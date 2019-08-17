10 معلومات عن ضريح «أبو الإخلاص» بعد حديث الرئيس عنه

تحرير:باهر القاضى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

ضريح أبي الأخلاص

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، بنقل أحد المقامات في مسجد يعوق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، مشددا على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، فهذا الأمر لا يرضي النبي، صلى الله عليه وسلم. و«التحرير» يستعرض خلال هذه السطور 10 معلومات عن ضريح أبو الإخلاص الذي تحدث عنه الرئيس: 1- المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني. 2- ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924.

3- انتقل إلى محافظة الإسكندرية في شبابه وعاش بها حتى انتقل إلى جوار ربه عام 1979. 4- المسجد يقع على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنب، ويتكون المسجد من 3 أجزاء. 5- هناك قصة سياسية دوما ما يرددها مريدو الشيخ، ترجع وقائعها بين الشيخ وأنه التقى أكثر من مرة بالسادات في ميت أبو الكوم. 6- كان عمه