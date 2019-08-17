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المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

دقائق معدودة تفصلنا عن بدء فعاليات دورة جديدة للمهرجان القومي للمسرح، يسعى القائمون عليها أن تكون تعبيرا جيدا عن المسرح المصري الذي طالما قدّم الكثير للفن العربي
تحرير:كريم محجوب ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
دار الأوبرا
دار الأوبرا
تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
معلومات عن الدورة الـ12 ويشارك في الدورة 73 عرضا مسرحيا متنوعا، موزعة على 3 أقسام، تشملها 5 مسابقات، ويضم القسم الأول 3 مسابقات، وتشمل المسابقة الأولى على العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسارح سواء التابعة للدولة أو الخاصة، حيث يشارك بها البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة،
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جيهان-نصر

جيهان نصر وأولادها الأربعة في ظهور نادر (صور)

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها أمس الجمعة عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بمفردها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير)، إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا باحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
بسمة-وهبة

بسمة وهبة تروي تجربتها مع السرطان: الأمل موجود

روت الإعلامية بسمة وهبة تجربتها مع مرض السرطان، لأول مرة، كاشفة عن أن ما دفعها لذلك هو رحيل الفنان فاروق الفيشاوي. وفي منشور لها عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، كتبت بسمة وهبة: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها الأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن تحدى السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".
دار-الاوبرا-المصرية

الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».
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دار-الاوبرا-المصرية

الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».
إيناس-عبد-الدايم

اعتماد برنامج الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى أول سبتمبر. وأكدت عبد الدايم، أن الدورة الـ 28 تشهد جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس، والجزائر، وغينيا، وناميبيا، مشيرة إلى أنه من المهرجانات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها الوزارة منذ ميلاده عام 1990.
الفنان-أحمد-عبد-العزيز-في-مؤتمر-مهرجان-المسرح-المصري

عبدالعزيز: دفعنا من جيوبنا لتنظيم «القومي للمسرح»

عقد مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشرة، والتي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أسماء قديرة في المسرح المصري. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، الذي أبدى سعادته باستضافة المؤتمر، منوها بما يملكه المسرح المصري من ثقل وتأثير على المجتمع المصري، وأشار إلى أن مصر قدمت أعمالا مسرحية عظيمة في ستينيات القرن الماضي، مازالت تعرض إلى الآن، مؤكدا أن المسرح الحالي لا ينقصه مبدعون ولا نصوص لكن ينقصه الإرادة الحقيقية التي تنتج بدورها عملا جيدا.
فاروق-الفيشاوى

أحمد عبدالعزيز: أبلغت الفيشاوي بتكريمه قبل وفاته

أكد رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، الفنان أحمد عبدالعزيز، أن الإدارة بذلت جهدا كبيرًا كي يخرج المهرجان بشكل يليق بمستوى وزارة الثقافة. وكشف عبدالعزيز، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه أبلغ الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بتكريمه قبل وفاته بشهرين ونصف، لكن القدر حال دون ذلك، منوهًا بأنه سيتم تكريم اسمه بشكل مميز "وكأنه عايش". وبالنسبة للمكرم الآخر في المهرجان، المطرب علي الحجار، وتساؤل البعض حول اختياره للتكريم، أكد عبدالعزيز أن الحجار قدم أعمالا مسرحية أكثر من كبار المسرحيين في مصر، حيث شارك في 30 عرضًا.
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