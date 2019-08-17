جريمة

إيمان الحصري.. عادت من الساحل فاكتشفت سرقة فيلتها

تحرير:محمد الشاملي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
فيلا - أرشيفية
فيلا - أرشيفية
إجازة قصيرة حصلت عليها الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وقع اختيارها على شواطئ الساحل الشمالي الساحرة تاركة خادمتها الأجنبية بالفيلا سكنها بكومباوند الياسمين في مدينة السادس من أكتوبر لكنها لم تدر بما ينتظرها حال عودتها، إذ اكتشفت مقدمة البرامج وجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، مما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
حررت الإعلامية "الحصري" بلاغا اتهمت فيه خادمتها بسرقتها ومغادرة الفيلا مستغلة وجودها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وقالت مقدمة البرامج في بلاغها بقسم شرطة أول اكتوبر إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، نافية سرقة أي مشغولات ذهبية. فور تلقيه البلاغ وجه اللواء محمود السبيلي مدير
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مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.
أحمد-الفيشاوي

حبس أحمد الفيشاوي شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

قضت محكمة الأسرة بدائرة الخليفة في القاهرة، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته «لينا» من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى" يعد واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وإنه في حال القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.
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رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».
القبض-على-متهم

النيابة: مستشار السويس المزيف هارب من أحكام بالسجن

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع شخص انتحل صفة مستشار بمحافظة السويس، وأكدت التحقيقات أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 أعوام. وكشفت التحريات الأمنية للمتهم، أن الشخص الذي تمكن ضباط إدارة مرور السويس من ضبط سيارة ملاكي يقودها تحمل ألواح معدنية مزورة تحمل صفة هيئة قضائية هو هارب من السحن 10 أعوام بحكم قضائي صادر من محكمة الجنايات. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة بدون رصيد، وهي قضايا نصب، وأن جميع الكارنيهات التي يحملها ويدعي أنه مستشار من خلالها مزورة.
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القبض-على-متهم

ضبط 3 سرقوا 230 ألف جنيه تحت تهديد السلاح

أقدم 3 لصوص على سرقة مبلغ مالى قدره 230 ألف جنيه وفيزا كارد وهاتف محمول، من شاب وفتاة تصادف وقوفهما على شاطئ الكورنيش بمنطقة ميامي شرق مدينة الإسكندرية، وسارعا بإبلاغ الجهات الأمنية التى أجرت تحرياتها اللازمة حول الواقعة وتم التأكد من صحتها والتوصل لمرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادثة وسماع أقوال المجني عليهما.
محكمة-ارشفية

تطور جديد في قضية قتل محامٍ وإصابة آخر في شبرا

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، شقيقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما، في أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. ترجع بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
تشكيل-عصابة

ذهب وألماظ وعملة.. ليلة سقوط عصابة المغامرين الخمسة

4 عاطلين وسائق كانوا نواة أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية. جلسة أصدقاء عادية جمعتهم معًا، تدفقت الأفكار خلالها بحثا عن ملاذ آمن يقيهم ويلات الفقر، تقطعت بهم السبل حتى وجدوا ضالتهم بفضل وساوس الشيطان الذي قادهم إلى عالم الإجرام، إذ خُيل إليهم أنه طوق النجاة الذي سينتشلهم من أزماتهم المالية التي تحكم قبضتها عليهم يوما تلو الآخر، فاتخذوا قرارا مصيريا بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ أعمال السرقة.
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السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
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