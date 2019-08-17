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جيهان نصر وأولادها الأربعة في ظهور نادر (صور)

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جيهان نصر وأولادها
جيهان نصر وأولادها
كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها أمس الجمعة عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بمفردها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير)، إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا باحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
جيهان نصر تزوجت واعتزلت الفن عام 1997 واختفت عن الساحة، وكانت قبل الاعتزال قدمت نحو 10 أعمال تنوعت بين المسرح والتليفزيون والسينما، منها: مسلسل "بريء في ورطة"، فيلم "البحث عن توت عنخ آمون"، فوازير "الحلو مايكملش"، ومسرحية "المحظوظ وأنا". وقدمت أسرة "الملك لير"، أمس الجمعة، آخر عروض عيد الأضحى. المسرحية
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المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
بسمة-وهبة

بسمة وهبة تروي تجربتها مع السرطان: الأمل موجود

روت الإعلامية بسمة وهبة تجربتها مع مرض السرطان، لأول مرة، كاشفة عن أن ما دفعها لذلك هو رحيل الفنان فاروق الفيشاوي. وفي منشور لها عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، كتبت بسمة وهبة: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها الأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن تحدى السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".
دار-الاوبرا-المصرية

الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».
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فاروق-الفيشاوي

شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.
افتتاح-مهرجان-المركز-الكاثوليكي-للسينما‎ فاروق-الفيشاوي-(1)

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
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