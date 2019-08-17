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رويترز: أمريكا ستمنح هواوي مهلة 90 يوما

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
هواوي
هواوي
قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.
وسيأتي التمديد ليجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي 19 أغسطس الجاري لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج الهواتف. وقال أحد المصدرين إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين الأسبوع الجاري. ولم تعلق هواوي حتى الآن، كما لم ترد وزارة
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"مايكروسوفت".. من العالمية إلى التنصت على العملاء

تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على مكالمات عملائها، حيث اعترفت الشركة بأنها انتهكت نظام خصوصية عملائها، من خلال التجسس على المكالمات الصوتية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
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إحداها مفاجأة.. سيارات زعماء العالم

ارتبطت العديد من السيارات على مستوى العالم بأسماء مجموعة كبيرة من المشاهير على مستوى العالم، ولذلك فإنها تتمتع بإمكانيات عالية، سواء فنيا أو القدرات الفنية الرفيعة التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية المختلفة. ولا شك أن العديد من الشركات العالمية تولي اهتماما كبيرا بخط الإنتاج الحكومي، الذي يخص رؤساء وزعماء العالم السياسيين، وهو ما يجعل تلك الشركات تراهن على إمكانيات فاخرة، سواء من الناحية الفنية في السيارات، أو عوامل السلامة والتأمين فيها.
نظام هواوي الجديد

تجاوزت الأزمة.. هواوي تحقق 58 مليار دولار في 6 أشهر

أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولارـ فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ، وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل إيراداتها النصف سنوية لهذا العام.
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