المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

دقائق معدودة تفصلنا عن بدء فعاليات دورة جديدة للمهرجان القومي للمسرح، يسعى القائمون عليها أن تكون تعبيرا جيدا عن المسرح المصري الذي طالما قدّم الكثير للفن العربي

تحرير:كريم محجوب ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.

معلومات عن الدورة الـ12 ويشارك في الدورة 73 عرضا مسرحيا متنوعا، موزعة على 3 أقسام، تشملها 5 مسابقات، ويضم القسم الأول 3 مسابقات، وتشمل المسابقة الأولى على العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسارح سواء التابعة للدولة أو الخاصة، حيث يشارك بها البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة،

معلومات عن الدورة الـ12

ويشارك في الدورة 73 عرضا مسرحيا متنوعا، موزعة على 3 أقسام، تشملها 5 مسابقات، ويضم القسم الأول 3 مسابقات، وتشمل المسابقة الأولى على العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسارح سواء التابعة للدولة أو الخاصة، حيث يشارك بها البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأيضاً المعهد العالي للفنون المسرحية والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومركز الهناجر وفرق القطاع الخاص.

المسابقة الثانية تشمل المسرحيات التي تنتجها المؤسسات والأفراد مثل الجامعات والمعاهد والفرق الحرة والمستقلة، وورش البيت الفني للمسرح وغيرها، بينما تخصصت المسابقة الثالثة بعروض الطفل، والتي يقدمها الكبار أو الأطفال أو ذوو القدرات الخاصة، وتقدم من جهات مختلفة، مثل «المسرح المدرسي، والبيت الفني للمسرح، ومسرح الطفل بالنوادي، ووزارة الشباب والرياضة».

أما القسم الثاني فيضم مسابقة التأليف المسرحي، والتي يقيمها المهرجان هذا العام باسم الكاتب المسرحي الكبير "لينين الرملي"، وتمنح جائزة المسابقة لأفضل نص كتب خصيصا للمسرح. واقتصر القسم الثالث على مسابقة النقد المسرحي، والتي يقيمها المهرجان باسم الناقد "فوزي فهمي"، وتمنح جائزتها لأفضل دراسة نقدية، كما تمنح لجنة التحكيم جائزة أخرى لأفضل مقال نقدي تطبيقي.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الحالية تكريم أسماء نجوم كبار وعلامات مضيئة في تاريخ المسرح المصري الحديث ومنهم «يوسف شعبان، ولطفي لبيب، وسوسن بدر، وعلي الحجار، وتوفيق عبد الحميد، وهالة فاخر»، وكذلك الكاتب يسري الجندي، ومدير الإدارة المسرحية عاصم البدوي، والمخرج محسن حلمي، ومهندس الديكور عبد ربه عبد ربه، والكاتب السيد حافظ، فضلا عن تكريم الراحلين «فاروق الفيشاوي، ومحسنة توفيق، ومحمود الجندي، ومحمد نجم، والمدير المالي والإداري للمسرح القومي الراحل فؤاد السيد».

تاريخ حافل

تاريخ كبير يحفل به المهرجان القومي للمسرح الذي افتتح وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني دورته الأولى عام 2006، برئاسة الدكتور أشرف زكي، وذلك بمسرح الجمهورية، واستمرت فعاليات الدورة من يوم 10 إلى 19 يوليو في العام ذاته، وتنافس فيها 36 عرضًا مسرحياً، وحازت مسرحية «أهلا يا بكوات» على جائزة أفضل عرض مسرحي من المهرجان وحصل الفنان توفيق عبد الحميد على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية «رجل القلعة».

اختلفت الدورة الثانية من المهرجان عن الأولى في زيادة عدد العروض التي وصلت لـ45 عرضاً، كما أنها أقيمت على المسرح الكبير في دار الأوبرا في الفترة من 1 إلى 12 يوليو 2007، وأيضاً بحضور فاروق حسني وبرئاسة أشرف زكى، شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا، حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان في الفترة من 5 إلى 16 يوليو 2008، وأهديت الدورة إلى الفنان المسرحي الكبير سعد أردش، وشهدت تقديم 42 عرضًا مسرحياً.

لم تختلف الدورة الرابعة عن سابقاتها سوى أن إجمالي عدد العروض تضاءل حتى وصل لـ38 عرضا، بينها 9 عروض "على الهامش"، وكذلك الحال في الدورة الخامسة التي بدأت من 17 حتى 28 يوليو عام 2010، وشهدت 34 عرضاً مسرحياً، إلا أن هذه الدورة لم تشهد حفل افتتاح توفيراً للنفقات.

وفي عامي 2011 و2012 توقفت عجلة المهرجان بسبب قيام ثورة 25 يناير والظروف التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، وفي عام 2013 افتتح وزير الثقافة وقتها صابر عرب، فعاليات حفل افتتاح الدورة السادسة برئاسة الدكتور أحمد عبد الحليم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من 27 مارس إلى 10 أبريل، بمشاركة 31 عرضًا.

بينما افتتحت الدورة السابعة من المهرجان بوجود وزير الثقافة آنذاك جابر عصفور، وبرئاسة المخرج ناصر عبد المنعم، وحملت الدورة اسم الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور وضمت 58 عرضاً مسرحيا، فيما افتتح الدورة الثامنة من المهرجان وزير الثقافة الأسبق عبد الواحد النبوي برئاسة ناصر عبد المنعم، وحملت الدورة اسم الفنان الراحل خالد صالح، وشهدت 36 عرضاً مسرحيا.

وجاءت الدورة التاسعة تحت رعاية وزير الثقافة السابق حلمي النمنم في الفترة من 19 يوليو وحتى 8 أغسطس لعام 2016، وحملت اسم الفنان القدير نور الشريف، وشارك فيها 41 عرضاً مسرحياً، وحملت الدورة العاشرة من المهرجان اسم الناقدة نهاد صليحة، وافتتح الحفل الوزير حلمي النمنم ورأس هذه الدورة الدكتور حسن عطية، بمشاركة 31 عرضاً.

وزخر المهرجان القومي للمسرح في دورته الحادية عشرة، في الفترة من 19 يوليو حتى 2 أغسطس 2018، بالكثير من التفاصيل أولها استمرار رئاسة المهرجان للناقد الكبير الدكتور حسن عطية للسنة الثانية على التوالي، وحملت الدورة اسم الكاتب الكبير الراحل محمود دياب الذي أعطى للمسرح المصرى الكثير والكثير من النصوص، وكرم المهرجان الفنان الكبير جلال الشرقاوي، والكاتب محمد أبو العلا السلاموني، والفنانة والمنتجة والممثلة والمخرجة وأستاذ التمثيل سميرة محسن، وغيرهم.

وتفصلنا دقائق معدودة عن بدء فعاليات دورة جديدة للمهرجان القومي للمسرح، والتي يسعى القائمون عليها أن تكون تعبيرا جيدا عن المسرح المصري الذي طالما قدّم الكثير للفن العربي.