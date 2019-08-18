لشعر طويل وبشرة ناعمة.. استخدمي ماء الأرز

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في ماء الأرز على التئام الندبات وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والالتهابات، مما يترك البشرة بتوهج صحي، كما أنه ينعم الشعر
منذ فترة طويلة تستخدم مياه الأرز في آسيا للحصول على بشرة صافية وشعر طويل، ففي جنوب الصين تعيش النساء بشعر طويل غير عادي حتى يبلغن 80 عاما تقريبا، حيث وصلت نساء قبيلة ياو الصينية إلى موسوعة جينيس كأطول شعر في العالم، وكان ماء الأرز جزءا من سر هذا الشعر الطويل.
كل فتاة تحلم بشعر طويل مثل نساء قبيلة «ياو»، فالشعر تاج الرأس، كما أنه مع التقدم في العمر تظهر التجاعيد وبعض الخطوط الدقيقة التي تجعلك في حالة سيئة، لذا إذا أردتِ الحصول على شعر طويل وناعم وبشرة متوهجة، فيمكنك استخدام ماء الأرز وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
ماذا يمكن أن يفعل ماء الأرز لبشرتك وشعرك؟
هذه الحبوب غنية بمضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين E وآثار pitera، وهي مادة تنتج أثناء عملية التخمير، وتساعد هذه العناصر الغذائية الموجودة في ماء الأرز على التئام الندبات وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والالتهابات، مما يترك البشرة بتوهج صحي.
الإكزيما مرض جلدي
ماذا يمكن أن يفعل ماء الأرز لبشرتك وشعرك؟
هذه الحبوب غنية بمضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين E وآثار pitera، وهي مادة تنتج أثناء عملية التخمير، وتساعد هذه العناصر الغذائية الموجودة في ماء الأرز على التئام الندبات وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والالتهابات، مما يترك البشرة بتوهج صحي.
الإكزيما مرض جلدي يعاني منه البعض، ولكن الحل يمكن أن يكون بماء الأرز بدلًا من استخدام كريمات ومراهم كثيرة، فالنشا الموجود في ماء الأرز عنصر ضروري لعلاجها.
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إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية، استخدمي ماء الأرز لحل مشكلتك، فهو يساعد على تهدئة الجلد والتخلص من الحبوب.
يحتوي الأرز أيضًا على فيتامينات الحديد والزنك والفيتامينات المعقدة الضرورية لنمو الشعر، وعند الحصول على جميعها يطول شعرك كثيرا.
كيف تصنعين ماء الأرز بأسهل طريقة؟
من السهل تحضير ماء الأرز واستخدامه باستمرار للشعر والبشرة، فكل ما عليك معرفته المكونات وطريقة التحضير الصحيحة لتطبيقه والحصول على نتيجة إيجابية.
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المكونات
نصف كوب أرز عضوي غير مطبوخ
2 كوب ماء
زيت عطري (اختياري)
طريقة التحضير
1- اغسلي الأرز لإزالة الأوساخ أو الشوائب.
2- ضعي الأرز في وعاء وغطيه بالماء.
3- دعي الأرز ينقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
4- ادعكي الرز في الماء قليلا، حتى يصبح لون الماء معكرا، فتلك الطريقة تجعل الفيتامينات والمعادن تتسرب إلى الماء.
5- يُصفى ماء الأرز في وعاء نظيف، مع التخلص من الأرز.
6- غطي الوعاء بلفة من البلاستيك واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم، حيث يجب أن تبدأ الرائحة الحامضة في الظهور.
7- بمجرد الانتهاء من ذلك، اغلي الماء لبضع دقائق لإيقاف عملية التخمير.
8- دعي الإناء يبرد وأضيفي بضع قطرات من الزيت العطري (إكليل الجبل أو الخزامى).
9- خزني الماء في حاوية وغطيها حيث يمكنك استخدامه لمدة أسبوع.
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استخدمي ماء الأرز لبشرتك بهذه الخطوات
1- اغمسي كرة قطنية في ماء الأرز.
2- دلكي وجهك ببطء لبضع دقائق لتعزيز تدفق الدورة الدموية.
3- بعد ما يمتص وجهك الماء يمكنك غسله وتشعرين أنه مرطب.
احصلي على شعر طويل وناعم بهذه الطريقة
1- بعد غسل الشعر بالشامبو، ضعي رأسك على الحوض واسكبي ماء الأرز ببطء على فروة رأسك.
2- دلكي فروة رأسك للمساعدة في وصول الفيتامينات إليها.
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3- لفي شعرك بداخل بونيه الشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة، وبعدها اغسليه بالماء البارد.
يمكنك ضبط قوة ماء الأرز عن طريق إضافة المزيد من الماء إذا كان شعرك دهنيًا، كما عليك التحلي بالشعر للحصول على نتيجة، ومن الأفضل استخدامه مرة واحدة في الأسبوع فقط.
قد تفضلين استخدام ماء الأرز قبل غسل الشعر بالشامبو، لذا ليس هناك مشكلة لهذا الأمر، ففي كل الحالات يغسل الشعر بالشامبو لتنظيفه.