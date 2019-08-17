انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

محافظ بورسعيد عادل الغضبان

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.

وأضاف الغضبان أن وزارة للصحة ستزود الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية التي تكفل تقديم الخدمات على أعلى مستوى لسكان المنطقة، باستثناء العمليات الكبرى والحالات الحرجة التي يتم تحويلها في المنظومة الجديدة إلى المستشفيات المتخصصة بالمدينة. ونوه بأن الحي الإماراتي يشهد تباعا افتتاح العديد من مشروعات الخدمات المختلفة