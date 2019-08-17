إيمان الحصري.. عادت من الساحل فاكتشفت سرقة فيلتها

تحرير:محمد الشاملي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

فيلا - أرشيفية

إجازة قصيرة حصلت عليها الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وقع اختيارها على شواطئ الساحل الشمالي الساحرة تاركة خادمتها الأجنبية بالفيلا سكنها بكومباوند الياسمين في مدينة السادس من أكتوبر لكنها لم تدر بما ينتظرها حال عودتها، إذ اكتشفت مقدمة البرامج وجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، مما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.

حررت الإعلامية "الحصري" بلاغا اتهمت فيه خادمتها بسرقتها ومغادرة الفيلا مستغلة وجودها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وقالت مقدمة البرامج في بلاغها بقسم شرطة أول اكتوبر إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، نافية سرقة أي مشغولات ذهبية. فور تلقيه البلاغ وجه اللواء محمود السبيلي مدير