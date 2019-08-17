جيهان نصر وأولادها الأربعة في ظهور نادر (صور)

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جيهان نصر وأولادها

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها أمس الجمعة عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بمفردها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير)، إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا باحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

جيهان نصر تزوجت واعتزلت الفن عام 1997 واختفت عن الساحة، وكانت قبل الاعتزال قدمت نحو 10 أعمال تنوعت بين المسرح والتليفزيون والسينما، منها: مسلسل "بريء في ورطة"، فيلم "البحث عن توت عنخ آمون"، فوازير "الحلو مايكملش"، ومسرحية "المحظوظ وأنا". وقدمت أسرة "الملك لير"، أمس الجمعة، آخر عروض عيد الأضحى. المسرحية