بمضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين E وآثار pitera، وهي مادة تنتج أثناء عملية التخمير، وتساعد هذه العناصر الغذائية الموجودة في ماء الأرز على التئام الندبات وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والالتهابات، مما يترك البشرة بتوهج صحي. الإكزيما مرض جلدي
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