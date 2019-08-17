إصابات رئوية غامضة بين المراهقين.. هل السجائر السبب؟

تحرير:فيروز ياسر ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

السجائر الالكترونية

رغم التحذيرات الشديدة من السجائر الإلكترونية، انتقل عدد كبير من الشباب والمراهقين إلى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأمراض الرئة الغامضة في 14 ولاية، وبناء على ذلك يحقق مسؤولو الصحة في هذا الأمر خاصة أن السلطات الطبية أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المرضى سيتماثلون للشفاء الكامل. تشمل الأعراض صعوبة وضيقا في التنفس أو ألما في الصدر قبل دخول المستشفى، كما قال مسؤولو الصحة إن المرضى أبلغوا عن الحمى والسعال والقيء والإسهال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه قد تم الإبلاغ عن استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين والشباب في الأسابيع الأخيرة. كما قالوا إنهم لم يحددوا السبب الحقيقي وراء ما حدث، فقد يكون مرتبطا بأجهزة السيجارة الإلكترونية أو ملوثات يتم استنشاقها. وكشفت دراسة أن تدخين السجائر الإلكترونية