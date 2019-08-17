إيمان الحصري.. عادت من الساحل فاكتشفت سرقة فيلتها
تحرير:محمد الشاملي
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
فيلا - أرشيفية
إجازة قصيرة حصلت عليها الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وقع اختيارها على شواطئ الساحل الشمالي الساحرة تاركة خادمتها الأجنبية بالفيلا سكنها بكومباوند الياسمين في مدينة السادس من أكتوبر لكنها لم تدر بما ينتظرها حال عودتها، إذ اكتشفت مقدمة البرامج وجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، مما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
حررت الإعلامية "الحصري" بلاغا اتهمت فيه خادمتها بسرقتها ومغادرة الفيلا مستغلة وجودها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقالت مقدمة البرامج في بلاغها بقسم شرطة أول اكتوبر إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، نافية سرقة أي مشغولات ذهبية.
فور تلقيه البلاغ وجه اللواء محمود السبيلي مدير
حررت الإعلامية "الحصري" بلاغا اتهمت فيه خادمتها بسرقتها ومغادرة الفيلا مستغلة وجودها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقالت مقدمة البرامج في بلاغها بقسم شرطة أول اكتوبر إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، نافية سرقة أي مشغولات ذهبية.
فور تلقيه البلاغ وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بانتقال قوة من القسم إلى الفيلا محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، ومراجعة مداخل ومخارج المنزل والتحفظ على كاميرات المراقبة "إن وجدت".
قوة أمنية مكبرة بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، انتقلت إلى محل الفيلا، وتبين سلامة المنافذ وعدم وجود أي آثار كسر.
وتم نشر أوصاف المتهمة لسرعة ضبطها قبل مغادرتها البلاغ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.