رويترز: أمريكا ستمنح هواوي مهلة 90 يوما

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

هواوي

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.

وسيأتي التمديد ليجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي 19 أغسطس الجاري لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج الهواتف. وقال أحد المصدرين إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين الأسبوع الجاري. ولم تعلق هواوي حتى الآن، كما لم ترد وزارة