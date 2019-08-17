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10 معلومات عن ضريح «أبو الإخلاص» بعد حديث الرئيس عنه

تحرير:باهر القاضى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
ضريح أبي الأخلاص
ضريح أبي الأخلاص
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، بنقل أحد المقامات في مسجد يعوق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، مشددا على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، فهذا الأمر لا يرضي النبي، صلى الله عليه وسلم. و«التحرير» يستعرض خلال هذه السطور 10 معلومات عن ضريح أبو الإخلاص الذي تحدث عنه الرئيس: 1- المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني. 2- ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924.
3- انتقل إلى محافظة الإسكندرية في شبابه وعاش بها حتى انتقل إلى جوار ربه عام 1979. 4- المسجد يقع على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنب، ويتكون المسجد من 3 أجزاء. 5- هناك قصة سياسية دوما ما يرددها مريدو الشيخ، ترجع وقائعها بين الشيخ وأنه التقى أكثر من مرة بالسادات في ميت أبو الكوم. 6- كان عمه
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حقل-بترول

بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
حملة-في-الإسكندرية-ضد-المطاعم-المخالفة‎ (5)

بعد السوري.. انتفاضة بالإسكندرية ضد المطاعم المخالفة

بعد ساعات من قرار غلق المطعم السوري في محافظة الإسكندرية على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة التنفيذية إجراءات حاسمة حول المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إذ قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول، حملة ضد المطاعم المخالفة، أسفرت عن صدور قرار الغلق الصادر ضد مطعم "لخرص للمشويات"، وغلق 3 أبواب مداخل للمطعم والتحفظ على محتوياته، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.
غلق-مطعم-سوري (3)

مالك المطعم السوري: مصر تظل بيتي الأول

"ستظل مصر بيتي الأول حتى لو عدت إلى سوريا".. كلمات صلاح الطهاوي مالك المطعم السوري بالإسكندرية، الذي وقعت بينه وبين سيدة مصرية أزمة لتضررها من مخالفة المطعم لتعليمات الأمن الصناعي، وأثارت ضجة على موقع "فيسبوك". وأصدر الطهاوي، اليوم السبت، بيانا جديدا، مؤكدا خلاله أنه يكن كل الود والاحترام للشعب المصري، وأن مصر شعبا وحكومة رحبت بالسوريين منذ بدء أزمتهم في 2011، وكانت خير مضيف لهم، وأن مصر ستظل البيت الأول للسوريين وهي حقا قلب العروبة، ولها كل التقدير نظير ما قدمته للسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين، واستضافتها واحتضانها لهم.
عادل-الغضبان

انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
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الرئيس-السيسى

الصوفية عن نقل ضريح «الزرقاني»: المصلحة العامة أهم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل أحد المقامات في مسجد، يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، وشدد الرئيس خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، مؤكداًَ أن هذا الأمر لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني، الذي ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924 وانتقل إلى محافظة الإسكندرية في شبابه وعاش بها حتى انتقل إلى جوار ربه عام 1979.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (8)

مدير أمن الإسكندرية يبدأ مهام عمله بتأمين لقاء القمة

حصل على لقب الجنرال المبتسم، إذ اعتاد مواجهة القضايا بكل هدوء لثقته في أنه سيصل إلى الهدف الذي ينشده لضبط المجرمين ووقف الخارجين على القانون في القيام بأعمال مخالفة، واكتسب خبرة كبيرة بعد تدرجه في المناصب، حتى جاء اختياره في موقع مدير أمن القاهرة، ووجه الضربات الأمنية القوية، قبل أن تأتي الحركة الجديدة في تجربة تتطلب يقظة وقوة، وهي تولى منصب مدير أمن الإسكندرية خلفا للواء محمد الشريف، ليجد نفسه مطالبا بالإعداد لتلك المهمة التي لن تكون سهلة على الإطلاق، إذ تسلم مدير الأمن الجديد مهام عمله وبدأ ترتيب الأولويات في ظل حركة التنقلات.
طقس-حار-مياه

حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (7)

الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و8 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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