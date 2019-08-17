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انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
محافظ بورسعيد عادل الغضبان
محافظ بورسعيد عادل الغضبان
أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
وأضاف الغضبان أن وزارة للصحة ستزود الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية التي تكفل تقديم الخدمات على أعلى مستوى لسكان المنطقة، باستثناء العمليات الكبرى والحالات الحرجة التي يتم تحويلها في المنظومة الجديدة إلى المستشفيات المتخصصة بالمدينة. ونوه بأن الحي الإماراتي يشهد تباعا افتتاح العديد من مشروعات الخدمات المختلفة
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حقل-بترول

بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
حملة-في-الإسكندرية-ضد-المطاعم-المخالفة‎ (5)

بعد السوري.. انتفاضة بالإسكندرية ضد المطاعم المخالفة

بعد ساعات من قرار غلق المطعم السوري في محافظة الإسكندرية على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الأجهزة التنفيذية إجراءات حاسمة حول المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إذ قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول، حملة ضد المطاعم المخالفة، أسفرت عن صدور قرار الغلق الصادر ضد مطعم "لخرص للمشويات"، وغلق 3 أبواب مداخل للمطعم والتحفظ على محتوياته، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.
غلق-مطعم-سوري (3)

مالك المطعم السوري: مصر تظل بيتي الأول

"ستظل مصر بيتي الأول حتى لو عدت إلى سوريا".. كلمات صلاح الطهاوي مالك المطعم السوري بالإسكندرية، الذي وقعت بينه وبين سيدة مصرية أزمة لتضررها من مخالفة المطعم لتعليمات الأمن الصناعي، وأثارت ضجة على موقع "فيسبوك". وأصدر الطهاوي، اليوم السبت، بيانا جديدا، مؤكدا خلاله أنه يكن كل الود والاحترام للشعب المصري، وأن مصر شعبا وحكومة رحبت بالسوريين منذ بدء أزمتهم في 2011، وكانت خير مضيف لهم، وأن مصر ستظل البيت الأول للسوريين وهي حقا قلب العروبة، ولها كل التقدير نظير ما قدمته للسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين، واستضافتها واحتضانها لهم.
ضريح-ابو-الأخلاص-بالإسكندرية

10 معلومات عن ضريح «أبو الإخلاص» بعد حديث الرئيس عنه

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، بنقل أحد المقامات في مسجد يعوق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، مشددا على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، فهذا الأمر لا يرضي النبي، صلى الله عليه وسلم. و«التحرير» يستعرض خلال هذه السطور 10 معلومات عن ضريح أبو الإخلاص الذي تحدث عنه الرئيس: 1- المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني. 2- ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924.
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مجلس-النواب

بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
نقابة-الصيادلة (2)

فشل انعقاد اجتماع نقباء فرعيات «الصيادلة» ببورسعيد

علم "التحرير" من مصدر بنقابة الصيادلة، أن الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، تواصل أمس الأربعاء مع نقباء فرعيات الصيادلة بالمحافظات، لإبلاغهم بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له السبت المقبل، لبحث أزمة الصيادلة مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على خلفية توجيه إهانة للصيادلة. وأرجع المصدر، فى تصريحات لـ"التحرير"، سبب إلغاء الاجتماع، لما سماه بالأسباب الأمنية، وهو الأمر الذي دفع عددا منهم للتواصل مع أعضاء المجلس الذي رحل بعد حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، للمطالبة بضرورة عقد اجتماع لبحث طرق الرد على ما سموه إهانة الوزيرة.
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بورسعيد محافظة رقمية.. 170 خدمة إلكترونية بنهاية 2019

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 5 مراكز تموينية متطورة ببورسعيد، تضمنت: المجمع التموينى بمنطقة الـ5000 بحى الزهور، ومركز الخدمات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ، ومركز الخدمات التموينية لحى الضواحى والجنوب بمنطقة المروة، ومركز لخدمة حى العرب، والشرق لكبار السن. وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى ونداء العميل وصالة لاستقبال المواطنين ومزودة بكاميرات.
قائمة-المنقولات-فى-الزواج

بأول زواج إلكتروني.. بورسعيد تنهي خدمات دفتر المأذون

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز التوثيق المطور فرع الشرق، التابع لوزارة العدل. وتابعا سير العمل بالمكتب بعد تطويره ضمن المنظومة الإلكترونية، وإعلان بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر، لتقديم الخدمات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تقليل الجهد والوقت. واستفسر محافظ بورسعيد ونائب وزير الاتصالات من المواطنين، عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير.
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